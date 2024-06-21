Четыре дизайн-приема для малогабариток от самого дорогого архитектора

Создание дополнительных систем хранения

Как оптимизировать хранение в небольшой квартире? Купить соседнюю квартиру и использовать ее как склад. Это была шутка. В ограниченном пространстве все планировочные и дизайнерские решения продиктованы в первую очередь эргономичностью. Поэтому везде, где есть возможность, создаются места для хранения.

Например, антресоли будут оптимальным решением в тех зонах квартиры, в которых вы не находитесь много времени: в спальне над изголовьем кровати, в коридорах или проходных местах. Наверняка многие из вас вспомнят из советского прошлого в родительских квартирах антресоли между комнатой и кухней или рядом с санузлом. На самом деле это явление возвращается сейчас в практику дизайна, но уже в современном формате ниш.

Большие встроенные шкафы во всю стену тоже обеспечат удобное хранение, заменив собой сразу всевозможные комоды, тумбочки, пеналы и так далее. Из-за глубины они “съедают” пространство комнаты или коридора и выглядят обычно незамысловато. Но КПД хранения у них невероятно

высокий.

Соблюдение расстояний

Еще на этапе разработки планировки и создания дизайн-проекта важно учесть реальные размеры будущей мебели и предусмотреть пространства для проходов, открывания дверей, доступа к шкафам, кровати и так далее. В малогабаритной квартире каждый сантиметр на счету. Но об элементарном комфорте тоже необходимо помнить.

У меня в практике был случай, когда клиенты сами, без участия дизайнера, разместили всю мебель на плане. Уже потом выяснилось, что они ошиблись в масштабах и между кроватью и стеной оставалось всего 40 см для прохода.