Дизайн и интерьер
18.09.2021, 10:10

ФОТО | Как уместить сразу три комнаты в однокомнатной квартире? Показываем на примере квартиры на месте бывшего завода “Вольта”

 
Foto: Kinnisvara24 / Oleg Pimenov
Портал Moodnekodu нашел на Kinnisvara24.ee однокомнатную квартиру, вдохновляющую своим дизайном и неожиданными решениями. В маленькой квартирке удалось уместить все бонусы просторного жилья, как, например, большая ванная комната и отдельная гардеробная.

Квартира находится в новых лофтах на месте завода “Вольта”. В однокомнатной квартирке на 27 м2 помещаются одновременно гостиная, кухня и спальня, а бонусом ко всему просторная ванная комната и отдельная гардеробная. Чтобы не загромождать ограниченное пространство вещами, в квартире созданы встроенные шкафчики и места для хранения.

Благодаря большим окнам и высокому потолку квартира наполнена светом и выглядит просторно.

На кухне вся техника встроена в мебель — ничего лишнего!

Полы покрыты натуральным дубовым паркетом, а в ванной — керамической плиткой.

Смотрите больше фото в галерее!

  • Узнать больше можно на странице Kinnisvara24.ee.
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