ФОТО | Как уместить сразу три комнаты в однокомнатной квартире? Показываем на примере квартиры на месте бывшего завода “Вольта”

Квартира находится в новых лофтах на месте завода “Вольта”. В однокомнатной квартирке на 27 м2 помещаются одновременно гостиная, кухня и спальня, а бонусом ко всему просторная ванная комната и отдельная гардеробная. Чтобы не загромождать ограниченное пространство вещами, в квартире созданы встроенные шкафчики и места для хранения.