18.09.2021, 10:10
ФОТО | Как уместить сразу три комнаты в однокомнатной квартире? Показываем на примере квартиры на месте бывшего завода “Вольта”
Foto: Kinnisvara24 / Oleg Pimenov
Портал Moodnekodu нашел на Kinnisvara24.ee однокомнатную квартиру, вдохновляющую своим дизайном и неожиданными решениями. В маленькой квартирке удалось уместить все бонусы просторного жилья, как, например, большая ванная комната и отдельная гардеробная.
Квартира находится в новых лофтах на месте завода “Вольта”. В однокомнатной квартирке на 27 м2 помещаются одновременно гостиная, кухня и спальня, а бонусом ко всему просторная ванная комната и отдельная гардеробная. Чтобы не загромождать ограниченное пространство вещами, в квартире созданы встроенные шкафчики и места для хранения.
Благодаря большим окнам и высокому потолку квартира наполнена светом и выглядит просторно.
На кухне вся техника встроена в мебель — ничего лишнего!
Полы покрыты натуральным дубовым паркетом, а в ванной — керамической плиткой.
Смотрите больше фото в галерее!
- Узнать больше можно на странице Kinnisvara24.ee.