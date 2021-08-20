ФОТО | Самый длинный жилой дом в Эстонии

Лето ещё не закончилось, так что продолжаем нашу подборку статей про эстонскую курортную столицу. Сегодня поговорим о самом длинном жилом доме Эстонии, который находится в Пярну.

В 60-х годах прошлого века Kolhoosi Ehitus Kontor (или КЕК) приступило к строительству огромного утопического комплекса на окраине города Пярну. Это должен был быть город в городе, в котором люди могли бы жить полной жизнью, не выезжая за его пределы.

Самым интересным, с архитектурной точки зрения, является жилой дом “Kuldne Kodu”. “Золотой Дом” был спроектирован архитектором Тоомасом Рейном и инженером Андресом Ринго.

Из себя он должен был представлять жилой квартал длиной более 700 метров, высотой 4-5 этажей, с террасами и балконами и 16-этажным домом-башней посередине, а также должен был соединяться коридорами не только между собой, но и с детским садом и спортивным комплексом, которые находились рядом.

К сожалению, не все части успели возвести: спортивный комплекс и 16-этажное здание так и остались на бумаге. Сейчас он выглядит, как два жилых здания с пустым пространством посередине и детским садиком рядом, а по коридорам можно пройти только в самих домах.

Но даже так, наполовину готовый, дом выглядит очень величественно. Особенно после реновации одного из крыльев в 2014 году, которую ждали почти 20 лет. Конечно, работ по реставрации там ещё очень много.

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