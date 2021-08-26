Только не ковер! 9 простых и интересных способов оформить пространство над диваном

Не бойтесь разнообразия

Подвесная полка, зеркало, картины или фотографии — вы можете не стесняться и заполнить стену над диваном разными предметами. Главное, соблюдать баланс и не загромождать композицию.

Галерея над диваном

Одно из самых популярных решений — небольшие картины и фотографии, заполняющие собой пустое пространство. Стоит внимательно продумать расположение и не вешать на стену все подряд. В идеале, картины должны хорошо сочетаться друг с другом, а общее ощущение от цветовой палитры создавать нужное настроение, будь это цветовой акцент или продолжение сдержанного интерьера.

Огромное зеркало

Огромные зеркала не обязательно должны стоять только в спальне. Зеркало над диваном — это беспроигрышный способ увеличить пространство небольшой гостиной, наполнить его воздухом и светом. Кроме того, подобное решение выглядит дорого и стильно.

Одна большая картина

Иногда не стоит тратить время на поклейку дорогих обоев, достаточно просто найти большую и акцентную картину, которая изменит атмосферу в гостиной. Кроме того, оригинальное искусство покупать не обязательно, ведь в качестве бюджетного варианта подойдет печать на холсте.

Подвесные полки

Конечно, декоративные элементы могут украсить гостиную, но задумывались ли вы о том, что над диваном можно устроить пространство для хранения? Подвесные полки — это прекрасный вариант для тех, кто хочет объединить в одно декор и функциональность. Красивые книги, коллекция винтажной посуды или минималистичные композиции из различных предметов — проявите фантазию и не забывайте использовать пространство с умом.

Винтажные предметы

Бывает, что совсем не хочется сверлить стену, а если квартира съемная, то такой возможности вовсе нет. В таком случае, можно обратить внимание на винтажные ширмы или панели другого типа, которые могут наполнить пространство содержанием без необходимости лишний раз дырявить стены.

Угловая галерея