Занавеси в фокусе: три гардинных салона, которые помогают сделать интерьер более уютным и стильным

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Хилле-Май, хозяйке и дизайнеру интерьеров фирмы Kardinal, доступны все этапы задачи на 100% – от обмера и проекта до монтажа. Также заказчик может рассчитывать и на помощь мастеров по последующему уходу за занавесями.

Конечно, клиенту желательно, чтобы шторы гармонировали и с дизайном другого домашнего текстиля: с чехлами для стульев, покрывалами для кровати, подушками и скатертями. Однако иногда возникает проблема, как совместить все разнообразие в привлекательное целое. Здесь снова протягивает руку помощи Kardinal, предлагающий, помимо прочего, комплексное решение для дизайна домашнего текстиля.

Не менее представителен выбор тканей , основанный на личных испытаниях и опыте, поэтому в ассортименте остаются только высококачественные ткани, а также ткани специального назначения – например, огнестойкие, затемняющие, устраняющие неприятные запахи, убивающие бактерии, и даже шумоподавляющие.

Благодаря его огромному опыту и очень широкому выбору штор и тканей, салон едва ли можно озадачить заказом, который не смогли бы выполнить мастера, довольно сложно. В этом гардинном раю действительно бесконечный выбор: от мягких дневных , боковых , панельных и римских штор до технических руло , ламелей , складных штор, жалюзи до моторизованных и защитных штор.

От Морского музея до Лауласмаа СПА, от посольств Эстонии до отеля „Hilton“. Или взять хотя бы недавно построенный своеобразный отель „L'Embitu“, Фонд спортивной медицины с особыми медицинскими условиями или Ортопедический центр.

Салон занавесей Kardinal помогает жителям Эстонии в оформлении окон для дома и офиса с 1999 года, когда Хилле-Май Пяхкламяги основала фирму. Хотя за это долгое время было доведено до совершенства поистине бесчисленное количество местных жилищ, сфера деятельности фирмы на самом деле намного шире, чем просто дома-офисы, были созданы также различные замечательные решения для отелей, кинотеатров, театров и музейных залов.

Dever – чтобы покупка штор была приятным занятием, а не утомительной обязанностью

Dever – эстонская фирма с высокими идеями, которая уже более десяти лет предлагает высококачественные наряды для окон. Молодежная команда новаторов следит за тем, чтобы предлагаемый ассортимент продукции и материалы всегда шли в ногу со временем.

Всегда важно выслушать клиента и помочь ему, чтобы каждый мог получить в своем доме именно те занавеси, которые одновременно практичны и по сердцу. Для этого на Kaдакa теэ создан современный салон, где можно получить вдохновение для оформления собственного дома и, конечно же, потрогать все образцы и ткани своими руками.

Dever предлагает своим клиентам комплексное решение от консультации до установки и последующего обслуживания. Со своей стороны, команда всегда делает все возможное, чтобы покупка оконных покрытий была для клиента приятным занятиям, а не утомительной обязанностью.

Чтобы всегда предлагать своим покупателям разумную цену и быструю доставку, ткани из модных базовых коллекций были тщательно отобраны и всегда есть на складе. Основная часть продукции изготавливается под контролем и критическим взглядом наших специалистов, что позволяет нам всегда быть уверенными в качестве продукции. Главенствует строгий принцип – не высылать ни одного предмета, пока не довольны им сами.

Следить за работой Dever можно на домашней странице, в Фейcбуке, а также в Инстaгрaме.

Avaeksperdid – местные специалисты

Avaeksperdid каждый день создают качественные и красиво оформленные занавеси для клиентов по всей Эстонии. Команда состоит из увлеченных специалистов своего дела с опытом работы более 25 лет. Цель Avaekspertid – предложить комплексные решения с учетом пожеланий и возможностей каждого клиента.

Не менее важны энергосбережение и удобство использования предметов. Moторизованные шторы – отличное решение, если вы хотите открыть шторы, не вставая утром с постели, или во время путешествия создавать впечатление, что вы не выходили из дома. Оконные покрытия с электроприводом особенно удобны, когда в доме или офисе много окон или к ним трудно получить доступ.

Moторизованные шторы доступны по цене, практичны и подходят вам, если вы цените комфортную и современную жилую среду. Всего одно нажатие кнопки, чтобы и все шторы оказались в нужном положении. Регулируя движение штор в зависимости от солнца, вы можете регулировать и микроклимат в комнатах, чтобы тем самым экономить тепловую энергию.

Также стоит изучить возможности склaдных штор от Avaekspertid. Складнaя штора прочная и долговечная, хорошо защищает от яркого солнца. Как и всеми остальными занaвесями, складной шторой можно управлять с помощью мотора и пульта дистанционного управления.

Салоны Avaekspertid расположены в Таллинне на Kaдaкa тeэ и на Пярну мантеэ. Ознакомиться с ассортиментом и заказать товары можно на домашней странице avaeksperdid.ee.