Смарт-телевизоры: советы, о которых многие не слышали
Помимо возможности с удобством смотреть Netflix и посещать различные сайты, наибольшим преимуществом смарт-телевизоров является то, что пользователь сам может выбирать, как именно он хочет использовать свое устройство, и со временем для этого было создано множество приложений.
“Производители, такие как Samsung, встраивают в свои устройства множество замечательных функций. Например, можно вспомнить о способности телевизора The Frame отображать красивые изображения, превращая устройство в висящую на стене картину. Samsung Neo QLED предназначен для отображения максимально детального и высококачественного изображения. А поскольку оба являются смарт-телевизорами, пользователи могут самостоятельно добавить важные для них функции, — рассказал инструктор по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар. — Разработчики создали множество интересных программ, выводящих использование телевизоров на совершенно новый уровень. Но найти эти приложения вы должны сами”.
Вот несколько простых приложений и советов для вашего смарт-телевизора:
Превратите телефон в пульт
У всех нас есть смартфоны, и мы всегда держим их под рукой. Вместо того, чтобы искать пульт от телевизора где-то между подушками, вы можете просто загрузить на свой телефон приложение, которое позволит вам использовать его в качестве пульта. Пользоваться телефоном также гораздо удобнее, если вам нужно набрать что-то более длинное, поскольку набирать текст с помощью обычного пульта довольно сложно. Для этого существует множество приложений, но одним из лучших является, например, Android TV Remote Control.
Звук, который не беспокоит окружающих
Часто бывает так, что кто-то хочет смотреть телевизор, когда другие уже заснули. Или вы хотите слышать телевизор, находясь, например, на кухне, но не хотите прибавлять громкость. С помощью приложения Samsung SmartThings можно подключить мобильный телефон или беспроводные наушники к телевизору и использовать приложение, чтобы направить звук с телевизора на одно из этих устройств. Таким образом слышать звук будете только вы, и он не помешает окружающим.
Берите от Netflix больше
Думаете посмотреть Netflix, но первые полчаса проводите, выбирая фильм? В новых смарт-телевизорах Samsung теперь есть отдельная кнопка “Покажи мне что-нибудь”, которая мгновенно запускает фильм или сериал, выбранный на основе ваших привычек и предпочтений. Кроме того, существует ряд приложений (к примеру, Onflix), которые позволяют фильтровать и настраивать контент Netflix. Например, вы можете узнать о том, какие сериалы вскоре появятся, использовать улучшенную фильтрацию поиска (например, по любимым актерам) и многое другое.
Ограничьте использование смарт-телевизора
Смарт-телевизоры Samsung также предпочитают люди, сдающие свои квартиры и использующие, например, Airbnb, поскольку в телевизорах есть режим Hospitality Mode. Он позволяет владельцу создавать на телевизоре “секретное меню”, которое можно использовать для ограничения использования телевизора. Например, вы можете указать, насколько громким может быть звук, всегда ли включен режим энергосбережения и т.д. Также может быть полезно, например, ограничить использование телевизора детьми.
Больше приложений для вашего смарт-телевизора
Когда вы просматриваете магазин приложений телевизора, на первый взгляд выбор не кажется большим, но на самом деле вы можете загрузить на телевизор множество дополнительных приложений, которые изначально там не доступны. Чтобы использовать дополнительные приложения, сначала нужно перейти в настройки телевизора и разрешить в настройках безопасности доступ к неизвестному или стороннему контенту. После этого вы сможете добавить множество новых интересных приложений.
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