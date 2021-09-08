Как подготовить спальню к сладкому сну?

Несмотря на то, что подушка не занимает много места, она играет такую же важную роль в улучшении качества сна, как одеяло и матрас. Чаще всего это можно заметить ночью во сне, если мы часто ворочаем головой. Твоему телу может быть вполне комфортно на выбранном матрасе и под одеялом, а вот голова по-прежнему не находит себе места. Хорошая подушка – это то, что обеспечивает поддержку позвоночника и удерживает его в естественном положении в течение всего сна. Подушка должна быть достаточно высокой и жесткой, чтобы во время сна на боку позвоночник оставался ровным. А выбирать наполнитель нужно после оценки преимуществ, которые предоставляет каждый из них. Полиэстеровые наполнители будут чуть мягче, и это правильный выбор для людей с аллергическими реакциями и чувствительной кожей. За такими наполнителями легко ухаживать и содержать их в чистоте. Натуральный наполнитель (перо, пух или шерсть) станет хорошо абсорбирующей и воздухопроницаемой опорой для головы, при этом прослужит долго. Также доступен широкий выбор анатомических подушек: они изготовлены из пены Memory и предназначены для тех, кому необходима дополнительная поддержка шейного отдела позвоночника.