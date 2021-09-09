Кухня мечты: на чем можно хорошо сэкономить, а на что лучше потратиться

Конечно, мы не могли обойти этот пункт стороной и действительно считаем, что экономить на дизайн-проекте не стоит. Грамотное планирование вашей кухни — залог успеха. Обсудите со специалистом расположение розеток и бытовой техники, удобный рабочий треугольник и всевозможные “хотелки”. Заранее продуманный проект поможет исключить необходимость переподготовки стен под установку кухни, переноса розеток и, как следствие, дополнительных расходов.

Смеситель и мойка — еще одни пункты из графы “не стоит экономить”. Дешевый смеситель быстро выйдет из строя, что повлечет за собой ежедневные неудобства, а бюджетная мойка быстро и безнадежно загрязнится, будет греметь в ходе использования и, скорее всего, испортит общее впечатление от кухонного гарнитура. Рекомендуем выбирать известные бренды с понятным функционалом и качественными материалами в составе, и не стоит заказывать смеситель с термостатом и сенсорным выключателем из Китая.

На качественную столешницу, будь то натуральный или искусственный камень, слэб дерева или HPL-пластик, может приходиться до 60% от общего бюджета на кухонный гарнитур, и экономить на ней также не стоит. Более качественные материалы позволяют избежать возможных стыков, соблюсти однородность текстуры и реализовать дизайн-проект в полной мере: сделать интегрированную мойку, сложную кромку и др.

Ну а если фасады кухни имеют сложносочиненный оттенок, требующий подбора цвета, — отдаем предпочтение эмали, покрытию, благодаря которому в жизнь можно воплотить любой проект, отличающийся качеством и долговечностью.

Обычно выбор покрытия происходит в зависимости от сложности проекта и необходимых технических характеристик и также не попадает под статью экономии. В случае если требуется материал, способный восстанавливаться после возникновения царапин, — обратите внимание на стеклоламинат. Если в дизайн -проекте присутствует древесная текстура — рассмотрите натуральный или инженерный шпон, пленочные покрытия, ЛДСП с имитацией дерева.

Качественные материалы — залог долговечности кухонного гарнитура. При бережной эксплуатации срок службы кухни может превышать десять лет, в случае же низкобюджетного варианта — может не достичь и трех. ЛДСП и МДФ-плиты для корпуса и фасадов выбирайте от известных брендов и при приобретении уточняйте у специалиста информацию о влагостойких и ударопрочных свойствах материала.

Фурнитура

Как правило, скрытая от посторонних глаз, но немаловажная часть кухонного гарнитура, напрямую влияющая на его функциональность и долговечность. Некачественные петли и направляющие способны подарить вам плохое настроение на весь день и существенно сократить срок службы мебели.

В связи с этим все комплектующие должны быть от известных европейских брендов и обладать своими стандартами качества: доводчики не должны выходить из строя даже после нескольких лет работы, а ящики, даже нагруженные тяжелыми кастрюлями, должны задвигаться бесшумно и плавно.

Ну а теперь перейдем к более приятному и интересному списку — на чем сэкономить все-таки можно:

Фартук

Если цель — сократить бюджет при покупке, выбирайте плитку для оформления этой зоны. Как у европейских, так и у отечественных производителей есть масса интересных и недорогих вариантов, жертвовать дизайном не придется.

Внутреннее наполнение

Более скромный состав гарнитура позволит сократить статью расходов, причем весьма существенно. Простой посудосушитель с поддоном, пластиковый лоток для столовых приборов под размер ящика и полки из ЛДСП, а не стекла — и вот уже стоимость кухни сократилась на 30 и более процентов.

Светильники

Декоративные светильники, которые делают интерьер более стильным и завершенным, также допускают возможность на них сэкономить. Сегодня на рынке представлено множество актуальных вариантов с весьма доступными ценами даже при самом скромном бюджете, которые внешний вид кухни не только не испортят, но и станут необходимым для кухни акцентом.

Простые розетки

Скрытые в цоколе, розетки для кухонной бытовой техники не видны глазу и поэтому могут быть оформлены совсем просто, не требуя дорогих дизайнерских рамок из Европы. Мелочь, но в случае большого количества техники — приятная экономия.

Лицевая фурнитура

Не спешите приобретать ручки из Италии или Англии, ведь отечественный рынок изобилует аналогами по более привлекательной цене. Для лаконичных кухонь в современном стиле также можно рассмотреть открытие по нажатию на фасад (push-to-open), профильные или интегрированные ручки — это еще одна возможность изменить общий бюджет гарнитура в меньшую сторону или перераспределить траты на более актуальный для приобретения пункт.

Столовая группа

Обеденный стол и стулья — еще один пункт, благодаря которому общий бюджет приятно уменьшится. Рассмотрите варианты непосредственно от фабрик-производителей или ищите сезонные акции от крупных мебельных магазинов — это отличная возможность приобрести недорогую и стильную мебель из натуральных материалов.

Резюмируя, подчеркнем, что качественный кухонный гарнитур — удовольствие все-таки недешевое, и, чтобы сделать эту покупку более комфортной и наполненной только положительными эмоциями, пользуйтесь советами экспертов Letto Interior.

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