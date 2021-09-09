Кухня мечты: на чем можно хорошо сэкономить, а на что лучше потратиться
На чем экономить нельзя?
Материалы
Качественные материалы — залог долговечности кухонного гарнитура. При бережной эксплуатации срок службы кухни может превышать десять лет, в случае же низкобюджетного варианта — может не достичь и трех. ЛДСП и МДФ-плиты для корпуса и фасадов выбирайте от известных брендов и при приобретении уточняйте у специалиста информацию о влагостойких и ударопрочных свойствах материала.
Покрытие
Обычно выбор покрытия происходит в зависимости от сложности проекта и необходимых технических характеристик и также не попадает под статью экономии. В случае если требуется материал, способный восстанавливаться после возникновения царапин, — обратите внимание на стеклоламинат. Если в дизайн-проекте присутствует древесная текстура — рассмотрите натуральный или инженерный шпон, пленочные покрытия, ЛДСП с имитацией дерева.
Ну а если фасады кухни имеют сложносочиненный оттенок, требующий подбора цвета, — отдаем предпочтение эмали, покрытию, благодаря которому в жизнь можно воплотить любой проект, отличающийся качеством и долговечностью.
Столешница
На качественную столешницу, будь то натуральный или искусственный камень, слэб дерева или HPL-пластик, может приходиться до 60% от общего бюджета на кухонный гарнитур, и экономить на ней также не стоит. Более качественные материалы позволяют избежать возможных стыков, соблюсти однородность текстуры и реализовать дизайн-проект в полной мере: сделать интегрированную мойку, сложную кромку и др.
Сантехника
Смеситель и мойка — еще одни пункты из графы “не стоит экономить”. Дешевый смеситель быстро выйдет из строя, что повлечет за собой ежедневные неудобства, а бюджетная мойка быстро и безнадежно загрязнится, будет греметь в ходе использования и, скорее всего, испортит общее впечатление от кухонного гарнитура. Рекомендуем выбирать известные бренды с понятным функционалом и качественными материалами в составе, и не стоит заказывать смеситель с термостатом и сенсорным выключателем из Китая.
Дизайн-проект
Конечно, мы не могли обойти этот пункт стороной и действительно считаем, что экономить на дизайн-проекте не стоит. Грамотное планирование вашей кухни — залог успеха. Обсудите со специалистом расположение розеток и бытовой техники, удобный рабочий треугольник и всевозможные “хотелки”. Заранее продуманный проект поможет исключить необходимость переподготовки стен под установку кухни, переноса розеток и, как следствие, дополнительных расходов.
Фурнитура
Как правило, скрытая от посторонних глаз, но немаловажная часть кухонного гарнитура, напрямую влияющая на его функциональность и долговечность. Некачественные петли и направляющие способны подарить вам плохое настроение на весь день и существенно сократить срок службы мебели.
В связи с этим все комплектующие должны быть от известных европейских брендов и обладать своими стандартами качества: доводчики не должны выходить из строя даже после нескольких лет работы, а ящики, даже нагруженные тяжелыми кастрюлями, должны задвигаться бесшумно и плавно.
Ну а теперь перейдем к более приятному и интересному списку — на чем сэкономить все-таки можно:
Фартук
Если цель — сократить бюджет при покупке, выбирайте плитку для оформления этой зоны. Как у европейских, так и у отечественных производителей есть масса интересных и недорогих вариантов, жертвовать дизайном не придется.
Внутреннее наполнение
Более скромный состав гарнитура позволит сократить статью расходов, причем весьма существенно. Простой посудосушитель с поддоном, пластиковый лоток для столовых приборов под размер ящика и полки из ЛДСП, а не стекла — и вот уже стоимость кухни сократилась на 30 и более процентов.
Светильники
Декоративные светильники, которые делают интерьер более стильным и завершенным, также допускают возможность на них сэкономить. Сегодня на рынке представлено множество актуальных вариантов с весьма доступными ценами даже при самом скромном бюджете, которые внешний вид кухни не только не испортят, но и станут необходимым для кухни акцентом.
Простые розетки
Скрытые в цоколе, розетки для кухонной бытовой техники не видны глазу и поэтому могут быть оформлены совсем просто, не требуя дорогих дизайнерских рамок из Европы. Мелочь, но в случае большого количества техники — приятная экономия.
Лицевая фурнитура
Не спешите приобретать ручки из Италии или Англии, ведь отечественный рынок изобилует аналогами по более привлекательной цене. Для лаконичных кухонь в современном стиле также можно рассмотреть открытие по нажатию на фасад (push-to-open), профильные или интегрированные ручки — это еще одна возможность изменить общий бюджет гарнитура в меньшую сторону или перераспределить траты на более актуальный для приобретения пункт.
Столовая группа
Обеденный стол и стулья — еще один пункт, благодаря которому общий бюджет приятно уменьшится. Рассмотрите варианты непосредственно от фабрик-производителей или ищите сезонные акции от крупных мебельных магазинов — это отличная возможность приобрести недорогую и стильную мебель из натуральных материалов.
Резюмируя, подчеркнем, что качественный кухонный гарнитур — удовольствие все-таки недешевое, и, чтобы сделать эту покупку более комфортной и наполненной только положительными эмоциями, пользуйтесь советами экспертов Letto Interior.
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