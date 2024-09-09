СОВЕТЫ│ 11 дел, которые нужно выполнить на участке в сентябре
Сентябрь — довольно непредсказуемый месяц: сегодня стоит летняя жара, а уже через день на улицу без куртки не выйдешь. В этот период работы очень много: это сбор урожая и подготовка семян, посадка и пересадка многолетних растений, подготовка почвы к зиме и ее подкормка. Поэтому нужно успеть сделать все до прихода холодов, пишет INMYROOM.
1. Подготовьте погреб к хранению урожая
Для начала откройте погреб, пусть просохнет пару дней. Стены, полы и полки продезинфицируйте раствором медного купороса либо марганцовки. После закладки урожая в помещении разместите ведро с солью или древесным углем — они будут впитывать лишнюю влагу. Для борьбы с грызунами можно расставить ловушки и разложить отраву.
2. Соберите корнеплоды
Картофель копается, когда на нем образуется плотная кожура, — выкопайте куст и посмотрите на клубень. После сбора рассортируйте плоды, дайте им просохнуть в течение 1–2 недель и только потом опускайте в погреб. Морковь и свекла убираются в конце сентября. Если погода теплая и сухая, можно не торопиться с их сбором.
3. Обработайте почву
После сбора корнеплодов почву желательно подкормить. Применяются как минеральные удобрения (сульфат калия, суперфосфат и др.), так и органика (компост, перегной, птичий помет).
4. Соберите чеснок
Чеснок полностью созрел, если не появляются зеленые побеги, а старые пожелтели и опустились. Важно не передержать его, иначе он пустит молодые корни, а это приведет к потере его полезных качеств и уменьшит срок хранения.
5. Посадите сидераты
Земля никогда не пустует, и, чтобы на ней не разрастался сорняк, засейте участок сидератами. Так ваш огород не покроется сорной травой, а земля обогатится полезными веществами и восстановится.
6. Соберите урожай в саду
Одна из важнейших задач — вовремя убрать и сохранить яблоки, сливы, груши и виноград. Сначала соберите падалицу и сложите отдельно. После переходите к нижним веткам, затем к средним и так далее.
7. Обрежьте малину
Сделать это важно до наступления первых заморозков. Убираются двулетние побеги, сломанные и больные веточки, а также слабые кусты.
8. Обработайте приствольные круги
В это время крона начинает уходить на покой, а вот корни продолжают расти. Удалите сорняки и взрыхлите почву, так вы обеспечите доступ кислорода к корням. Сохранить влагу поможет мульчирование приствольного участка.
9. Подкормите деревья и кустарники
Чтобы восстановить питательность почвы и плодородность растений, следует подкармливать их после сбора урожая. Используется органика (компост или перегной 4–5 кг на 1 м²) либо минеральные удобрения (суперфосфат 70–100 г или хлористый калий 30–40 г на 1 м²).
10. Подготовьте ягодные кустарники к зимовке
Для этого обрезаются больные, сломанные и ненужные побеги. Проводится обработка препаратами в целях борьбы с вредителями и болезнями (подойдет Днок, Нитрофен, Брунька). После удалите сорняки и взрыхлите почву. Напоследок выполняется мульчирование земли вокруг корня.
11. Выкопайте подвои
В конце месяца выкапываются подвои — одно- и двухлетние сеянцы либо выращенные из черенков растения. Толщина их корневой шейки должна быть не менее 7 мм. После подвои укорачиваются до 25–30 см и укладываются в специальную емкость. Каждый ряд пересыпается смесью влажного песка с опилками. Контейнер размещается в погребе и оставляется до прививки.