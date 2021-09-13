Как выбрать правильный тип освещения для вашего дома?

Наружное освещение дома и сада

Хорошо продуманное наружное освещение важно во многих отношениях. Холодный свет обеспечивает безопасность вокруг дома, в то время как теплый свет создает в саду уютную, приятную атмосферу, например во время семейного торжества или встречи с друзьями на свежем воздухе.

Наружные светодиодные светильники предлагаются как с прямым, так и с отраженным светом. Настенное или подвесное наружное освещение не только осветит террасу энергосберегающими светодиодными лампами, но и идеально подойдет для входных дверей дома или проездов. Для освещения дорожек есть светодиодные светильники в виде фонарей, столбов или опор. Они будут освещать дорожку или подъездную дорогу, вырисовывая ее контур. Светодиодные прожекторы обладают очень высокой осветительной мощностью и оптимальным распределением света. Они идеально подходят, например, для освещения гаража.

Внутреннее освещение

Каждая часть дома нуждается в разном освещении. Оно может быть функциональным, атмосферным, эмоциональным, стимулирующим или расслабляющим. Настольные лампы и напольные торшеры создают приятный свет в самых темных уголках комнаты или могут выделить отдельные предметы как элементы декора. Современные потолочные и подвесные светильники улучшают вид помещений и создают желаемый стиль. К тому же эстетичные потолочные светильники с гравированным стеклом придают интерьеру особый вид, проецируя красивые узоры на окружающие поверхности и ближайшие предметы.

Обычно жизнь сосредоточена вокруг кухни: готовка, еда, разговоры. И все это требует разных условий освещения в зависимости от конкретного места на кухне и, конечно же, ваших потребностей. Основное освещение должно ярко освещать кухню. Хорошее освещение на кухне незаменимо, ведь обычно это место, где вы готовите еду. Направленный свет дополняет кухонное освещение. Подвесной светильник над обеденным столом на кухне обеспечивает оптимальное освещение во время еды. Декоративное освещение придает завершающий штрих.