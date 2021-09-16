ФОТО | Вот они, самые красивые балконы Ласнамяэ! Смотрите, кто победил в конкурсе

Авторы самых красивых озелененных балконов получили подарки от районной управы, а авторы трех лучших работ получили подарочные карты садоводческого магазина Hortes. Состоявшее из представителей Hortes и экспертов по городскому хозяйству жюри при выборе лучших работ оценивало креативные и эстетические качества решения, а также многообразие использованных растений. Также важную роль играла тематика зелени, поскольку удостоившийся первого места балкон является зеленым в прямом смысле слова.

“Поступившие на конкурс работы показывают, что жители Ласнамяэ умеют интересно и со вкусом озеленять свои балконы, и иногда это вовсе не сопряжено с большими расходами. Подготовленная выставка с конкурсными работами мотивирует и других людей активнее озеленять свои балконы и окрестности своего дома в более широком смысле. Благодарю участников за отличные работы и надеюсь, что и в следующем году жители Ласнамяэ продолжат активно озеленять балконы”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.