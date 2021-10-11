ФОТО | В Нидерландах построят деревянный небоскреб

Небоскреб целиком построят из переработанной древесины. Здание визуально будет напоминать башню из настольной игры Дженго.

На крыше небоскреба разместят солнечные батареи, а дождевая вода, попадающая на его крышу, будет собираться с помощью специальной системы и использоваться в технических целях.