21.09.2021, 10:06
ФОТО | 30 идей для дизайна интерьера вашей спальни: элементы, создающие стиль и уют
Foto: Alvhem.com
Создайте в спальне место силы и отдыха, где вы будете встречать начало дня, а позже заканчивать его, готовясь к новому. Стилей очень много — главное, чтобы они подходили для вас и создавали в спальне уют. Смотрите подборку от Moodnekodu.
- Над кроватью и радиатором прикреплены лаконичные полки, куда можно поместить лампы с приглушенным светом, картины, фотографии или же любимые книги.
- Если в спальне мало места, то прикроватные столики можно заменить небольшими полками, а акцент создать при помощи обоев с понравившимся вам ярким принтом в изголовье.
- Розовые занавески в пол и раздвижные двери — ну чем не спальня королевы?
- Лампа с абажуром из перьев создает в комнате радостное настроение. Если место позволяет, в спальне можно организовать и домашний офис — можно поспать подольше и потом сразу приступить к работе.
- Птичья клетка на потолке (лучше все же с искусственными птицами) привлекающий внимание и создающий весеннюю атмосферу элемент декора. Тем более вместо птиц в клетку можно поместить цветы, бабочек или что-либо другое, что вам нравится.
- Если у вас есть большая картина, то не обязательно сверлить дыру в стене, чтобы ее повесить. Она будет выглядеть стильно и стоя на полу, если просто прислонить ее к стене.
- Прикроватный столик может заменить обычная минималистичная табуретка. На вешалку рядом рядом с кроватью можно вешать одежду, выбранную на следующий день.
- Стулья в ретро-стиле тоже могут заменить прикроватные тумбочки. Главное, чтобы они вписывались в остальной интерьер.
- Домашние цветы превратят обычную спальню в зеленый оазис. Насколько зеленым вы его хотите видеть, зависит от вас. Иногда достаточно и одного цветка.
- Если место позволяет, то в спальне можно поставить кресло. В нем вы будет расслабляться перед сном с книжкой или за просмотром фильма.
- Повесить светильник над кроватью можно разными способами. Например, вот так.
- Дополните встроенный шкаф сочетающейся книжной полкой, если вы любите почитать перед сном. А если нет, то на полке не обязательно держать только одни книги.
- Геометрические узоры сочетаются и создают полную картину.
- Необычные обои и лампа дополняют друг друга.
- Минималистично, но при этом женственно!
- Подушки добавляют помещению уюта, поэтому не стоит на них скупиться.
- Люстра на потолке и камин в углу — как в лучших домах аристократии. Камин не обязательно должен быть рабочий, ведь настроение уюта можно создать и просто с помощью свеч внутри. Главное, помнить о правилах пожарной безопасности.
- Для комнаты с белыми стенами отлично подходит яркое постельное белье и черья фотографий в изголовье.
- Минималистичной комнате эффект роскоши придают высокое мягкое изголовье и небольшие элементы золотого цвета.
- В маленькой квартире спальня и гостиная часто соседствуют в одном помещении. Главное, чтобы соседство было сбалансированным!
- Накройте кровать покрывалом своего любимого цвета для улучшения настроения. Удобную вешалку для одежды можно подвесить и к потолку.
- Кровать с практичными краями, на которые можно поставить кружку или компьютер, а перед сном положить туда книжку или телефон с будильником.
- Подберите цветовую гамму, которая будет гармоничной и спокойной, чтобы она вас расслабляла.
- Не бойтесь покрасить одну из стен в темный цвет. Главное, чтобы в спальне присутствовало и достаточно светлых элементов.
- Даже в комнате с покатыми стенами можно сделать так, чтобы использовать место по-максимуму.
- Белые интерьер можно дополнить не только ярким постельным бельем, но и изголовьем с ярким принтом. Главное чтобы он был таким, который вам быстро не надоест.
- Даже спальню в обычной советской панельке можно сделать солидной и стильной с помощью подходящих элементов декора.
- Вешалкой может служить и специальная лестница. Над кроватью можно повесить стильные типографические плакаты со словами, которые вас вдохновляют.
- Решение для самых смелых — покрасить все стены в темные цвета (немного светлых элементов все же нужно оставить). Это создают в комнате маскулинную атмосферу, которая может быть по душе не только мужчинам.