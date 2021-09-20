Неприятные сюрпризы на даче: как избежать проблем?

Очищаем водостоки от скопившейся грязи и проверяем крепления. Проверяем крышу, обнаружив, например, выпавший из панели гвоздь, ремонтируем крепление. Пока коньковая планка поднята, такой ремонт организовать несложно.

“В целом, однако, на дачах происходят многие из тех же несчастных случаев что и в постоянном жилье — даже в новых домах и в полностью безопасных районах. Трубы обычно заранее не предупреждают о поломке, воры — о запланированном визите, а дерево в саду о том, что скоро сломается: поэтому здесь определенно поможет правильно составленный договор страхования”, — добавила Калберг.

“Один из самых запоминающихся случаев имел место, когда осенью забыли опустошить и закрыть на даче трубопровод, отопления там тоже не было. Из-за мороза трубопровод замерз и лопнул, а с наступлением оттепели вода продолжила течь. Потом снова наступили зимние морозы, и когда повреждения были обнаружены, дом напоминал ледяной замок с сосульками и катками вместо полов. В другом случае осенний шторм поднял в воздух теплицу, после чего она рухнула на крышу соседнего дома, уничтожив ее и причинив соседу большой ущерб. В-третьих, мне запомнилась история, когда расположенный в укромном месте дом заселили бомжи — съели варенье в подвале, устраивали вечеринки и разводили на полу костер. После этого дом стал, мягко говоря, весьма антисанитарным. Также были примеры того, как в пустом доме хозяйничали мыши, перегрызая электрические провода, что вызывало короткое замыкание и дом загорелся”, — привела примеры Туули Калберг.

По словам специалиста по рассмотрению ущерба ERGO Туули Калберг, на протяжении многих лет с дачами происходило множество случаев, некоторые из которых кажутся невероятными или забавными: “Однако для хозяина дачи серьезной является любая такая ситуация, поскольку последствия аварий часто обнаруживают лишь позже, и к тому времени размер ущерба становится уже значительно больше, чем если бы он был обнаружен сразу. Поэтому и нельзя оставлять дачу без присмотра на длительный период времени”.

Штормовой ветер

Надежно закрываем и запираем двери и окна. Убираем из сада мебель, гриль, светильники, садовые украшения. Убираем даже батут, потому что зимой им никто не пользуется, а недавние штормы не щадили даже прикрепленный к земле батуты. Неприятно, когда звонит сосед по даче и говорит, что кроме погнутого батута у вас теперь еще есть и обязательства перед ним — поскольку батут врезался в его машину и помял ее.

Морозы

Осматриваем все трубы и краны. Проверяем, исправен ли отопительный кабель. Воздушный тепловой насос поддержит плюсовую температуру, но в зависимости от интенсивности мороза, настройку, разумеется, следует изменить. Опорожняем и оставляем пустым трубопровод сауны, потому что, к сожалению, зимой там будет слишком холодно. Тепловой насос не всемогущ, а теплоизоляции дома окажется недостаточно. Пусть сауна спокойно дождется весны, ведь убирать залитый водой пол не хочется никому.

Электричество

Оставляем включенным лишь необходимый минимум электроприборов. Если необходимости в них нет, вообще отключаем питание. Опасения должны вызывать повреждений от отключения электроэнергии или возможного возгорания электрического оборудования.

Обязательно должен быть установлен дымовой детектор. Если он сработает, можно надеяться, что соседи услышат и смогут быстро среагировать.

Незваные гости

Оставляем как можно меньше ценных вещей и прячем их от любопытных глаз. Запираем все двери, но плотные шторы не задвигаем. Они словно приглашают узнать, что за ними скрывается. К счастью, у меня замечательные соседи, которые не только звонят, когда замечают какое-либо движение во дворе, но и время от времени заходят и осматривают окрестности дома.

Система охранной сигнализации

Также помогут охранная сигнализация, уличное освещение, хороший забор и ворота — все зависит от возможностей и потребностей. Во многих случаях полезен будет даже пустой корпус камеры наблюдения, создающий впечатление, что ваш дом под охраной.

Расположение

Многое также зависит и от местоположения. Дом в центре деревни постоянно виден и при необходимости смогу помочь соседи. Напротив, в малонаселенной местности незваные гости могут проникнуть на вашу дачу, и полностью разрушить или даже сжечь здание. Если дача находится в глухом месте, ее обязательно нужно регулярно посещать даже зимой.