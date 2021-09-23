Семь советов от эксперта, которые помогут лучше спать

Эксперт по сну рекомендует выработать для себя определенные регулярно повторяемые действия, совершаемые перед отходом ко сну и действующие успокаивающе. Например, можно выпить чашечку травяного чая, послушать спокойную музыку, помедитировать или сделать специальные дыхательные упражнения, почитать книгу или записать пережитые за день эмоции. Это не просто поможет расслабиться и снизить уровень стресса, но и “приучит” наш мозг к тому, что за такими “ритуалами” всегда следует сон.

“Ложиться и просыпаться следует каждый день в одно и то же время. Неважно, рабочий это день или выходной. Следуя такому ритму, мы как бы обучаем свои внутренние “часы”, что впоследствии поможет нам всегда засыпать и просыпаться в одно и то же время. Так мы можем приучить себя к тому, чтобы каждую ночь спать достаточное количество часов. Рекомендуется ложиться спать до 23:00, поскольку примерно в это время в организме начинает выделяться способствующий засыпанию гормон мелатонин”, — пояснила Кене Верник. По её словам, вставать следует после того, как вы поспали достаточное количество часов. Например, людям в возрасте 30–40 лет рекомендуется спать по 7–9 часов в сутки, а людям старше 70 лет — по 7–8 часов.

По данным проведённого IKEA исследования сна, целых 65% жителей Эстонии не соблюдают регулярный режим сна. Однако одно из важнейших правил хорошего режима сна как раз заключается в регулярности.

Ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время

По словам эксперта по сну Кене Верник, после сна неудовлетворительного качества мы можем ощущать раздражение, делаем больше ошибок на работе, а также бываем более склонны попадать в конфликтные ситуации. Всё это усиливает эмоциональное напряжение и служит источником стресса, из-за которого нам позднее становится ещё тяжелее засыпать. В результате нарушается равновесие между свободным временем, работой и сном. Как же вырваться из этого замкнутого круга и снова обрести качественный сон?

Второй важный для хорошего сна аспект — это обстановка в спальне. Перед отходом ко сну спальню нужно проветривать. Она также должна быть прохладной, тёмной, тихой и не перегруженной предметами. Из спальни следует убрать электронные устройства, причём даже вместо будильника в смартфоне следовало бы использовать традиционный будильник. Также следует избегать интенсивного освещения. Если вы проснулись посреди ночи, постарайтесь не смотреть на часы и не проверять время, поскольку слишком раннее пробуждение может вызвать тревогу и негативные эмоции.

Не используйте кровать для работы

Эксперт по сну отмечает, что кровать должна быть только местом для сна и интимной близости. Когда мы привыкаем к работе, приёму пищи и проведению свободного времени в кровати, наш организм в конечном счёте утрачивает психологическое и физиологическое понимание того, что кровать — это место для отдыха и сна.

Не ешьте перед отходом ко сну

“Очень важно обратить внимание на свои привычки в части питания перед сном. Не ешьте слишком поздно или слишком много, поскольку вместо подготовки ко сну организм в таком случае будет заниматься активным перевариванием пищи”, — отметила Кене Верник. В послеобеденное и вечернее время следует прежде всего избегать пищи с высоким содержанием углеводов и жиров, а также соли и кофеина.

Не смотрите перед отходом ко сну на экран

По данным проведённого IKEA исследования сна, каждый третий житель Эстонии признаётся в том, что по вечерам часто сидит в интернете, вместо того чтобы вовремя лечь спать. В том числе 33% респондентов допоздна смотрят сериалы или видео. К сожалению, это не просто крадёт у нас ценные часы для сна, но и ухудшает его качество.