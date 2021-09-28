Для тех, у кого нет времени: 8 самых неприхотливых комнатных растений

У вас совершенно нет времени ухаживать за цветами? Не беда! Мы выбрали восемь самых неприхотливых растений — они не нуждаются в регулярном поливе, мирятся с недостатком света, пылью, сухим воздухом и сквозняками и не требуют частой пересадки. А еще эти комнатные цветы впишутся в абсолютно любой интерьер и станут его достойным украшением.

1. Сансевиерия

Сансевиерия будет радовать вас и на залитом солнцем подоконнике, и в темном углу — просто в этом случае ее листья будут чуть бледнее. Это растение не требует частого полива, подкармливать его необязательно, а пересаживать нужно раз в несколько лет, когда сансевиерия уже не будет помещаться в тесном горшке.

2. Толстянка

В фэншуй это растение считается талисманом, приносящим в дом удачу и деньги. Можете не сомневаться, загубить это непривередливое денежное дерево сложно и неисправимому трудоголику, и отъявленному лентяю. Не ставьте толстянку под прямые солнечные лучи, не заливайте в холодное время года и… ждите пополнения бюджета. Кстати, при хорошем уходе маленькая толстянка может превратиться в метровое дерево.

3. Хойя

Хойя, или восковой плющ, — одно из немногих вьющихся растений, долго и обильно цветущих в домашних условиях. Для горшочка с хойей подойдет западное или восточное окно, на солнечном подоконнике ее листья могут посветлеть и слегка подсохнуть. Не переносите ее с места на место, не тревожьте частыми поливами и пересадками, и эта лиана заплетет своими побегами всю стену.

4. Хлорофитум

Если этот цветок стоит у кого-либо из ваших знакомых, все, что от вас требуется, оторвать “детку” (небольшой кустик, свисающий на стебле). Поставьте его в воду, подождите, пока он пустит корни, и посадите в землю. Вероятность того, что хлорофитум погибнет, крайне мала. Даже если вы забудете о нем на месяц, цветок обвиснет и потускнеет, но не засохнет.

5. Гибискус