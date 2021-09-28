Для тех, у кого нет времени: 8 самых неприхотливых комнатных растений
У вас совершенно нет времени ухаживать за цветами? Не беда! Мы выбрали восемь самых неприхотливых растений — они не нуждаются в регулярном поливе, мирятся с недостатком света, пылью, сухим воздухом и сквозняками и не требуют частой пересадки. А еще эти комнатные цветы впишутся в абсолютно любой интерьер и станут его достойным украшением.
1. Сансевиерия
Сансевиерия будет радовать вас и на залитом солнцем подоконнике, и в темном углу — просто в этом случае ее листья будут чуть бледнее. Это растение не требует частого полива, подкармливать его необязательно, а пересаживать нужно раз в несколько лет, когда сансевиерия уже не будет помещаться в тесном горшке.
2. Толстянка
В фэншуй это растение считается талисманом, приносящим в дом удачу и деньги. Можете не сомневаться, загубить это непривередливое денежное дерево сложно и неисправимому трудоголику, и отъявленному лентяю. Не ставьте толстянку под прямые солнечные лучи, не заливайте в холодное время года и… ждите пополнения бюджета. Кстати, при хорошем уходе маленькая толстянка может превратиться в метровое дерево.
3. Хойя
Хойя, или восковой плющ, — одно из немногих вьющихся растений, долго и обильно цветущих в домашних условиях. Для горшочка с хойей подойдет западное или восточное окно, на солнечном подоконнике ее листья могут посветлеть и слегка подсохнуть. Не переносите ее с места на место, не тревожьте частыми поливами и пересадками, и эта лиана заплетет своими побегами всю стену.
4. Хлорофитум
Если этот цветок стоит у кого-либо из ваших знакомых, все, что от вас требуется, оторвать “детку” (небольшой кустик, свисающий на стебле). Поставьте его в воду, подождите, пока он пустит корни, и посадите в землю. Вероятность того, что хлорофитум погибнет, крайне мала. Даже если вы забудете о нем на месяц, цветок обвиснет и потускнеет, но не засохнет.
5. Гибискус
Гибискус — раскидистый кустик с крупными цветами-чашами с длинным пестиком. Растение цветет круглый год и больше всего любит такую влажность и температуру, какая бывает зимой в наших квартирах. Единственное, в чем нуждается гибискус, — солнечный свет, поэтому лучшее место для его горшочка — на подоконнике. Если яркие бутоны гибискуса опали, полейте и подкормите его: скорее всего, вы не делали этого уже очень долго.
6. Каланхоэ
Если вы не любите подолгу заниматься цветоводством или часто уезжаете в командировки, заведите себе каланхоэ. Этот цветок растет в горшке любого размера, в любом грунте, в теплом или холодном помещении, на подоконнике, на холодильнике или на шкафу — где угодно. Кстати, в последнее время в цветочных магазинах можно встретить гибриды с крупными яркими цветками, которые отлично приспособлены к жизни в условиях недостаточного освещения.
7. Аспидистра
Аспидистра отлично переносит недостаток или избыток влаги, затененность, пыль и недостаточную влажность воздуха. Кроме того, растение не нуждается в частых подкормках и очень не любит пересадку. Кстати, в Англии красавицу аспидистру из-за ее неприхотливости называют “чугунным цветком”.
8. Молочай
Молочай — всем известный “специалист по выживанию”. Он засухоустойчив, любит тепло и свет и способен украсить самую невзрачную комнату. Поставьте его на восточное или южное окно и поливайте два раза в неделю весной и летом, а зимой — чуть реже. Будьте внимательны, в смолах этого растения содержится ядовитое вещество — эуфорбин, который может вызывать ожоги и воспаления слизистых оболочек носа и глаз.