С включением отопления может ухудшиться самочувствие. Почему?

После включения отопления влажность воздуха в квартире падает до 10-20%, вместо обычных 45-60%, что зачастую вызывает у людей сухость кожи и слизистых. В частности, у многих появляется синдром сухого глаза. Слезная пленка, которая покрывает глазную поверхность, становится нестабильной, легко происходит ее разрушение. “Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, ощущение царапания глаза веком, корочки и “слипшиеся глаза” по утрам”, — рассказал Хомяков.

Он добавил, что похожее состояние может развиваться на слизистой оболочке носа, когда бокаловидные клетки продуцируют слизь неправильного состава, происходит формирование корок в носу, что приводит к затруднению дыхания и кровотечениям.

“Для того, чтобы избежать сухости слизистых оболочек, нужно нормализовать микроклимат в помещении. Идеальными условиями являются температура 21 градус выше нуля, а относительная влажность более 50%. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети”, — предупредил Хомяков.