Летом Таллинн украшали десятки тысяч цветов — подарок жителям от города
Летние цветочные композиции Кадриорга следовали историческим канонам садоводства, но художественная концепция клумб и вазонов, установленных в других районах города, была подчинена девизу “Оздоравливающие цветы”.
“В этом году мы уделили больше внимания цветам в городском пространстве — после тяжелой коронавирусной зимы людям очень нужны позитивные эмоции, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Концепцией оздоравливающих цветов мы хотели подарить горожанам приятные впечатления и положительные эмоции. Если не брать в расчет единичные случаи, можно сказать, что горожане оценили цветущую красоту города и бережно к ней отнеслись. Это придало организаторам сил и вдохновения для того, чтобы начать планировать следующий “цветочный” год”.
День рождения Таллинна, 15 мая, ознаменовали посадкой 5500 многолетних цветов — на помощь пришли 130 добровольцев. Привлекательные для насекомых-опылителей цветочные клумбы появились в Пыхья-Таллинне на Путукавяйл и участке по адресу Палдиски мнт, 48, а также на прибрежной территории в Пирита. Все саженцы хорошо прижились, пошли в рост и порадовали обильным цветением. Помимо этого, на ул. Харью установили 30 новых вазонов-заграждений, в них были посажены экзотические красавицы стрелиции, карликовые пальмы и новозеландский лен.
Разделительная зеленая зона на Палдиском шоссе этой весной благодаря стараниям горожан стала богаче на 1530 многолетних цветов, также было готово оформление Strada vicino al mare (Дорога у моря — ит.) — морские волны и изгибы протянувшейся вдоль побережья дорожки вдохновили садовников на создание волнистого ромашкового луга.
В утопающем весной и летом в цветах Японском саду растет почти 500 азалий и рододендронов, кроме того, множество других цветущих экзотических кустов, таких как ведьмино дерево или, например, скумпия. Цветами ведьминого дерева посетители сада могут наслаждаться уже в феврале. А поздним летом своими цветами посетителей приветствуют гортензии. С апреля в парке Таммсааре цветут луковичные и многолетники. А ранней весной цветет алая хохлатка, ежегодно привлекающая внимание горожан. Различные кустарники и многолетники цветут в парке Таммсааре до самых заморозков.
К Иванову дню весенние цветы заменили на летние. Горожане, прогуливающиеся по городу, могли насчитать 25 вертикальных клумб, расположенных как в Старом городе, так и многолюдных местах по всему Таллинну. На главных магистралях столицы глаз радовали 180 новых ярких клумб. Пестрой красотой летних цветов можно было насладиться в дворцовом саду Кадриорга, на клумбах Лебединого пруда, а также вазах, установленных на мостах парковой системы каналов, вазонах на площади Вабадузе, клумбах столичного аэропорта и разделительной зоне Тартуского шоссе.
Кроме летних цветов, свой вклад в цветущее изобилие вносят многолетники и розы. В Кадриорге многолетним растениям отведено 600 м2 площади клумб. Особая достопримечательность парка — разбитый на 1200 квадратных метрах розарий, в котором представлено огромное количество сортов роз. Тут можно увидеть 38 сортов клумбовых роз и шесть сортов парковых роз. Розы и многолетники цветут также на клумбах бульвара Сыпрузе, Лаагна теэ и Рейди теэ. В общей сложности в городе более 35 000 многолетников и 8000 роз — самый известный среди них сорт — John Davies с розовыми цветами.
В начале сентября в микрорайоне Рауа было размещено 19 новых цветочных вазонов с осенними цветами, а на главных магистралях Таллинна новые вазы украсили хризантемы. Композиции из осенних цветов также появятся на бульваре Каарли и в вазонах, установленных возле памятника Эдуарду Вильде.