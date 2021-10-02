ФОТО | Играйте красиво! IKEA предлагает специальную коллекцию для геймеров

Игры — это больше, чем просто весёлый способ провести время. Это способ, как дать себе немного отдыха, отвлечься на некоторое время от повседневных проблем и пообщаться с людьми со всего мира. Для кого-то это даже источник доходов. Поскольку сообщество игроков и рынок игр регулярно растут, то вывод на рынок изделий для игроков был для IKEA логичным шагом.

Хотя IKEA знает много об умных решениях для домашнего интерьера, однако в связи с компьютерными играми предприятие делает свои первые шаги. Таким образом, чтобы создать предназначенную для игроков коллекцию высокого уровня и помочь улучшить их повседневную жизнь, IKEA начала сотрудничать с подбрендом ASUS под названием ROG (Republic of Gamers), который занимает лидирующую позицию в игровой индустрии и производит высококачественное новейшее аппаратное обеспечение и прочее оборудование. У ROG глубокие знания об игровой индустрии, предприятие желает найти новые способы, как связать игры с домашним интерьером. Комбинируя лучшее из мира игр и интерьера, они стремятся в ходе своего эффективного сотрудничества донести хорошие впечатления от игры до массового потребителя, создавая актуальные, функциональные, красивые и недорогие изделия и целостные игровые решения.

Новый ассортимент изделий предназначен игрокам в компьютерные игры и охватывает шесть линеек изделий: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE.

Все изделия UPPSPEL разработаны в тесном сотрудничестве IKEA и ROG.

Остальные изделия IKEA разработала на основе полученных в ходе сотрудничества знаний и идей, чтобы обеспечить наилучший возможный выбор для игроков в компьютерные игры и удовлетворить различные потребности клиентов IKEA в плане функциональности, дизайна и цены.

Новая коллекция геймеров включает в себя как мебель, то есть игровые столы, стулья и боксы с ящиками, так и принадлежности — держатель для кружки, держатель для провода компьютерной мыши, подушку для шеи, кольцевые светильники и многое другое.