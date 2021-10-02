ФОТО | Играйте красиво! IKEA предлагает специальную коллекцию для геймеров
Игры — это больше, чем просто весёлый способ провести время. Это способ, как дать себе немного отдыха, отвлечься на некоторое время от повседневных проблем и пообщаться с людьми со всего мира. Для кого-то это даже источник доходов. Поскольку сообщество игроков и рынок игр регулярно растут, то вывод на рынок изделий для игроков был для IKEA логичным шагом.
Хотя IKEA знает много об умных решениях для домашнего интерьера, однако в связи с компьютерными играми предприятие делает свои первые шаги. Таким образом, чтобы создать предназначенную для игроков коллекцию высокого уровня и помочь улучшить их повседневную жизнь, IKEA начала сотрудничать с подбрендом ASUS под названием ROG (Republic of Gamers), который занимает лидирующую позицию в игровой индустрии и производит высококачественное новейшее аппаратное обеспечение и прочее оборудование. У ROG глубокие знания об игровой индустрии, предприятие желает найти новые способы, как связать игры с домашним интерьером. Комбинируя лучшее из мира игр и интерьера, они стремятся в ходе своего эффективного сотрудничества донести хорошие впечатления от игры до массового потребителя, создавая актуальные, функциональные, красивые и недорогие изделия и целостные игровые решения.
Новый ассортимент изделий предназначен игрокам в компьютерные игры и охватывает шесть линеек изделий: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE.
Все изделия UPPSPEL разработаны в тесном сотрудничестве IKEA и ROG.
Остальные изделия IKEA разработала на основе полученных в ходе сотрудничества знаний и идей, чтобы обеспечить наилучший возможный выбор для игроков в компьютерные игры и удовлетворить различные потребности клиентов IKEA в плане функциональности, дизайна и цены.
Новая коллекция геймеров включает в себя как мебель, то есть игровые столы, стулья и боксы с ящиками, так и принадлежности — держатель для кружки, держатель для провода компьютерной мыши, подушку для шеи, кольцевые светильники и многое другое.
Каждая линейка товаров предлагает игровой стол и стул разного ценового класса для удовлетворения потребностей разных целевых групп.
В октябре 2021 года общая коллекция поступит в продажу во все магазины и интернет-магазины IKEA в мире.
“Игроки знают и любят бренд ROG во всём мире, и верят, что он предлагает самые замечательные и инновационные игровые решения на рынке. Наше новое партнёрство с экспертами IKEA позволяет ROG найти новые и интересные способы, как порадовать игроков дома и при создании интерьера своего жилья”, — рассказал генеральный директор ASUS Gaming Gear and Accessory Business Unit Крис Хуанг.
“Потребности миллиардов игроков во всём мире очень различны, в то же время предлагаемый ассортимент на рынке скорее технического характера и зачастую маскулинный по своему дизайну, вне зависимости от того, что 46% игроков — женщины. Мы верим, что много можно сделать в приведении к общим стандартам игровой техники и изделий”, — рассказала Ева Ричерт, всемирный менеджер по офисной мебели шведской компании IKEA. “Теперь мы делаем первый шаг на пути к рынку для игроков в компьютерные игры, предлагая недорогие, качественные игровые изделия и целостные решения, которые, мы надеемся, отражают своеобразие и вкус людей”, — добавила Ричерт.