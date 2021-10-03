Коронакризис привел к повышению цен на телевизоры: как выбрать самый подходящий?

Собранная BRC статистика продаж демонстрирует: в течение первых восьми месяцев этого года эстоноземельцы предпочитали покупать телевизоры с 55-65-дюймовым экраном, причем в настоящее время уже более половины продаваемых в Эстонии телевизоров имеют по меньшей мере 55-дюймовую диагональ экрана. По сравнению с прошлым годом существенно увеличился интерес к крупным телевизорам с диагональю экрана более 65 дюймов.

Параллельно с этим уменьшается интерес к небольшим телевизорам: в статистике продаж Elisa резко сократился объем моделей с 40-46-дюймовым экраном, но они все еще остаются довольно популярными.

“Потребители предпочитают не только более крупные диагонали, но более качественные модели, — отметил менеджер Elisa по продукции Анти Лийват. — Если еще несколько лет назад покупатели сомневались в необходимости 4K-телевизоров вместо привычных моделей FullHD, то сейчас почти все покупаемые в Elisa и прочих магазинах Эстонии телевизоры имеют разрешение 4K, а вскоре их начнут вытеснять модели с разрешением 8K”.

Другая особенность прогресса в сфере телевидения: все проданные в Elisa в этом году телевизоры имеют смарт-функциональность, а в прошлом году доля простых телевизоров составляла еще около процента от общего количества проданных моделей.

Дефицит микросхем затронул и производство телевизоров

Коронакризис привел к всемирному дефициту микросхем, который сильнее всего повлиял на производство компьютеров и автомобилей, но затронул и производителей телевизоров, которые теперь нередко вынуждены повышать цены на свою продукцию для сохранения прибыли.

“Если ранее мы наблюдали тенденцию ежегодного снижения цен на телевизоры, то в этом году ситуация изменилась — цены в целом стабилизировались и даже начали подниматься”, — пояснил Анти Лийват. Статистика Elisa указывает на небольшое снижение средней цены телевизоров с диагональю экрана от 65 дюймов, при этом значительно повысились цены на телевизоры с диагоналями 32-40 и 50-55 дюймов.