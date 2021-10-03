Коронакризис привел к повышению цен на телевизоры: как выбрать самый подходящий?
Собранная BRC статистика продаж демонстрирует: в течение первых восьми месяцев этого года эстоноземельцы предпочитали покупать телевизоры с 55-65-дюймовым экраном, причем в настоящее время уже более половины продаваемых в Эстонии телевизоров имеют по меньшей мере 55-дюймовую диагональ экрана. По сравнению с прошлым годом существенно увеличился интерес к крупным телевизорам с диагональю экрана более 65 дюймов.
Параллельно с этим уменьшается интерес к небольшим телевизорам: в статистике продаж Elisa резко сократился объем моделей с 40-46-дюймовым экраном, но они все еще остаются довольно популярными.
“Потребители предпочитают не только более крупные диагонали, но более качественные модели, — отметил менеджер Elisa по продукции Анти Лийват. — Если еще несколько лет назад покупатели сомневались в необходимости 4K-телевизоров вместо привычных моделей FullHD, то сейчас почти все покупаемые в Elisa и прочих магазинах Эстонии телевизоры имеют разрешение 4K, а вскоре их начнут вытеснять модели с разрешением 8K”.
Другая особенность прогресса в сфере телевидения: все проданные в Elisa в этом году телевизоры имеют смарт-функциональность, а в прошлом году доля простых телевизоров составляла еще около процента от общего количества проданных моделей.
Дефицит микросхем затронул и производство телевизоров
Коронакризис привел к всемирному дефициту микросхем, который сильнее всего повлиял на производство компьютеров и автомобилей, но затронул и производителей телевизоров, которые теперь нередко вынуждены повышать цены на свою продукцию для сохранения прибыли.
“Если ранее мы наблюдали тенденцию ежегодного снижения цен на телевизоры, то в этом году ситуация изменилась — цены в целом стабилизировались и даже начали подниматься”, — пояснил Анти Лийват. Статистика Elisa указывает на небольшое снижение средней цены телевизоров с диагональю экрана от 65 дюймов, при этом значительно повысились цены на телевизоры с диагоналями 32-40 и 50-55 дюймов.
“Поскольку наша компания является одним из крупнейших продавцов телевизоров в Эстонии, мы способны в некоторой степени сглаживать внезапные колебания цен, но_ к сожалению, мы не можем повлиять на рыночную ситуацию, — сказал Анти Лийват. — Исследовательская фирма BRC подытожила ценовую статистику всех продавцов: средние цены увеличились с 604 до 755 евро, то есть рост производственных расходов прямо отразился на бюджете покупателя”.
Но повышение цен не приводит к отказу от новых телевизоров. В этом году уже было два пика продаж телевизоров в Elisa — в январе и марте. Самыми популярными производителями являются Samsung и LG, а телевизоры Philips стали меньше интересовать покупателей. В первую четверку попали и телевизоры Sony. Общая рыночная ситуация мало отличается от этого.
“Хотя многие люди явно решили купить новый телевизор еще в прошлом году, когда коронакризисные ограничения вынудили нас проводить больше времени дома, в большинстве случаев такая покупка была отложена до этого года. Несмотря на то, что растущие цены и задержки поставок усложняют выбор, показатели продаж даже улучшились по сравнению с прошлым годом”, — заявил Анти Лийват.
“Анализ текущего положения дел на рынке не дает оснований полагать, что дефицит микросхем и задержки поставок закончатся в ближайшее время. Скорее эти проблемы сохранятся в глобальном масштабе еще по меньшей мере на протяжении пары лет, — сказал менеджер Elisa по продукции. — Поэтому нет смысла откладывать необходимую покупку нового телевизора, ведь к концу года задержки поставок могут еще усилиться”.
Как выбрать самый подходящий телевизор?
Поскольку потребитель покупает новый телевизор далеко не каждый год, Анти Лийват советует тщательно выбрать такую модель, которая оптимально впишется в комнату. Вот что следует учитывать при выборе нового телевизора:
- Телевизор нужно установить так, чтобы его можно было смотреть как можно прямее, сидя перед экраном под углом не более 40 градусов.
- Чтобы купленный телевизор не показался в комнате слишком маленьким или большим, нужно заранее умножить диагональ его экрана на 1,2 и перевести результат в метры — это будет оптимальное расстояние между зрителем и экраном. Например: для телевизора с 55-дюймовым экраном этот показатель составит 66 дюймов, то есть примерно 1,7 метра.
- Если телевизор приобретается на многие годы, то нужно выбрать модель с максимальным разрешением. Хотя контент в разрешении 4K еще не получил широкого распространения, рано или поздно он будет доминировать.
- Если помимо обычных телеканалов хочется смотреть Netflix, Amazon Prime или Elisa Huub, то выберите смарт-телевизор с поддержкой соответствующих приложений.