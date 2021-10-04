ГАЛЕРЕЯ | Глаз не оторвать! Величественная квартира в Старом городе очаровывает чудесными видами и элегантным дизайном интерьера

Квартира расположена в одном из самых выдающихся зданий на улице Пагари, которое спроектировал прибалтийско-немецкий архитектор Ханс Шмидт. Неоклассическое здание с влияниями югендстиля изначально было построено как солидный доходный дом высшего класса. Фасады здания с 1912 года сохранились в неизменном виде, и в квартире скомбинированы исторические элементы и современный дизайн интерьера — ключевыми словами являются светлый, белый и современный подход.

В просторной квартире притягивают взгляд высокие (3,2 м) потолки, восстановленные окна и величественные двустворчатые двери. Отделана квартира только качественными и натуральными материалами. Большое внимание уделено также меблировке и дизайнерским светильникам.

В трехкомнатной квартире большая прихожая, гостиная с открытой кухней, два балкона, две спальни, две ванные и отдельный туалет. Из гостиной открывается выход на два балкона: с одного можно любоваться видом на церковь Олевисте и со второго — на красные крыши Старого города.

Во второй части огромной гостиной встречаются функции кухни и столовой. Из кухни тоже можно пройти прямо на балкон наслаждаться утренним кофе.

Спальни расположены совершенно отдельно друг от друга, и в обеих комнатах есть вместительный встроенный гардеробный шкаф и своя ванная вместе с туалетом.

Элегантные ванные с мраморным узором больше и просторнее среднего и оснащены разумными местами для хранения. В каждой комнате подумали об удобстве и хорошем дизайне.



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