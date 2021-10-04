Эстонский бренд 4ROOM изготавливает светильники мирового уровня

История фирмы начинается в 1959 году, когда открылось предприятие Estoplast, производившее освещение для квартир многих жителей Эстонии и всего СССР. Смена названия произошла в 2003 году, и к нашему времени 4ROOM имеет полувековой опыт в производстве светильников. С годами менялись материалы и язык дизайна фирмы.

Производство светильников экологично, срок службы – десятилетия

Дизайн и производство фирмы выстроены с акцентом на долговечность, и именно этот принцип отличает изделия 4ROOM от других – они прослужат десятилетия. Каждый светильник состоит из нескольких взаимозаменяемых основных деталей. Это означает, что если какая-то часть сломается или устареет, заменив её светильник все равно можно использовать. Таким образом, каждое изделие рассчитано на длительное применение, а отходы минимизированы.

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Помимо других изделий компания 4ROOM специально разработала два семейства светильников общего освещения: SLIM и THIN, которые особенно понравились клиентам. Функции одинаковые – они дают общее освещение комнате, но отличаются своим устройством: источниками света и формой. Для тех, кто предпочитает сам менять лампочки, подойдет SLIM с гнездами на три, четыре или шесть лампочек. Для любителей более изящных форм и регулируемого светa, создана серия THIN, где можно выбрать мощность светового потока от 2500 до 25000 люмен.

Несколько форм на выбор: цилиндр, треугольник, шестиугольник или квадрат. Можно выбрать мощность светового потока и температуру света. Новинка этого сезона – светильник, удобно управляемый через мобильное приложение. Можно регулировать как яркость света, так и его температуру.

Еще одно преимущество для клиента – выбор из сорока с лишним цветов, а также возможность определять размер светильника. Диаметр от 15 до 150 см.

Если трудно найти подходящее световое решение для необычного интерьера – из-за слишком высоких потолков или других особенностей помещения, – можно заказать светильник с индивидуальным решением.