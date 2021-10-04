Эстонский бренд 4ROOM изготавливает светильники мирового уровня
История фирмы начинается в 1959 году, когда открылось предприятие Estoplast, производившее освещение для квартир многих жителей Эстонии и всего СССР. Смена названия произошла в 2003 году, и к нашему времени 4ROOM имеет полувековой опыт в производстве светильников. С годами менялись материалы и язык дизайна фирмы.
Производство светильников экологично, срок службы – десятилетия
Дизайн и производство фирмы выстроены с акцентом на долговечность, и именно этот принцип отличает изделия 4ROOM от других – они прослужат десятилетия. Каждый светильник состоит из нескольких взаимозаменяемых основных деталей. Это означает, что если какая-то часть сломается или устареет, заменив её светильник все равно можно использовать. Таким образом, каждое изделие рассчитано на длительное применение, а отходы минимизированы.
Самые популярные товары в Эстонии
Помимо других изделий компания 4ROOM специально разработала два семейства светильников общего освещения: SLIM и THIN, которые особенно понравились клиентам. Функции одинаковые – они дают общее освещение комнате, но отличаются своим устройством: источниками света и формой. Для тех, кто предпочитает сам менять лампочки, подойдет SLIM с гнездами на три, четыре или шесть лампочек. Для любителей более изящных форм и регулируемого светa, создана серия THIN, где можно выбрать мощность светового потока от 2500 до 25000 люмен.
Несколько форм на выбор: цилиндр, треугольник, шестиугольник или квадрат. Можно выбрать мощность светового потока и температуру света. Новинка этого сезона – светильник, удобно управляемый через мобильное приложение. Можно регулировать как яркость света, так и его температуру.
Еще одно преимущество для клиента – выбор из сорока с лишним цветов, а также возможность определять размер светильника. Диаметр от 15 до 150 см.
Если трудно найти подходящее световое решение для необычного интерьера – из-за слишком высоких потолков или других особенностей помещения, – можно заказать светильник с индивидуальным решением.
Долговечный, но с характером
При производстве 4ROOM уделяет особое внимание долговечности светильников, предприятие никогда не гналось за «быстрой модой». Общее освещение играет важную роль, особенно в темный период, поскольку оно компенсирует зимний недостаток света.
Кроме THIN и SLIM, наиболее популярными моделями являются SPIRIT и SPIRIT ROYAL, которые имеют интересную форму и создают захватывающую игру света.
Бестселлеры в последние два года – торшер и бра SAXO, от дизайнерa Тармо Луйск. SAXO – хороший светильник для чтения благодаря направленному и открытому абажуру. SPIRIT и SAXO – номинанты престижной дизайнерской премии Bruno.
Фирма ежегодно обновляет ассортимент продукции, а идеи рождаются из самой жизни. Например, серия TOILA была вдохновлена воспоминаниями о временах Estoplast. По замыслу Тармо Луйск, она была запущена в производство как обновлённая версия многим знакомой модели Estoplast.
Эстонский продукт
Все светильники собираются в Эстонии, а это значит, что они целиком и полностью отечественные. Визитная карточка компании – тканевый абажур, который изготавливается с использованием высоких технологий, что гарантирует отсутствие швов и кантов, которые могут выглядеть неопрятно. Каркасы изготавливаются на станке, но сборка абажура – трудоёмкая ручная работа эстонских мастеров.
В салоне 4ROOM всегда можно получить консультацию, чтобы найти оригинальное решение для каждого дома. Кроме стиля и функциональности светильника, продавец учитывает его технические параметры, включая расчет оптимальной интенсивности света.
Фирма предлагает полное и индивидуальное решение, которое благодаря многолетнему опыту и местному производству находится в разумном ценовом диапазоне для Эстонии, но с качеством мирового уровня.