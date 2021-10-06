Не можете сосредоточиться днем? Плохо засыпаете по вечерам? Возможно, виновато неправильно выбранное освещение

Но если за окном идет дождь, небо в облаках и дует сильный штормовой ветер, большинство из нас думает, что было бы лучше вообще не вставать с постели. Позитивный энергетический заряд не возникает.

Так же, как солнечный свет или его отсутствие, на наши эмоции влияет и искусственный, или ламповый свет. Поэтому очень важно спланировать освещение на раннем этапе строительства или ремонта. В зависимости от строительных конструкций последующие изменения расположения светильников чрезвычайно затруднены, и результат может визуально раздражать.

Солнечный свет влияет не только на наши эмоции, но и напрямую на наше здоровье. Излишне говорить, что солнце человеку необходимо так же, как воздух, вода и еда. Дни, проведенные при ненастоящем, искусственном свете, могут вызывать или обострять ранее скрытые хронические заболевания. Например, в последнее время все больше молодых людей обращаются к психиатрам по поводу глубокой депрессии, и во многих случаях причиной является использование компьютера в темной комнате.

Как выстроить дома освещение, сходное с дневным световым циклом

Лучший метод — комбинировать светильники. Потолочные, настенные, напольные и настольные светильники создают различные комбинации света, которые можно использовать в зависимости от изменения падающего из окна в помещение светового потока, и, конечно, исходя из того, чем вы занимаетесь в комнатах. При планировании светильников не действует правило «меньше значит больше». В гостиной с одним потолочным светильником нельзя выполнить все необходимые функции — например, для чтения одного потолочного светильника не достаточно.