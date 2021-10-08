Не надо так делать: 6 ошибок в уборке, которые совершают все

1. Заниматься уборкой бессистемно



Основное правило в уборке — это четкий план. Иначе вы будете хвататься за все и сразу, делать одновременно несколько дел и постоянно отвлекаться от процесса. В результате сильно устанете и получите еще больший беспорядок в квартире.

Как надо: придерживайтесь трех основных принципов.

Расхламление пространства — в первую очередь освободите все поверхности и избавьтесь от ненужного.

— в первую очередь освободите все поверхности и избавьтесь от ненужного. Уборка сверху вниз — необходимо отмыть все поверхности, начиная с высоты: сначала шкафы, светильники и гардины, а потом тумбы, столы, диван и стулья. Пол моем в самую последнюю очередь.

— необходимо отмыть все поверхности, начиная с высоты: сначала шкафы, светильники и гардины, а потом тумбы, столы, диван и стулья. Пол моем в самую последнюю очередь. Круговое движение — придерживайтесь одного заранее выбранного направления и наводите порядок в комнате по часовой или против часовой стрелки.

2. Мыть все одной тряпкой



Наверняка всем известен этот пункт, но повторить все же стоит. Нельзя вытирать пыль той же тряпкой, которой вы только что мыли раковину, посуду, плитку и т.п.

Как надо: для каждой манипуляции должен быть свой уборочный инвентарь и средства, которые подходят для определенных поверхностей. В противном случае вы можете получить зеркала с разводами и смесители с пятнами, которые невозможно отмыть. Также не забывайте простирывать и хорошо просушивать тряпки после каждой уборки.

3. Протирать пыль до того, как пылесосить



Чтобы не выполнять одну и ту же работу дважды, обязательно делайте сухую уборку перед влажной. Пыль с мебели протирайте тряпкой из микрофибры или шерсти, возможно использование специальных антистатических средств.

Как надо: после того, как вы пропылесосили, не стоит сразу мыть полы. Нужно подождать, пока мельчайшие частицы пыли осядут. Для этого сделайте небольшой перерыв и разберите шкаф в другой комнате или загрузите стиральную машину. Кстати, гладить и менять постельное белье лучше тоже до влажной уборки.

4. Чистить фильтр пылесоса после уборки