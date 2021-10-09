Тартуский пункт планирования и заказа IKEA откроется совсем скоро. Что он из себя представляет?

“IKEA в Эстонии стремительно расширяется. В ноябре мы откроем тартуский пункт планирования и заказа, который благодаря своей новой концепции будет первым в своем роде в странах Балтии. Цель тартуского пункта планирования и заказа — предложить клиентам удобную, вдохновляющую и легкодоступную среду, где можно получить поддержку в планировании мебельных решений, отвечающих их индивидуальным потребностям на кухне, в гардеробной, в ванной комнате. В тартуском представительстве мы предлагаем как услуги индивидуального планирования, так и помощь при использовании программы виртуального планирования IKEA”, — говорит руководитель IKEA в Эстонии Кристиан Шнейдер. Он добавил, что с открытием еще одного пункта планирования и заказа IKEA станет еще более доступной для жителей Эстонии.

“Мы хотим, чтобы в тартуском пункте планирования и заказа люди могли найти вдохновение, предложить функциональные решения по дизайну и помощь специалистов для улучшения домашнего интерьера. Причем везде — как на постоянном, так и временном месте жительства. Пункт планирования и заказа прежде всего фокусируется на заранее забронированных консультациях, однако в представительство IKEA будут ждать и всех спонтанных посетителей, которые хотели бы найти идеи для интерьера дома”, — объяснил руководитель IKEA в Эстонии. Помимо услуг планирования в тартуском пункте планирования и заказа можно с помощью персонала IKEA оформить заказы, прийти за заказанным товаром или заказать другие услуги IKEA, например доставку на дом.

Тартуский пункт планирования и заказа IKEA будет построен на территории площадью около 1000 м2 рядом с торговым центром Lõunakeskus. Половина территории будет отведена под интересные выставки кухонь и решений для хранения вещей. Кроме того, будет иметься зона, отведенная для различных услуг, например консультаций со специалистами IKEA, пунктов самообслуживания по программам планирования, оформления и выдачи заказов, возврата покупок.