Как создать интерьер, который долго не устареет? Раскрываем секреты
Заканчивая ремонт в квартире, мы со страхом думаем: вот бы максимально отсрочить момент, когда придется его делать в следующий раз. Увы, главная ошибка уже сделана. Думать о том, как создать неустаревающий интерьер, следовало бы в самом начале процесса — и соответствующим образом подбирать материалы и предметы обстановки. Давайте посмотрим, какие существуют правила на этот счет.
Грамотная эклектика
Единообразие стиля — слабое место интерьера в схватке со временем. Даже вечная классика в какие-то периоды устаревает, ее затмевают другие стили — что уж говорить о краткосрочных современных трендах. Да и выдержанная строго в одной стилистике мебель будет смотреться скучно и нарочито, как картинка из каталога.
А вот смешение стилей, напротив, несет живость, непринужденность и ироничность — все то, что будет популярно и через 15 лет. Однако, искусство эклектики — одно из самых тонких в деле преображения интерьера. Вещи из разных эпох и стилей нужно еще объединить при помощи цвета и композиции. Сомневаетесь в себе — зовите профессионала.
Простая колористика
Грамотное сочетание цветов — дело, требующее знания и понимания колористики. Контрасты, полутона, основные и дополнительные цвета — подбирать все это не так уж и просто. Если вы не уверены в своих силах, можно остановиться на универсальной черно-белой гамме. Это и выразительный контраст, и возможность регулировать глубину.
Если захочется ярких красок, вы всегда сможете привнести в такой интерьер один-два цветовых акцента — например, при помощи мебели или штор. Черный, серый и белый сочетаются со всем!
Неяркие тона…
Если строгая черно-белая гамма вам не по душе, выбирайте неяркие припыленные тона. В светлом интерьере сочетайте пастельные цвета с белым и серым. Или комбинируйте разные оттенки одного цвета.
В темном выбирайте густые сложные цвета: вишневый, темно-синий, болотный оттенки придадут интерьеру благородный вид. Эти оттенки легко комбинировать с черным и серым.
… и естественные цвета
Еще один вариант беспроигрышной колористики — натуральная гамма. Серовато-бежевые, естественно зеленые, густые коричневые тона — цвета, продиктованные самой природой.
Они создадут атмосферу непринужденности и покоя, позволят наконец-то расслабиться в напряженной атмосфере мегаполиса. Такие цвета никогда не надоедают.
Только натуральные материалы
Вещи, сделанные из натуральных материалов, с годами превращаются не в рухлядь, а в антиквариат. Деревянная мебель, каменная отделка, благородная керамика и даже металл придают интерьеру уют и естественность.
Такие вещи не стареют, а состариваются: покрываются патиной, сеткой трещин-кракле, характерными времени естественными потертостями. Красоту и энергетику природных материалов не сможет заменить никакая имитация.
Простые формы — вечные формы
Основа качественного дизайна — четкая функциональность. Бессмысленное украшательство сразу превращает любой стиль в китч. Особенно это касается таких функциональных зон, как кухня или санузел.
Используйте мебель простых и четких форм и ясную, лаконичную отделку. Выбирая между простым и заковыристым, предпочтите вариант попроще. Интерьер всегда можно сделать интереснее, добавив буквально пару аксессуаров, а вот перегруженное декором и деталями помещение выглядит дешево и безвкусно.
Комфорт — мерило всего
Функциональный интерьер — значит, удобный. Помните об этом, выбирая мебель. Самые удобные варианты диванов и кресел повторяются из коллекции в коллекцию и не выходят из моды, так как учитывают базовые потребности человека в комфорте.
Лаконичные формы без эпатажа, удобство использования: если красота требует поступиться комфортом — значит, это не красота. Лучше отказаться от каких-то предметов и деталей, чем загромождать интерьер лишними формами. И всегда лучше меньше мебели, но качественной, чем много, но плохой.
Придерживайтесь симметрии
Симметрия — основа гармонии, недаром на этом строятся классические интерьеры. Простая основательная композиция всегда смотрится хорошо.
Ее правила хорошо известны: центральная линия — композиционный центр, акцент, ключевая деталь интерьера. По сторонам от нее — парные одинаковые (или равновесные) предметы. Используйте этот прием в спальне, гостиной и даже ванной комнате, и вы удивитесь какую стройную, изящную композицию можно создать из простых предметов.
Если классика, то без пафоса
Классический интерьер — мерило хорошего вкуса. Но только в том случае, если вы сумели выдержать правильный тон. При оформлении классического интерьера важно не перестараться с декоративной отделкой — лепниной, позолотой, завитушками.
Стремитесь к самому простому варианту классики: не слишком декоративному, максимально легкому. Тогда у вас получится выверенный, сдержанный интерьер, который не будет казаться жилищем безграмотного нувориша. Главное достоинство классики — гармония форм и пропорций, а не дворцовый шик.
Забудьте про моду
Популярные тренды мимолетны: сегодня актуальны стеклянные столы, завтра — деревянные, сегодня — беленый кирпич, а завтра — обои с выразительным принтом. Еще недавно мир восхищался бирюзовым цветом, а сегодня объявили моду на винный оттенок “марсала”. Очевидно, что если гнаться за модой, интерьер придется переделывать чуть не каждый год.
Действуйте избирательно — в новых трендах найдется немало практичных и эргономичных идей. В дизайне выбирайте знаковые модели, которые уже стали иконами дизайна. Конечно, при условии, что они органично впишутся в ваш интерьер.
Используйте дизайнерские вещи правильно
Дизайнерская мебель — отличное украшение интерьера. Но она очень требовательна к окружению: фон должен быть скромным. Ну и, пожалуй, не стоит внедрять в интерьер больше одной вещи “с изюминкой”.
Не игнорируйте антиквариат
Антиквариат — это то, что уже выдержало проверку временем. Не обязательно разоряться на резной буфет XVIII века. Достаточно будет зеркала в старинной раме или небольшой консоли, чтобы сделать интерьер уютнее и интереснее.
Понятие “антиквариат” — растяжимое. Например, стулья 40-х годов прошлого века уже могут считаться антикварными. Даже модерновые кресла 70-х или радиолы, которые можно найти на любом блошином рынке, привнесут в интерьер ретро-шик. Такие детали со временем будут выглядеть только интереснее.
Лучшие друзья есть и у стен
Декорируйте стены произведениями изобразительного искусства — они не выходят из моды. Необязательно покупать дорогие произведения известных мастеров: чтобы придать интерьеру шарм и живость, достаточно небольшого карандашного эскиза или ироничного постера.
В конце концов, не обязательно это должна быть серьезная живопись — да и живопись вообще: ироничные постеры, хорошие фотографии и даже старые карты вполне подходят на роль декоративного акцента.
Телевизор — не главное
В современной гостиной телевизор давно выполняет роль домашнего очага, у которого собирается по вечерам вся семья. Но даже роскошная ЖК-панель или целый домашний кинотеатр не должны работать главным украшением интерьера.
Вычурная технологичность интерьера делает его заложником прогресса — обстановка быстро стареет. Аудио- и видеоаппаратуру лучше разместить незаметно, не подчеркивая ее статус.
Окна и двери должны быть качественными
Не забудьте про двери, окна и подоконники. Дешевый пластик способен разрушить атмосферу любого изысканного интерьера. И пожелтеет он куда быстрее, чем устареет конструктивно.
Натуральное дерево, элегантные оконные и дверные переплеты, качественная запорная фурнитура придадут вашему интерьеру благородный, завершенный вид — вне зависимости от выбранного стиля и дороговизны отделки. На хорошие окна и двери стоит потратиться, вы их покупаете не на год или два.