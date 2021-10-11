Как создать интерьер, который долго не устареет? Раскрываем секреты

Заканчивая ремонт в квартире, мы со страхом думаем: вот бы максимально отсрочить момент, когда придется его делать в следующий раз. Увы, главная ошибка уже сделана. Думать о том, как создать неустаревающий интерьер, следовало бы в самом начале процесса — и соответствующим образом подбирать материалы и предметы обстановки. Давайте посмотрим, какие существуют правила на этот счет.

Грамотная эклектика

Единообразие стиля — слабое место интерьера в схватке со временем. Даже вечная классика в какие-то периоды устаревает, ее затмевают другие стили — что уж говорить о краткосрочных современных трендах. Да и выдержанная строго в одной стилистике мебель будет смотреться скучно и нарочито, как картинка из каталога.

А вот смешение стилей, напротив, несет живость, непринужденность и ироничность — все то, что будет популярно и через 15 лет. Однако, искусство эклектики — одно из самых тонких в деле преображения интерьера. Вещи из разных эпох и стилей нужно еще объединить при помощи цвета и композиции. Сомневаетесь в себе — зовите профессионала.

Простая колористика

Грамотное сочетание цветов — дело, требующее знания и понимания колористики. Контрасты, полутона, основные и дополнительные цвета — подбирать все это не так уж и просто. Если вы не уверены в своих силах, можно остановиться на универсальной черно-белой гамме. Это и выразительный контраст, и возможность регулировать глубину.

Если захочется ярких красок, вы всегда сможете привнести в такой интерьер один-два цветовых акцента — например, при помощи мебели или штор. Черный, серый и белый сочетаются со всем!

Неяркие тона…

Если строгая черно-белая гамма вам не по душе, выбирайте неяркие припыленные тона. В светлом интерьере сочетайте пастельные цвета с белым и серым. Или комбинируйте разные оттенки одного цвета.

В темном выбирайте густые сложные цвета: вишневый, темно-синий, болотный оттенки придадут интерьеру благородный вид. Эти оттенки легко комбинировать с черным и серым.

… и естественные цвета