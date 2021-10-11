Дизайн и интерьер
11.10.2021, 16:24

Как создать интерьер, который долго не устареет? Раскрываем секреты

 
Unsplash
Если бриллианты веками не выходят из моды, то почему мы должны менять интерьер каждые пять лет? Разбирается интерьерный журналист Евгений Иванов для Houzz.ru.

Заканчивая ремонт в квартире, мы со страхом думаем: вот бы максимально отсрочить момент, когда придется его делать в следующий раз. Увы, главная ошибка уже сделана. Думать о том, как создать неустаревающий интерьер, следовало бы в самом начале процесса — и соответствующим образом подбирать материалы и предметы обстановки. Давайте посмотрим, какие существуют правила на этот счет.

Грамотная эклектика

Единообразие стиля — слабое место интерьера в схватке со временем. Даже вечная классика в какие-то периоды устаревает, ее затмевают другие стили — что уж говорить о краткосрочных современных трендах. Да и выдержанная строго в одной стилистике мебель будет смотреться скучно и нарочито, как картинка из каталога.

А вот смешение стилей, напротив, несет живость, непринужденность и ироничность — все то, что будет популярно и через 15 лет. Однако, искусство эклектики — одно из самых тонких в деле преображения интерьера. Вещи из разных эпох и стилей нужно еще объединить при помощи цвета и композиции. Сомневаетесь в себе — зовите профессионала.

Простая колористика

Грамотное сочетание цветов — дело, требующее знания и понимания колористики. Контрасты, полутона, основные и дополнительные цвета — подбирать все это не так уж и просто. Если вы не уверены в своих силах, можно остановиться на универсальной черно-белой гамме. Это и выразительный контраст, и возможность регулировать глубину.

Если захочется ярких красок, вы всегда сможете привнести в такой интерьер один-два цветовых акцента — например, при помощи мебели или штор. Черный, серый и белый сочетаются со всем!

Неяркие тона…

Если строгая черно-белая гамма вам не по душе, выбирайте неяркие припыленные тона. В светлом интерьере сочетайте пастельные цвета с белым и серым. Или комбинируйте разные оттенки одного цвета.

В темном выбирайте густые сложные цвета: вишневый, темно-синий, болотный оттенки придадут интерьеру благородный вид. Эти оттенки легко комбинировать с черным и серым.

… и естественные цвета

Еще один вариант беспроигрышной колористики — натуральная гамма. Серовато-бежевые, естественно зеленые, густые коричневые тона — цвета, продиктованные самой природой.

Они создадут атмосферу непринужденности и покоя, позволят наконец-то расслабиться в напряженной атмосфере мегаполиса. Такие цвета никогда не надоедают.

Только натуральные материалы

Вещи, сделанные из натуральных материалов, с годами превращаются не в рухлядь, а в антиквариат. Деревянная мебель, каменная отделка, благородная керамика и даже металл придают интерьеру уют и естественность.

Такие вещи не стареют, а состариваются: покрываются патиной, сеткой трещин-кракле, характерными времени естественными потертостями. Красоту и энергетику природных материалов не сможет заменить никакая имитация.

Простые формы — вечные формы

Основа качественного дизайна — четкая функциональность. Бессмысленное украшательство сразу превращает любой стиль в китч. Особенно это касается таких функциональных зон, как кухня или санузел.

Используйте мебель простых и четких форм и ясную, лаконичную отделку. Выбирая между простым и заковыристым, предпочтите вариант попроще. Интерьер всегда можно сделать интереснее, добавив буквально пару аксессуаров, а вот перегруженное декором и деталями помещение выглядит дешево и безвкусно.

Комфорт — мерило всего

Функциональный интерьер — значит, удобный. Помните об этом, выбирая мебель. Самые удобные варианты диванов и кресел повторяются из коллекции в коллекцию и не выходят из моды, так как учитывают базовые потребности человека в комфорте.

Лаконичные формы без эпатажа, удобство использования: если красота требует поступиться комфортом — значит, это не красота. Лучше отказаться от каких-то предметов и деталей, чем загромождать интерьер лишними формами. И всегда лучше меньше мебели, но качественной, чем много, но плохой.

Придерживайтесь симметрии

Симметрия — основа гармонии, недаром на этом строятся классические интерьеры. Простая основательная композиция всегда смотрится хорошо.

Ее правила хорошо известны: центральная линия — композиционный центр, акцент, ключевая деталь интерьера. По сторонам от нее — парные одинаковые (или равновесные) предметы. Используйте этот прием в спальне, гостиной и даже ванной комнате, и вы удивитесь какую стройную, изящную композицию можно создать из простых предметов.

Если классика, то без пафоса

Классический интерьер — мерило хорошего вкуса. Но только в том случае, если вы сумели выдержать правильный тон. При оформлении классического интерьера важно не перестараться с декоративной отделкой — лепниной, позолотой, завитушками.

Стремитесь к самому простому варианту классики: не слишком декоративному, максимально легкому. Тогда у вас получится выверенный, сдержанный интерьер, который не будет казаться жилищем безграмотного нувориша. Главное достоинство классики — гармония форм и пропорций, а не дворцовый шик.

Забудьте про моду

Популярные тренды мимолетны: сегодня актуальны стеклянные столы, завтра — деревянные, сегодня — беленый кирпич, а завтра — обои с выразительным принтом. Еще недавно мир восхищался бирюзовым цветом, а сегодня объявили моду на винный оттенок “марсала”. Очевидно, что если гнаться за модой, интерьер придется переделывать чуть не каждый год.

Действуйте избирательно — в новых трендах найдется немало практичных и эргономичных идей. В дизайне выбирайте знаковые модели, которые уже стали иконами дизайна. Конечно, при условии, что они органично впишутся в ваш интерьер.

Используйте дизайнерские вещи правильно

Дизайнерская мебель — отличное украшение интерьера. Но она очень требовательна к окружению: фон должен быть скромным. Ну и, пожалуй, не стоит внедрять в интерьер больше одной вещи “с изюминкой”.

Не игнорируйте антиквариат

Антиквариат — это то, что уже выдержало проверку временем. Не обязательно разоряться на резной буфет XVIII века. Достаточно будет зеркала в старинной раме или небольшой консоли, чтобы сделать интерьер уютнее и интереснее.

Понятие “антиквариат” — растяжимое. Например, стулья 40-х годов прошлого века уже могут считаться антикварными. Даже модерновые кресла 70-х или радиолы, которые можно найти на любом блошином рынке, привнесут в интерьер ретро-шик. Такие детали со временем будут выглядеть только интереснее.

Лучшие друзья есть и у стен

Декорируйте стены произведениями изобразительного искусства — они не выходят из моды. Необязательно покупать дорогие произведения известных мастеров: чтобы придать интерьеру шарм и живость, достаточно небольшого карандашного эскиза или ироничного постера.

В конце концов, не обязательно это должна быть серьезная живопись — да и живопись вообще: ироничные постеры, хорошие фотографии и даже старые карты вполне подходят на роль декоративного акцента.

Телевизор — не главное

В современной гостиной телевизор давно выполняет роль домашнего очага, у которого собирается по вечерам вся семья. Но даже роскошная ЖК-панель или целый домашний кинотеатр не должны работать главным украшением интерьера.

Вычурная технологичность интерьера делает его заложником прогресса — обстановка быстро стареет. Аудио- и видеоаппаратуру лучше разместить незаметно, не подчеркивая ее статус.

Окна и двери должны быть качественными

Не забудьте про двери, окна и подоконники. Дешевый пластик способен разрушить атмосферу любого изысканного интерьера. И пожелтеет он куда быстрее, чем устареет конструктивно.

Натуральное дерево, элегантные оконные и дверные переплеты, качественная запорная фурнитура придадут вашему интерьеру благородный, завершенный вид — вне зависимости от выбранного стиля и дороговизны отделки. На хорошие окна и двери стоит потратиться, вы их покупаете не на год или два.

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