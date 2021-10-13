Дизайн и интерьер
13.10.2021, 18:20

ДО и ПОСЛЕ | Советы дизайнера интерьеров, как разместить бытовую технику на маленькой кухне

 
IKEA
Мечтаете готовить вкусные блюда или не тратить время на мытье посуды руками… но ваша кухня слишком мала! Звучит знакомо, не так ли? Однако современные технологии не только облегчают повседневную работу на кухне, но и влияют на выбор всей ее планировки. Дизайнер интерьеров IKEA делится советами о том, как разместить бытовую технику на небольшой кухне так, чтобы пользоваться ею было удобно.

“Даже небольшая по размеру кухня может обладать всеми необходимыми функциями и эргономичностью, а также приятной атмосферой. Я рекомендую начать с размышлений — рассмотрите помещение кухни с точки зрения ваших потребностей и привычек, а затем определите приоритеты — чем вы действительно будете пользоваться каждый день. При разработке планировки кухни, ключевым принципом является использование всего пространства до потолка для хранения, чтобы освободить нижние зоны для бытовой техники и сохранить свободными рабочие поверхности”, — говорит дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.

Золотое правило при планировке кухни — воображаемый треугольник, используемый для определения оптимального расположения раковины, плиты и холодильника. Желательно, чтобы они находились не более чем в нескольких шагах друг от друга, чтобы работа на кухне была удобной и практичной. Для облегчения визуализации дизайнер рекомендует использовать бесплатные онлайн-планировщики. Если бытовая техника и мебель расположены на кухне друг напротив друга, обязательно убедитесь, что все дверцы легко открываются и не перекрывают проход.

“Еще один трюк заключается в использовании многофункциональной бытовой техники меньшего размера. Если у вас мало места, стоит подумать, является ли бытовая техника стандартного размера лучшим вариантом для вашей кухни, особенно если вы живете один или делите квартиру только с одним человеком. В таких случаях будет достаточно меньшего по размеру или более узкого холодильника, плиты с двумя конфорками или более узкой раковины, и у вас останется больше свободного места на рабочей поверхности”, — добавляет Римкус.

В галерее ниже на первых трех фотографиях показано, как выглядела кухня до того, как ее обновили. На остальных фото запечатлен получившийся результат, который учитывает советы по размещению бытовой техники. Сами совет — под галереей.

Холодильник и морозильная камера. Лучше всего для небольших кухонь подойдут компактные холодильники с морозильной камерой. Если встроить холодильник под столешницу, места на ней будет больше. Встроенные холодильники и морозильные камеры позволяют создать единый внешний вид кухни, так как их дверцы сочетаются с остальной обстановкой. Для экономии энергии избегайте размещения холодильника и морозильной камеры рядом с духовкой. Отдельную морозильную камеру можно установить в подвале или любом другом помещении для хранения.

Плита. Если не нужно одновременно готовить несколько блюд, возможно, вам достаточно плиты с двумя конфорками.

Вытяжка. Первое, о чем следует подумать при выборе вытяжки, — подходит ли она по мощности и размеру для вашей кухни. Вытяжка должна быть по крайней мере такой же ширины, как плита, чтобы ее работа была эффективной.

Духовка. Встроенную духовку можно отделить от варочной панели и разместить на эргономичной высоте в высоком шкафу рядом с плитой, а не под ней. Таким образом, духовкой и плитой смогут пользоваться одновременно два человека.

Посудомоечная машина. Посудомоечную машину можно встроить в шкафчик или разместить на полу под столешницей, а машину меньшего размера можно разместить и на ней. Установка посудомоечной машины рядом с раковиной облегчает загрузку в нее посуды и уменьшает брызги на полу.

Стиральная машина. Дизайнер отмечает, что в небольшом жилье на кухне иногда хочется разместить и стиральную машину. В таком случае ее нужно устанавливать рядом с трубами водоснабжения и канализации. Встроенная в шкаф стиральная машина позволит создать единый внешний вид кухни и не будет выделяться.

Малая бытовая техника. Блендер, тостер, кофемашина… Римкус напоминает о приоритетах — подумайте, все ли эти кухонные приборы необходимы вам каждый день или же только будут занимать место. Затем определите место для хранения этой бытовой техники — чем реже она используется, тем выше/глубже должна храниться, чтобы не занимать рабочую поверхность. Не забудьте подумать о достаточном количестве электрических розеток уже на ранних стадиях планирования.

Планируйте с учетом безопасности. Важно использовать только те решения, которые предусмотрены для рабочих зон, где часто может присутствовать вода — приготовления пищи и мытья посуды. Соблюдайте все инструкции при установке и использовании электроприборов, позаботьтесь о том, чтобы электроприборы и кабели не были доступны маленьким детям, используйте заглушки для розеток или другие меры предосторожности.

Даже на своей маленькой кухне вы можете отразить индивидуальность вашего интерьера — добавить аксессуары, которые говорят о ваших интересах, добавить ваши любимые цвета в интерьер, показать любовь к хобби или добавить картину вашего любимого художника. Это вдохновляет еще больше на эксперименты на кухне.

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