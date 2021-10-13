ДО и ПОСЛЕ | Советы дизайнера интерьеров, как разместить бытовую технику на маленькой кухне

Холодильник и морозильная камера. Лучше всего для небольших кухонь подойдут компактные холодильники с морозильной камерой. Если встроить холодильник под столешницу, места на ней будет больше. Встроенные холодильники и морозильные камеры позволяют создать единый внешний вид кухни, так как их дверцы сочетаются с остальной обстановкой. Для экономии энергии избегайте размещения холодильника и морозильной камеры рядом с духовкой. Отдельную морозильную камеру можно установить в подвале или любом другом помещении для хранения.

В галерее ниже на первых трех фотографиях показано, как выглядела кухня до того, как ее обновили. На остальных фото запечатлен получившийся результат, который учитывает советы по размещению бытовой техники. Сами совет — под галереей.

“Еще один трюк заключается в использовании многофункциональной бытовой техники меньшего размера. Если у вас мало места, стоит подумать, является ли бытовая техника стандартного размера лучшим вариантом для вашей кухни, особенно если вы живете один или делите квартиру только с одним человеком. В таких случаях будет достаточно меньшего по размеру или более узкого холодильника, плиты с двумя конфорками или более узкой раковины, и у вас останется больше свободного места на рабочей поверхности”, — добавляет Римкус.

Золотое правило при планировке кухни — воображаемый треугольник, используемый для определения оптимального расположения раковины, плиты и холодильника. Желательно, чтобы они находились не более чем в нескольких шагах друг от друга, чтобы работа на кухне была удобной и практичной. Для облегчения визуализации дизайнер рекомендует использовать бесплатные онлайн-планировщики. Если бытовая техника и мебель расположены на кухне друг напротив друга, обязательно убедитесь, что все дверцы легко открываются и не перекрывают проход.

“Даже небольшая по размеру кухня может обладать всеми необходимыми функциями и эргономичностью, а также приятной атмосферой. Я рекомендую начать с размышлений — рассмотрите помещение кухни с точки зрения ваших потребностей и привычек, а затем определите приоритеты — чем вы действительно будете пользоваться каждый день. При разработке планировки кухни, ключевым принципом является использование всего пространства до потолка для хранения, чтобы освободить нижние зоны для бытовой техники и сохранить свободными рабочие поверхности”, — говорит дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус.

Плита. Если не нужно одновременно готовить несколько блюд, возможно, вам достаточно плиты с двумя конфорками.

Вытяжка. Первое, о чем следует подумать при выборе вытяжки, — подходит ли она по мощности и размеру для вашей кухни. Вытяжка должна быть по крайней мере такой же ширины, как плита, чтобы ее работа была эффективной.

Духовка. Встроенную духовку можно отделить от варочной панели и разместить на эргономичной высоте в высоком шкафу рядом с плитой, а не под ней. Таким образом, духовкой и плитой смогут пользоваться одновременно два человека.

Посудомоечная машина. Посудомоечную машину можно встроить в шкафчик или разместить на полу под столешницей, а машину меньшего размера можно разместить и на ней. Установка посудомоечной машины рядом с раковиной облегчает загрузку в нее посуды и уменьшает брызги на полу.

Стиральная машина. Дизайнер отмечает, что в небольшом жилье на кухне иногда хочется разместить и стиральную машину. В таком случае ее нужно устанавливать рядом с трубами водоснабжения и канализации. Встроенная в шкаф стиральная машина позволит создать единый внешний вид кухни и не будет выделяться.

Малая бытовая техника. Блендер, тостер, кофемашина… Римкус напоминает о приоритетах — подумайте, все ли эти кухонные приборы необходимы вам каждый день или же только будут занимать место. Затем определите место для хранения этой бытовой техники — чем реже она используется, тем выше/глубже должна храниться, чтобы не занимать рабочую поверхность. Не забудьте подумать о достаточном количестве электрических розеток уже на ранних стадиях планирования.

Планируйте с учетом безопасности. Важно использовать только те решения, которые предусмотрены для рабочих зон, где часто может присутствовать вода — приготовления пищи и мытья посуды. Соблюдайте все инструкции при установке и использовании электроприборов, позаботьтесь о том, чтобы электроприборы и кабели не были доступны маленьким детям, используйте заглушки для розеток или другие меры предосторожности.

Даже на своей маленькой кухне вы можете отразить индивидуальность вашего интерьера — добавить аксессуары, которые говорят о ваших интересах, добавить ваши любимые цвета в интерьер, показать любовь к хобби или добавить картину вашего любимого художника. Это вдохновляет еще больше на эксперименты на кухне.