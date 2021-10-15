15.10.2021, 12:00
ФОТО | На любой вкус! 30 невероятно стильных вариантов дизайна спальни
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Качественный сон особенно важен в осенне-зимний период. Поэтому важно, чтобы в спальне вы чувствовали себя уютно и комфортно, а глаз радовался красивому интерьеру. Смотрите, как можно оформить спальню, превратив ее в красивое место силы и отдыха. Moodnekodu подготовил 30 вариантов дизайна спальни — выбирайте тот, который вам больше всего по душе!
Выбор стиля и цветовой гаммы зависит как от личных предпочтений, так и от дизайна интерьера остальной части жилища.
- Спальни в стиле бохо становятся все более популярны. Светлые тона и натуральное дерево всегда действуют успокаивающе и расслабляюще. Изюминку в интерьер могут добавить плетеный элементы, главное не переборщить с ними.
- Спальня в стиле минимализма — самый легкий и практичный вариант. Чем меньше в спальне лишних вещей, загромождающих пространство, тем просторней и спокойне в ней находиться. Чтобы уж совсем не оказаться среди голых стен, интерьер можно дополнить домашними растениями, которые будут также очищать воздух в спальне, тем самым способствуя хорошему сну.
- Темные тона в спальне подойдут тем, кому хочется, чтобы в спальне всегда царил полумрак. Черный цвет можно скомбинировать с темно-серым деревом, и в результате получится стильная спальня.
- Если вам нравится спать, как в отеле, то оформите спальню в стиле модерн с нотками роскоши. Для этого важны свежие оттенки и качественные материалы. Например, бархатистые ткани на кровати и занавесках всегда выглядят утонченно. Нотки роскоши спальне помогут придать дизайнерские светильники, которые можно не только поставить на ночной столик, но и подвесить к потолку.
- Спальня в скандинавском стиле уже стала классическим вариантом. Основное, о чем нужно помнить — однотонное оформление и мебель, соответствующая скандинавскому стилю.
Смотрите больше вариантов оформления спальни в галерее!