Цветы в корзине: 20 видов подвесных растений для квартиры, балкона и дачи

Delfi Дом&Сад подготовил список цветов и растений, которые отлично растут в подвесных кашпо.

Голубая бакопа

Бакопу легче всего выращивать в контейнерах, которые обеспечат растение влажностью. Именно в этом кроется залог успеха выращивания бакопы. Для оптимального роста поместите подвесную бакопу в затененное место.

Вербена

Эфирное масло вербены известно своими антистрессовыми свойствами, а сама вербена — красивое подвесное растение и насчитывает более 250 различных сортов. Это растение всегда привлекает бабочек, требует много солнечного света (от 8 до 10 часов в день) и нуждается в хорошем дренаже.

Клубника

Клубнику, летний фаворит среди ягод, также легко выращивать в подвесном контейнере. Клубника имеет отдаленное родство с розой, поэтому ее цветы приятно пахнут и очень красивы. Кроме того, вырастив клубнику, у вас будет возможность собрать урожай и насладиться сладкими ягодами.

Кислица (Оксалис)

Кислица или “пурпурный трилистник” — это яркое подвесное растение, которое можно выращивать как в помещении, так и на открытом воздухе. Листья растения распускаются днем и закрываются ночью. Стоит знать, что кислица ядовита для кошек и собак, поэтому внимательно продумайте его расположение в доме.

Висячая фуксия

Фуксия не очень хорошо переносит жаркий климат, но это отличное растение для подвесного кашпо. Фуксия хорошо себя чувствует на побережье и в прохладных местах.

Пеларгония щитовидная

Это растение отлично подходит для жарких и солнечных мест. Пеларгония не требует особо ухода. К слову, это растение часто сажают в оконных ящиках, потому что оно способно отпугивать летом мух.

Лобелия

Цветы лобелии обычно очень насыщенного синего цвета, а это является большой редкостью в мире растений. Выращивать лобелию можно в прохладном климате и в тени.

Бегония боливийская

Этот висячий вид бегонии уникален тем, что листья растения напоминают по форме крылья ангела. Бегония благополучно растет в ящиках или другого типа контейнерах, как на солнце, так и в тени.

Нефролепис или бостонский папоротник