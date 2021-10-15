Цветы в корзине: 20 видов подвесных растений для квартиры, балкона и дачи
Delfi Дом&Сад подготовил список цветов и растений, которые отлично растут в подвесных кашпо.
Голубая бакопа
Бакопу легче всего выращивать в контейнерах, которые обеспечат растение влажностью. Именно в этом кроется залог успеха выращивания бакопы. Для оптимального роста поместите подвесную бакопу в затененное место.
Вербена
Эфирное масло вербены известно своими антистрессовыми свойствами, а сама вербена — красивое подвесное растение и насчитывает более 250 различных сортов. Это растение всегда привлекает бабочек, требует много солнечного света (от 8 до 10 часов в день) и нуждается в хорошем дренаже.
Клубника
Клубнику, летний фаворит среди ягод, также легко выращивать в подвесном контейнере. Клубника имеет отдаленное родство с розой, поэтому ее цветы приятно пахнут и очень красивы. Кроме того, вырастив клубнику, у вас будет возможность собрать урожай и насладиться сладкими ягодами.
Кислица (Оксалис)
Кислица или “пурпурный трилистник” — это яркое подвесное растение, которое можно выращивать как в помещении, так и на открытом воздухе. Листья растения распускаются днем и закрываются ночью. Стоит знать, что кислица ядовита для кошек и собак, поэтому внимательно продумайте его расположение в доме.
Висячая фуксия
Фуксия не очень хорошо переносит жаркий климат, но это отличное растение для подвесного кашпо. Фуксия хорошо себя чувствует на побережье и в прохладных местах.
Пеларгония щитовидная
Это растение отлично подходит для жарких и солнечных мест. Пеларгония не требует особо ухода. К слову, это растение часто сажают в оконных ящиках, потому что оно способно отпугивать летом мух.
Лобелия
Цветы лобелии обычно очень насыщенного синего цвета, а это является большой редкостью в мире растений. Выращивать лобелию можно в прохладном климате и в тени.
Бегония боливийская
Этот висячий вид бегонии уникален тем, что листья растения напоминают по форме крылья ангела. Бегония благополучно растет в ящиках или другого типа контейнерах, как на солнце, так и в тени.
Нефролепис или бостонский папоротник
У этого тропического комнатного растения есть только один недостаток — ему постоянно требуется влажная почва. Однако, если вы живете в более мягком климате, бостонский папоротник может прекрасно расти и на улице в течение всего года.
Сцевола
Сцевола — это засухоустойчивое растение, которое может похвастаться красивыми голубыми веерообразными цветами. Такие цветы прекрасно смотрятся в любом подвесном кашпо. Кроме того, сцеволу не нужно обрезать при цветении, а это сэкономит время и силы.
Сциндапсус
Это растение легко выращивать, ведь оно отлично себя чувствует в помещении и при слабом освещении. Сциндапсус полезен для дома — он поглощает различные химические вещества и токсины, таким образом очищая воздух.
Тунбергия крылатая (“черноглазая Сьюзан”)
Несмотря на то, что эти цветы растут очень быстро, а порой ведут себя даже агрессивно (они могут буквально вскарабкиваться вверх по креплениям кашпо), не стоит думать, что за ними сложно ухаживать. Кроме того, вас наверняка будут радовать яркие цветы тунбергии. Их также можно сажать вдоль забора или стены.
Петуния
Петунии — это нежные многолетние растения, но существуют и однолетние гибриды. Пышные цветы идеально подходят для подвесных кашпо, но стоит иметь в виду, что некоторым сортам требуется обрезка.
Настурция
Настурция предпочитает бедную почву и солнечный свет, при этом она будет отлично себя чувствовать и в полутени. Ее можно по праву считать лучшим подвесным растением, которое не требует особого ухода. Большинство видов настурций — однолетние, но в некоторых случаях они могут расти и как многолетние.
Калибрахоа
Калибрахоа — это красиво растение с яркими розовыми цветами, которое иногда называют “миллион колокольчиков” или подвесной петунией. Оно является очень популярным среди садоводов и любителей растений в горшках благодаря тому, что растет очень быстро и имеет богатую цветовую палитру. Калибрахоа следует сажать на открытом воздухе в конце весны в хорошо дренированную почву, после чего вы сможете любоваться его зеленью до самой осени.
Лобулярия морская
Лобулярия устойчивое к жаре и засухе растение с белыми цветами. Цветы лобулярии очень приятно пахнут, поэтому привлекают пчел и бабочек.
Ослиный хвост
Название этого суккулента очевидно связано с его длинными, похожими на хвост, листьями. Такое растение прекрасно выглядит в подвесном горшке и украсит собой любое пространство.
Анютины глазки
Самосевные и легко выращиваемые анютины глазки предпочитают более прохладную погоду и хорошо растут поздней осенью и ранней весной. У анютиных глазок цветы с изящными лепестками, которые напоминают лицо.
Диасция
Идеальные условия для выращивания диасции — открытое солнце или полутень, более низкие температуры и слегка кислая, хорошо дренированная почва. Некоторые сорта могут быть морозостойкими, но чаще всего в холодном климате диасция проживет всего несколько лет.
Хлорофитум хохлатый
Возможно, вы уже знакомы с этим желто-зеленым комнатным растением, но стоит попробовать выращивать его в подвесных горшках на свежем воздухе. Хлорофитум не привередлив, предпочитает прямой солнечный свет, но и в полутени чувствует себя хорошо.