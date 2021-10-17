В преддверии осенних бурь: специалист объясняет, как защитить свой дом от штормов

Чтобы избежать такого ущерба и связанных с ними неудобств, опытный специалист по страхованию составил рекомендации, которые помогут владельцам домов защитить себя и свое имущество от штормов.

По словам специалиста по страхованию, от осенних ветров больше всего страдают крыши домов, заборы и припаркованные под деревьями автомобили. Далее следуют происшествия с оставленной с лета во дворе садовой мебелью и батутами, которые без надежных креплений нередко поднимаются в воздух, разбивают окна и ломают хозяйственные постройки. Случаются также происшествия, когда ветер срывает обшивку со стен дома или ломает ветрогенератор. По словам специалиста, увеличилась и компенсация за балконное остекление, потому что люди любят устанавливать на балконах и террасах модные подвесные качели, которые часто оставляют на балконе на целый год в опасной близости от окон, и первые же порывы ветра приводят к разбитой балконной двери или окну.

“Самый большой до этого момента ущерб в нынешнем году также был причинен ветром, который повредил кровельное покрытие и сломал дерево, упавшее из-за этого на сад. Стоимость устранения ущерба составила более 20 000 евро. Средняя стоимость ремонта повреждений, нанесенных ураганом, составляет в этом году 1300 евро. По сравнению с прошлым годом средний ущерб от урагана вырос на четверть. Важной причиной этого является рост цен на строительные материалы, а также переменчивая погода”, — пояснила Гилден.

Сильные ветры, бушевавшие прошлой осенью, принесли Seesam ущерб по страхованию жилья на сумму почти 300 000 евро. Наибольший ущерб нанесла сосна, упавшая на частный дом, которая, помимо кровельного покрытия, разрушила также конструкции крыши и дымоход. Масштабный ущерб достиг 11 000 евро.

“Глядя на ущерб, нанесенный домам, можно сказать, что в последние годы осенние шторма становятся все более непредсказуемыми и яростными. Большие суммы ущерба служат доказательством того, что сильный ветер и осадки представляют серьезную угрозу для людей, домов, имущества и транспортных средств”, — говорит Дагмар Гилден, менеджер по продукту страхования имущества Seesam .

Уберите мебель и батуты на зимовку

Все незакрепленные предметы, такие как батуты, садовая мебель и детские игрушки, по окончании сезона должны быть отправлены на зимнее хранение. Ветер подхватывает их из сада, с балконов и террас, и они могут разбить окна, а в худшем случае приземлиться на машину или хозяйственную постройку. Подвесные плетеные кресла и качели, вошедшие в моду в эпоху коронавируса, по окончании лета также следует поместить в безопасное место на хранение или надежно закрепить. В противном случае это может привести к разбитой балконной двери или окну.

Заприте двери, окна, ворота

Закрыть окна, двери и ворота кажется очень логичным, но, к сожалению, бывают случаи, когда от ветра ломался ненадежно закрепленный забор и падал на припаркованную рядом машину. Приоткрытые для проветривания и разбитые бурей двери и окна часто становятся проблемой в частных домах.

Выключите бытовую технику из розетки

Перебои в подаче электроэнергии и колебания мощности, вызванные ветром, могут повлиять на работу бытовой техники. Чтобы защитить бытовую технику, ее лучше всего отключить от электросети.

Держитесь сами и паркуйте машины подальше от деревьев

По возможности автомобили следует парковать подальше от деревьев и столбов. При сильном ветре также стоит оставаться дома, потому что сломанные деревья угрожают и людям.

Деревья, растущие возле дома, необходимо ежегодно осматривать и при необходимости удалять трухлявые деревья и срезать старые ветви. Сильный ветер может сломать дерево, а падающие ветви — повредить стекло и краску на припаркованной машине или даже разрушить крышу дома.

Позаботьтесь о крыше

Сильный ветер и проливные дожди обнажают хрупкие участки крыш — ветер может оторвать от крыши кусок покрытия или повредить всю крышу и основные конструкции. Еще до наступления штормов стоит проверить крыши как дома, так и пристройки и при необходимости укрепить или отремонтировать подозрительные места. Сильные проливные дожди могут проникнуть в конструкции крыши, не повредив ее, но при этом нанести ущерб внутренней отделке и имуществу.