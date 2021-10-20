10 оригинальных лайфхаков, которые наведут порядок в вашей ванной комнате
Infohome составил 10 уловок, чтобы ваша ванная комната выглядела хорошо.
1. Избавьтесь от скрипа при перемещении занавеса из душа
Этот ужасный, скрипучий звук, который производит занавеска для душа, может эффективно разрушить момент расслабления и тишины, который создается во время купания. Если вы больше не хотите слушать этот звук, просто возьмите бумагу для выпечки и протрите ее металлической поверхностью. Достаточно небольшого кусочка вощеной бумаги, и звук исчезнет на пару хороших недель.
2. Используйте пластиковые крышки для хранения ваших зубных щеток
Пластиковые крышки от любимых напитков можно использовать повторно для множества творческих целей, одна из которых — создание щеткодержателей. Проверьте размер крышки, затем с помощью ножа для обоев отрежьте отмеченный кусок. Прикрепите крышку к стене горячим клеем или липкой лентой.
3. Предотвратите образование пятен на кране
Неприятным моментом при мойке крана является то, что на нем часто появляются пятна от воды. Чтобы избежать этого, вымойте раковину, как обычно, а затем отполируйте ее кокосовым маслом.
4. Пусть ваша ванная хорошо пахнет
Добавьте несколько капель эфирного масла в рулон туалетной бумаги, и ваша ванная комната будет пахнуть свежо и приятно. Попробуйте масло лаванды и цитрусовых, поскольку они обычно перекрывают другие ароматы.
5. Используйте влажную салфетку, чтобы очистить высохшие следы от мыла
Увлажняющие салфетки могут очистить множество различных поверхностей! Их можно использовать не только для удаления высушенного мыла, но и для протирания водяных пятен на кране.
6. Контролируйте количество жидкого мыла
Если вы не хотите, чтобы излишки жидкого мыла попали вам на руки, просто оберните резинку вокруг горлышка дозатора.
7. Удаление ржавчины кетчупом
Раньше я думал что единственное, что можно сделать, чтобы избавиться от ржавых деталей — это заменить их. Но прежде чем потратить огромную сумму денег на замену крана, попробуйте удалить ржавчину кетчупом. Втирайте его в ржавую поверхность и оставьте на 15 минут. Затем смойте водой.
8. Поместите дополнительный стержень занавески для душа для большего пространства
Вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, в ванне вашей ванной обязательно должно быть много косметики. Если вам нужно больше места, установите душевую штангу и повесьте на нее корзины.
9. Поместите магнитную полоску, чтобы держать маникюрные инструменты и зажимы в одном месте
Если вы постоянно теряете свои заколки или инструменты для маникюра, то все что вам нужно сделать — это купить магнитную планку и прикрепить ее в шкафу или на стене. Таким образом, вы получите больше свободного пространства и получите контроль над беспорядком.
10. Инвестируйте в органайзер для обуви
Наверное, это покажется вам странным, но отсеки для обуви пригодятся вам не только в гардеробе. Органайзеры отлично подходят для хранения, например, специй в кладовой или косметики и различных аксессуаров в ванной комнате.