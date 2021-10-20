10 оригинальных лайфхаков, которые наведут порядок в вашей ванной комнате

Infohome составил 10 уловок, чтобы ваша ванная комната выглядела хорошо.

1. Избавьтесь от скрипа при перемещении занавеса из душа

Этот ужасный, скрипучий звук, который производит занавеска для душа, может эффективно разрушить момент расслабления и тишины, который создается во время купания. Если вы больше не хотите слушать этот звук, просто возьмите бумагу для выпечки и протрите ее металлической поверхностью. Достаточно небольшого кусочка вощеной бумаги, и звук исчезнет на пару хороших недель.

2. Используйте пластиковые крышки для хранения ваших зубных щеток

Пластиковые крышки от любимых напитков можно использовать повторно для множества творческих целей, одна из которых — создание щеткодержателей. Проверьте размер крышки, затем с помощью ножа для обоев отрежьте отмеченный кусок. Прикрепите крышку к стене горячим клеем или липкой лентой.

3. Предотвратите образование пятен на кране

Неприятным моментом при мойке крана является то, что на нем часто появляются пятна от воды. Чтобы избежать этого, вымойте раковину, как обычно, а затем отполируйте ее кокосовым маслом.

4. Пусть ваша ванная хорошо пахнет

Добавьте несколько капель эфирного масла в рулон туалетной бумаги, и ваша ванная комната будет пахнуть свежо и приятно. Попробуйте масло лаванды и цитрусовых, поскольку они обычно перекрывают другие ароматы.

5. Используйте влажную салфетку, чтобы очистить высохшие следы от мыла

Увлажняющие салфетки могут очистить множество различных поверхностей! Их можно использовать не только для удаления высушенного мыла, но и для протирания водяных пятен на кране.

6. Контролируйте количество жидкого мыла

Если вы не хотите, чтобы излишки жидкого мыла попали вам на руки, просто оберните резинку вокруг горлышка дозатора.

7. Удаление ржавчины кетчупом