Дизайн и интерьер
20.10.2021, 14:17

ФОТО | “Ночные бабочки”. На Таллиннской неделе моды Kaubamaja представил коллекцию постельного белья от дизайнера Танеля Веэнре

 
Tanel Veenre x PAI
Tanel Veenre x PAI
Foto: Ardo Kaljuvee, Kaubamaja
19 октября на Таллиннской неделе моды была представлена не только новая одежда, но и кое-что для дома. Kaubamaja показал свою новую коллекцию постельного белья PAI под названием “Ночные бабочки” и “Царство снов”, автором которой стал известный дизайнер украшений Танель Веэнре.

PAI — собственный бренд постельного белья от Kaubamaja. В сотрудничестве с талантливыми эстонскими дизайнерами выпущено уже три эксклюзивных коллекции постельного белья.

В новой коллекции Tanel Veenre x PAI есть два дизайна в спокойных тонах. “Царство снов“ — комплект в серых тонах, на котором традиционные для дизайнера морские коньки и ракушке расположены в геометрических узорах. “Ночные бабочки“ — комплект в стильном сейчас бежевом оттенке с узором из бабочек и стрекоз.

Сам Веэнре, известный своим ярким дизайном, говорит, что такие спокойные тона для него непривычны, но они лучше сочетаются с интерьером и способствуют хорошему сну. “Натуральная и успокаивающая гамма”, — говорит дизайнер.

Он также говорит, что для него важна натуральность материала, поэтому постельное белье сделано из хлопка и сатина. Дизайнер подчеркивает, что мы все же спим с закрытыми глазами, поэтому качество материала очень важно.

Смотрите, кто пришел на презентацию — и даже залез в кровать к Танелю Веэнре.

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