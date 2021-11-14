Узоры на стене: 10 причин, почему стоит выбрать обои с выраженным орнаментом

Будет, что рассматривать

Настоящий орнамент только с первого взгляда прост. Стоит потратить немного времени на изучение и созерцание, и вы увидите массу закодированной информации, расшифровать которую — задача для пытливого ума. Иной раз, присмотревшись к привычным завиткам на обоях, можно увидеть совершенно новое изображение в духе знаменитого графика Морица Эшера.

Способ быть в тренде

Каждая уважающая себя обойная фабрика ежегодно обновляет ассортимент. Новые коллекции, в том числе и с орнаментами, создаются с учетом свежих идей, модных цветов и новейших технологий. Лучшие дизайнерские умы заняты созданием интересных и необычных паттернов для обоев. Какие обойные тенденции на пике моды? — Выраженный орнамент, метализация узора. Подберите актуальный паттерн и обновите стену.

Попробовать разное

Никто не призывает вас оклеивать все стены одинаковыми обоями. Можно так подобрать рисунок, чтобы получилось оригинальное оформление пространства. Пусть это будет бордюр из арабесок (узор, составленный из сложной комбинации растительных и геометрических мотивов), проходящий вдоль линии экрана телевизора, или чередование полос из разных обоев. В гостиной, на кухне, в спальне, где угодно — фантазируйте!

Скорректировать интерьер

Обои с активным орнаментом способны изменить представление о пространстве. Например, сгладить углы, как на фото.

Кроме того, яркий повторяющийся рисунок влияет на визуальное определение пропорций. Используя эти свойства орнамента, вы сможете сделать помещение визуально менее вытянутым или даже избавиться от ощущения тесноты.

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