Узоры на стене: 10 причин, почему стоит выбрать обои с выраженным орнаментом(1)
Будет, что рассматривать
Настоящий орнамент только с первого взгляда прост. Стоит потратить немного времени на изучение и созерцание, и вы увидите массу закодированной информации, расшифровать которую — задача для пытливого ума. Иной раз, присмотревшись к привычным завиткам на обоях, можно увидеть совершенно новое изображение в духе знаменитого графика Морица Эшера.
Способ быть в тренде
Каждая уважающая себя обойная фабрика ежегодно обновляет ассортимент. Новые коллекции, в том числе и с орнаментами, создаются с учетом свежих идей, модных цветов и новейших технологий. Лучшие дизайнерские умы заняты созданием интересных и необычных паттернов для обоев. Какие обойные тенденции на пике моды? — Выраженный орнамент, метализация узора. Подберите актуальный паттерн и обновите стену.
Попробовать разное
Никто не призывает вас оклеивать все стены одинаковыми обоями. Можно так подобрать рисунок, чтобы получилось оригинальное оформление пространства. Пусть это будет бордюр из арабесок (узор, составленный из сложной комбинации растительных и геометрических мотивов), проходящий вдоль линии экрана телевизора, или чередование полос из разных обоев. В гостиной, на кухне, в спальне, где угодно — фантазируйте!
Скорректировать интерьер
Обои с активным орнаментом способны изменить представление о пространстве. Например, сгладить углы, как на фото.
Кроме того, яркий повторяющийся рисунок влияет на визуальное определение пропорций. Используя эти свойства орнамента, вы сможете сделать помещение визуально менее вытянутым или даже избавиться от ощущения тесноты.
Создать иллюзию
В современном орнаменте используется техника создания оптического эффекта. В арсенале дизайнеров, разрабатывающих концепты обоев, теперь не только природные и геометрические элементы, они черпают вдохновение в передовых достижениях науки: в квантовой физике, в микромире, в машиностроении и в космических технологиях. Все эти элементы, новые для дизайна, рождают и новые узоры. Их ритм, цвет и фактура работают на восприятие поверхности как объемной, с оригинальной глубокой структурой.
Сделать акцент
Обои с выраженным орнаментом — прекрасный материал для создания акцента в интерьере. Ярким стеновым панно из обоев можно улучшить пропорции помещения, выделить значимую зону.
В гостиной, например, чаще всего выделяют зону у камина или телевизора, в спальне — изголовье кровати, в столовой — стену у обеденного стола.
Выбрать универсальность
Ярко-выраженный орнамент подходит для большинства интерьерных стилей, более того, классика, ар-деко, прованс редко обходятся без повторяющихся узоров на стенах. Даже в современном интерьере декор из активного паттерна будет удачно смотреться, если подобрать его со вкусом.
Видимый орнамент бывает и мелким, и крупным. Узор же — многократно повторяющийся рисунок — вообще может быть составлен из любых символов, узнаваемых и не очень.
Релаксировать
Когда мы рассматриваем многократно повторяющийся узор, наш мозг переключается с одного рода деятельности на другую, что является одним из способов восстановления ментальной энергии.
Постарайтесь увидеть в пестроте узора общий фон, а затем снова вернитесь к разглядыванию деталей — это отличное упражнение тренирует зрительную мышцу и снимает усталость с глаз.
Украсить стену…
Стену с узорчатыми обоями следует воспринимать как дополнительное украшение комнаты — например, на обоях с орнаментом отлично смотрится группа из пустых декоративных рамок.
А еще можно оформить в раму сами обои и рассматривать их как художественное полотно, заменив рулонным материалом привычные постеры и картины.
…И потолок
Декорирование обоями не ограничивается только стенами. Обратите внимание, как эффектно смотрится орнамент на потолке! Как видите, узоры способны украсить любой интерьер.