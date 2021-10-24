Цены заставляют затянуть пояс потуже: как экономить на электричестве в квартире

Какие еще есть способы экономии электричества дома?

Обязательно нужно заменить старую проводку, которая, кстати, не только съедает слишком много электричества, но и небезопасна — может загореться и привести к непоправимой трагедии.

Лучше не ставить холодильник возле батареи и под прямым воздействием солнечных лучей: из-за нагревания от солнца он будет чаще включаться для поддержания необходимой температуры. Стоит регулярно протирать пыль на осветительных приборах и регулярно мыть окна: так будет больше света без применения дополнительных приборов.

Желательно регулярно чистить пылесос: при забитом пылесборнике на уборку одного и того же участка поверхности тратится больше времени, а значит, и электроэнергии. Также лучше кипятить в электрочайнике ровно столько воды, сколько нужно, чтобы он меньше работал, и использовать на электроплитах посуду ровно по размеру конфорки: электроэнергия будет тратиться исключительно на подогрев посуды, а не на обогрев воздуха.

Стоит выключать приборы, если в данный момент они не используются: в идеале лучше сразу отключать от сети электрический чайник или тостер после использования. Если есть возможность, стоит заменить выключатели на диммеры, которые позволяют плавно регулировать уровень освещенность. Также можно добавить к верхнему свету локальное освещение. Для того чтобы осветить отдельную зону лучше использовать торшеры, ночники, модульные светильники.

Как можно экономить электричество при помощи бытовых приборов?

Можно экономить электричество, заменив бытовую технику на современную — класса энергопотребления А, А+, А++ и выше. Это самые высокие показатели энергоэффективности бытовых приборов. Стоят они дороже, но разница в цене обычно компенсируется экономией на электричестве примерно за 2-3 года использования.