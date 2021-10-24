Цены заставляют затянуть пояс потуже: как экономить на электричестве в квартире(3)
Какие еще есть способы экономии электричества дома?
Обязательно нужно заменить старую проводку, которая, кстати, не только съедает слишком много электричества, но и небезопасна — может загореться и привести к непоправимой трагедии.
Лучше не ставить холодильник возле батареи и под прямым воздействием солнечных лучей: из-за нагревания от солнца он будет чаще включаться для поддержания необходимой температуры. Стоит регулярно протирать пыль на осветительных приборах и регулярно мыть окна: так будет больше света без применения дополнительных приборов.
Желательно регулярно чистить пылесос: при забитом пылесборнике на уборку одного и того же участка поверхности тратится больше времени, а значит, и электроэнергии. Также лучше кипятить в электрочайнике ровно столько воды, сколько нужно, чтобы он меньше работал, и использовать на электроплитах посуду ровно по размеру конфорки: электроэнергия будет тратиться исключительно на подогрев посуды, а не на обогрев воздуха.
Стоит выключать приборы, если в данный момент они не используются: в идеале лучше сразу отключать от сети электрический чайник или тостер после использования. Если есть возможность, стоит заменить выключатели на диммеры, которые позволяют плавно регулировать уровень освещенность. Также можно добавить к верхнему свету локальное освещение. Для того чтобы осветить отдельную зону лучше использовать торшеры, ночники, модульные светильники.
Как можно экономить электричество при помощи бытовых приборов?
Можно экономить электричество, заменив бытовую технику на современную — класса энергопотребления А, А+, А++ и выше. Это самые высокие показатели энергоэффективности бытовых приборов. Стоят они дороже, но разница в цене обычно компенсируется экономией на электричестве примерно за 2-3 года использования.
Вычисление показателя энергоэффективности для каждого прибора свой. Например, для стиральной машины — это соотношение кВт в час к максимальной загрузке, а для телевизоров отношение кВт в час к площади экрана. Самыми энергозатратными являются в порядке убывания: стиральная машинка, посудомойка, электрическая плита, микроволновка, чайник, утюг и так далее.
Как можно экономить электричество с помощью техники?
Чтобы экономить на электричестве, стоит заменить старые лампы накаливания на современные светодиодные: если внедрить современную технику с регулированием светового потока ламп и использовать датчики естественной освещенности, то можно сэкономить в первом случае 58%, в другом — на 71% электроэнергии. Если применить полный арсенал энергосберегающих мероприятий, включая датчики движения, то можно получить экономию электроэнергии 82%.
Дело в том, что лампа накаливания потребляет в среднем 60 Вт в час, а светодиодная — 8 Вт. Но использование таких ламп все равно гораздо выгоднее, обуславливается это низким энергопотреблением и большим сроком службы (срок горения лампы накаливания — год-полтора, светодиодной — пять лет). В среднем окупаемость наступает через 1,5-2 года эксплуатации, но все зависит от интенсивности использования ламп.
Какими способами можно экономить электричество дома при помощи счетчиков?
Одним из способов существенно сократить расходы на электроэнергию является установка многотарифных электросчетчиков. В каждой квартире есть приборы, работающие круглосуточно, например, холодильники. Ночью тариф на электроэнергию почти в четыре раза ниже, чем днем. Максимальной экономии при этом можно добиться, если включать мощные электроприборы — такие как стиральная и посудомоечная машины — именно ночью.
Однако для выбора подходящего тарифа необходимо проанализировать свой образ жизни и статистику потребления по зонам суток. Так, например, двухтарифный учет подойдет тем, кто днем на работе. А трехтарифный больше выгоден тем домохозяйствам, где есть неработающие или работающие дома члены семьи, поскольку при нем дневной тариф несколько ниже, чем при двухтарифном учете.
Нужно ли заниматься обслуживанием счетчиков?
Электросчетчик — это сложный технический прибор, поэтому он требует контроля и соответствующего обслуживания. Обязанность по оснащению квартир индивидуальным прибором учета электрической энергии, обеспечению сохранности и своевременной замены, возложена на собственника.
Все приборы учета электроэнергии имеют межповерочный интервал — устанавливаемый заводом-изготовителем срок (указан в паспорте счетчика), в течение которого гарантируется корректность работы электросчетчика. У современных счетчиков он составляет в среднем 16 лет.
Если этот интервал истек, счетчик признается вышедшим из строя и его показания не могут быть приняты к расчету, а при формировании счетов объем потребленной электрической энергии определяется на основании среднемесячного потребления за предыдущие периоды и нормативов потребления.
Заказать поверку можно в специализированной метрологической организации.