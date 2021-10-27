Температура в холодильнике: как продлить срок хранения продуктов

В этой зоне холодильника теплее всего (около 7° C). Исключение — модели, в которых морозильник сверху, там все правила работают наоборот. В обычном холодильнике на верхней и средней полках будут хорошо себя чувствовать колбасные и кондитерские изделия, выпечка, сыры, сливочное масло. Другое место лучше поискать для яиц, мяса, рыбы и молока.

У каждого продукта есть свои «предпочтения» температурного режима. Например, при слишком низкой температуре овощи и фрукты могут потерять свои полезные свойства, а слишком высокая приведет к сокращению срока годности молочных продуктов.

Эти нормы подходят для хранения большинства продуктов, но важно, в какой именно части холодильника что будет храниться. В современных моделях выделяют теплые и холодные зоны, а также морозильную камеру.

Холодильники в СССР работали в двух температурных режимах: от +5 °C до +12 °С для основной камеры и от -24 °C до -18 °С — для морозильной. Разработанные советскими специалистами стандарты остаются действующими и в наши дни. Многие современные производители рекомендуют выставить общее значение для холодильной камеры: +3 °C или +4 °C, а для морозилки средним считается -18 °С.

Первый прототип кухонного холодильника изготовил в 1803 году бизнесмен из США Томас Мур — торговец сливочным маслом был вынужден стать изобретателем, чтобы его товар не испортился во время транспортировки. Первая получившая массовое распространение модель холодильника была создана в 1927-м компанией General Electric , а спустя 10 лет первые холодильники «Москва» сошли с заводского конвейера в СССР . Рассказываем, почему важно знать, какая должна быть температура в холодильнике, на что это влияет и где какие продукты лучше хранить.

Нижняя полка

Теплому воздуху свойственно подниматься наверх, поэтому на нижней полке будет холоднее всего (примерно 2 °C). Здесь стоит разместить колбасные изделия, свежую рыбу, молочную продукцию, овощи и зелень. Можно положить сюда напитки, которые надо быстрее охладить. Фрукты, сливочное масло, мягкие и плавленые сыр лучше переложить на полку повыше.

Зона для фруктов и овощей

Такой отсек в наши дни есть почти во всех холодильниках. В нем при температуре 8 °C рекомендуется хранить большинство фруктов и овощей. Кроме моркови, помидоров, редиса, репы и других продуктов, которые вообще не стоит хранить в холодильнике.

Зона свежести

В основной камере также может быть отсек с повышенным уровнем относительной влажности и пониженной температурой. Здесь при температуре 0-1 °C лучше хранить свежие мясные и рыбные продукты, твердые сыры, ягоды, грибы.

Дверца

Это самое теплое место во всем холодильнике. В верхней части дверцы температура может достигать 10 °C, в нижней обычно не опускается до 4 °C. Сюда хорошо ставить соусы, мягкие и плавленые сыры, сливочное масло, напитки. Скоропортящиеся продукты вроде молока и яиц на полочки в дверце лучше не ставить, даже если именно для них там предусмотрели специальную форму для хранения.

Морозильная камера

Если морозилка заполнена, лучше выставить температурный режим от -20 °С до -25 °С. При слабой загруженности достаточно от -16°С до -18 °С. Сюда кладут все, что важно хранить замороженным: мясо и рыбу (желательно не дольше 6 месяцев), тесто, овощи, ягоды и фрукты (до года).

Как понять, что температура настроена неправильно

Продукты все время подмерзают.

Еда только из холодильника кажется едва холодной или теплой.

Продукты портятся быстрее, чем указано на сроке годности.

В холодильнике появляется конденсат.

Лед в морозилке начинает подтаивать.