Температура в холодильнике: как продлить срок хранения продуктов
Первый прототип кухонного холодильника изготовил в 1803 году бизнесмен из США Томас Мур — торговец сливочным маслом был вынужден стать изобретателем, чтобы его товар не испортился во время транспортировки. Первая получившая массовое распространение модель холодильника была создана в 1927-м компанией General Electric, а спустя 10 лет первые холодильники «Москва» сошли с заводского конвейера в СССР. Рассказываем, почему важно знать, какая должна быть температура в холодильнике, на что это влияет и где какие продукты лучше хранить.
Какая должна быть температура в холодильнике
Холодильники в СССР работали в двух температурных режимах: от +5 °C до +12 °С для основной камеры и от -24 °C до -18 °С — для морозильной. Разработанные советскими специалистами стандарты остаются действующими и в наши дни. Многие современные производители рекомендуют выставить общее значение для холодильной камеры: +3 °C или +4 °C, а для морозилки средним считается -18 °С.
Эти нормы подходят для хранения большинства продуктов, но важно, в какой именно части холодильника что будет храниться. В современных моделях выделяют теплые и холодные зоны, а также морозильную камеру.
У каждого продукта есть свои «предпочтения» температурного режима. Например, при слишком низкой температуре овощи и фрукты могут потерять свои полезные свойства, а слишком высокая приведет к сокращению срока годности молочных продуктов.
При какой температуре хранить продукты
- Фрукты — 5-8 °C
- Овощи — 4-7 °C
- Хлебобулочные изделия — 5-6 °C
- Соусы — 3-7 °C
- Колбасные изделия — 0-8 °C
- Сыр — 0-4 °C
- Молочные продукты — 4 °C
- Приготовленные блюда — 2–5 °C
- Кондитерские изделия — 1–3 °C
- Яйца — 2–5 °C
- Охлажденное мясо — 1–3 °C
- Охлажденная рыба и морепродукты — 0–2 °C
- Замороженное мясо — от -14 до -18 °C
- Замороженная рыба — -18 °C
- Замороженные овощи, фрукты и ягоды — -18 °C
Как хранить продукты в холодильнике
Верхняя и средняя полки
В этой зоне холодильника теплее всего (около 7° C). Исключение — модели, в которых морозильник сверху, там все правила работают наоборот. В обычном холодильнике на верхней и средней полках будут хорошо себя чувствовать колбасные и кондитерские изделия, выпечка, сыры, сливочное масло. Другое место лучше поискать для яиц, мяса, рыбы и молока.
Нижняя полка
Теплому воздуху свойственно подниматься наверх, поэтому на нижней полке будет холоднее всего (примерно 2 °C). Здесь стоит разместить колбасные изделия, свежую рыбу, молочную продукцию, овощи и зелень. Можно положить сюда напитки, которые надо быстрее охладить. Фрукты, сливочное масло, мягкие и плавленые сыр лучше переложить на полку повыше.
Зона для фруктов и овощей
Такой отсек в наши дни есть почти во всех холодильниках. В нем при температуре 8 °C рекомендуется хранить большинство фруктов и овощей. Кроме моркови, помидоров, редиса, репы и других продуктов, которые вообще не стоит хранить в холодильнике.
Зона свежести
В основной камере также может быть отсек с повышенным уровнем относительной влажности и пониженной температурой. Здесь при температуре 0-1 °C лучше хранить свежие мясные и рыбные продукты, твердые сыры, ягоды, грибы.
Дверца
Это самое теплое место во всем холодильнике. В верхней части дверцы температура может достигать 10 °C, в нижней обычно не опускается до 4 °C. Сюда хорошо ставить соусы, мягкие и плавленые сыры, сливочное масло, напитки. Скоропортящиеся продукты вроде молока и яиц на полочки в дверце лучше не ставить, даже если именно для них там предусмотрели специальную форму для хранения.
Морозильная камера
Если морозилка заполнена, лучше выставить температурный режим от -20 °С до -25 °С. При слабой загруженности достаточно от -16°С до -18 °С. Сюда кладут все, что важно хранить замороженным: мясо и рыбу (желательно не дольше 6 месяцев), тесто, овощи, ягоды и фрукты (до года).
Как понять, что температура настроена неправильно
- Продукты все время подмерзают.
- Еда только из холодильника кажется едва холодной или теплой.
- Продукты портятся быстрее, чем указано на сроке годности.
- В холодильнике появляется конденсат.
- Лед в морозилке начинает подтаивать.
Любая из этих ситуаций сигнализирует о том, что надо проверить настройки и убедиться, что им соответствует реальная температура в холодильной камере. Проверку поможет провести обычный термометр. Нужно поставить его на верхней полке и проверить показания через 20 минут. Затем повторить эксперимент в остальных зонах. Важно, чтобы дверь во время проверки оставалась закрытой.
Как настроить температуру в холодильнике
В разных моделях холодильников температуру можно настраивать механическим или электронным способом. Механический способ — это всевозможные ручки и рычаги. Он проще и понятнее в эксплуатации: необходимо расположить ползунок на нужной отметке.
Электронный способ — когда температура устанавливается на сенсорном или кнопочном дисплее. Обычно пошаговые рекомендации для настройки температуры указывают в инструкции по эксплуатации.
Как поддерживать температуру в холодильнике
1. Плотно закрывайте дверцу холодильника и не держите ее долго открытой
Все это приведет к утечке холодного воздуха. Температурный режим внутри прибора будет нарушен. Кроме того, из-за поступления теплого воздуха на стенках холодильника может образовываться ледяной слой.
2. Не ставьте в холодильник горячие или теплые блюда
Из-за этого могут образовываться конденсат и наледь (кроме приборов с системой No frost) или даже перегреться и сломаться компрессор. Кроме того, горячее блюдо быстро нагреет пространство вокруг себя, и там немедленно начнут размножаться бактерии, поставив под угрозу другие продукты.
3. Размораживайте и мойте
Если вовремя не размораживать холодильник и не удалять наледь, увеличивается нагрузка на компрессор, который в итоге может выйти из строя. Кроме того, прибор расходует больше энергии, а его эффективность снижается.
В современных холодильниках с системой автоматической разморозки конденсат в камере является нормой, а вот наледь говорит о проблеме с техникой. Однако даже такой прибор надо размораживать, чтобы почистить. Наледь и конденсат увеличивают влажность в холодильнике, а это благодатная среда для различных микроорганизмов, в том числе плесени.
Обычно в техническом паспорте холодильника указано, как часто его следует размораживать. В среднем, ручную разморозку стоит производить каждый месяц. Приборы с капельной системой можно размораживать дважды в год. Холодильник с системой No Frost надо размораживать и чистить хотя бы раз в год.
4. Не держите холодильник и морозильную камеру пустыми
Если пространство заполнено до предела, холодному воздушному потоку негде перемещаться. Так увеличивается риск образования теплых «карманов». Однако пустой холодильник и морозилка — тоже плохо, они должны быть заполнены хотя бы наполовину, чтобы не терять эффективность работы. Если продуктов не хватает, положите среди запасов бутылки с водой.