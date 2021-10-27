Полезные советы
27.10.2021, 12:15

Температура в холодильнике: как продлить срок хранения продуктов

 
Фото: Pixabay
Заиндевевший салат или прокисшее молоко в холодильнике — знакомая многим проблема. Выяснили, как настроить температуру правильно, пишет РБК.

Первый прототип кухонного холодильника изготовил в 1803 году бизнесмен из США Томас Мур — торговец сливочным маслом был вынужден стать изобретателем, чтобы его товар не испортился во время транспортировки. Первая получившая массовое распространение модель холодильника была создана в 1927-м компанией General Electric, а спустя 10 лет первые холодильники «Москва» сошли с заводского конвейера в СССР. Рассказываем, почему важно знать, какая должна быть температура в холодильнике, на что это влияет и где какие продукты лучше хранить.

Какая должна быть температура в холодильнике


Холодильники в СССР работали в двух температурных режимах: от +5 °C до +12 °С для основной камеры и от -24 °C до -18 °С — для морозильной. Разработанные советскими специалистами стандарты остаются действующими и в наши дни. Многие современные производители рекомендуют выставить общее значение для холодильной камеры: +3 °C или +4 °C, а для морозилки средним считается -18 °С.

Эти нормы подходят для хранения большинства продуктов, но важно, в какой именно части холодильника что будет храниться. В современных моделях выделяют теплые и холодные зоны, а также морозильную камеру.

У каждого продукта есть свои «предпочтения» температурного режима. Например, при слишком низкой температуре овощи и фрукты могут потерять свои полезные свойства, а слишком высокая приведет к сокращению срока годности молочных продуктов.

При какой температуре хранить продукты

  • Фрукты — 5-8 °C
  • Овощи — 4-7 °C
  • Хлебобулочные изделия — 5-6 °C
  • Соусы — 3-7 °C
  • Колбасные изделия — 0-8 °C
  • Сыр — 0-4 °C
  • Молочные продукты — 4 °C
  • Приготовленные блюда — 2–5 °C
  • Кондитерские изделия — 1–3 °C
  • Яйца — 2–5 °C
  • Охлажденное мясо — 1–3 °C
  • Охлажденная рыба и морепродукты — 0–2 °C
  • Замороженное мясо — от -14 до -18 °C
  • Замороженная рыба — -18 °C
  • Замороженные овощи, фрукты и ягоды — -18 °C

Как хранить продукты в холодильнике


Верхняя и средняя полки

В этой зоне холодильника теплее всего (около 7° C). Исключение — модели, в которых морозильник сверху, там все правила работают наоборот. В обычном холодильнике на верхней и средней полках будут хорошо себя чувствовать колбасные и кондитерские изделия, выпечка, сыры, сливочное масло. Другое место лучше поискать для яиц, мяса, рыбы и молока.

Нижняя полка

Теплому воздуху свойственно подниматься наверх, поэтому на нижней полке будет холоднее всего (примерно 2 °C). Здесь стоит разместить колбасные изделия, свежую рыбу, молочную продукцию, овощи и зелень. Можно положить сюда напитки, которые надо быстрее охладить. Фрукты, сливочное масло, мягкие и плавленые сыр лучше переложить на полку повыше.

Зона для фруктов и овощей

Такой отсек в наши дни есть почти во всех холодильниках. В нем при температуре 8 °C рекомендуется хранить большинство фруктов и овощей. Кроме моркови, помидоров, редиса, репы и других продуктов, которые вообще не стоит хранить в холодильнике.

Зона свежести

В основной камере также может быть отсек с повышенным уровнем относительной влажности и пониженной температурой. Здесь при температуре 0-1 °C лучше хранить свежие мясные и рыбные продукты, твердые сыры, ягоды, грибы.

Дверца

Это самое теплое место во всем холодильнике. В верхней части дверцы температура может достигать 10 °C, в нижней обычно не опускается до 4 °C. Сюда хорошо ставить соусы, мягкие и плавленые сыры, сливочное масло, напитки. Скоропортящиеся продукты вроде молока и яиц на полочки в дверце лучше не ставить, даже если именно для них там предусмотрели специальную форму для хранения.

Морозильная камера

Если морозилка заполнена, лучше выставить температурный режим от -20 °С до -25 °С. При слабой загруженности достаточно от -16°С до -18 °С. Сюда кладут все, что важно хранить замороженным: мясо и рыбу (желательно не дольше 6 месяцев), тесто, овощи, ягоды и фрукты (до года).

Как понять, что температура настроена неправильно

  • Продукты все время подмерзают.
  • Еда только из холодильника кажется едва холодной или теплой.
  • Продукты портятся быстрее, чем указано на сроке годности.
  • В холодильнике появляется конденсат.
  • Лед в морозилке начинает подтаивать.


Любая из этих ситуаций сигнализирует о том, что надо проверить настройки и убедиться, что им соответствует реальная температура в холодильной камере. Проверку поможет провести обычный термометр. Нужно поставить его на верхней полке и проверить показания через 20 минут. Затем повторить эксперимент в остальных зонах. Важно, чтобы дверь во время проверки оставалась закрытой.

Как настроить температуру в холодильнике


В разных моделях холодильников температуру можно настраивать механическим или электронным способом. Механический способ — это всевозможные ручки и рычаги. Он проще и понятнее в эксплуатации: необходимо расположить ползунок на нужной отметке.

Электронный способ — когда температура устанавливается на сенсорном или кнопочном дисплее. Обычно пошаговые рекомендации для настройки температуры указывают в инструкции по эксплуатации.

Как поддерживать температуру в холодильнике


1. Плотно закрывайте дверцу холодильника и не держите ее долго открытой

Все это приведет к утечке холодного воздуха. Температурный режим внутри прибора будет нарушен. Кроме того, из-за поступления теплого воздуха на стенках холодильника может образовываться ледяной слой.

2. Не ставьте в холодильник горячие или теплые блюда

Из-за этого могут образовываться конденсат и наледь (кроме приборов с системой No frost) или даже перегреться и сломаться компрессор. Кроме того, горячее блюдо быстро нагреет пространство вокруг себя, и там немедленно начнут размножаться бактерии, поставив под угрозу другие продукты.

3. Размораживайте и мойте

Если вовремя не размораживать холодильник и не удалять наледь, увеличивается нагрузка на компрессор, который в итоге может выйти из строя. Кроме того, прибор расходует больше энергии, а его эффективность снижается.

В современных холодильниках с системой автоматической разморозки конденсат в камере является нормой, а вот наледь говорит о проблеме с техникой. Однако даже такой прибор надо размораживать, чтобы почистить. Наледь и конденсат увеличивают влажность в холодильнике, а это благодатная среда для различных микроорганизмов, в том числе плесени.

Обычно в техническом паспорте холодильника указано, как часто его следует размораживать. В среднем, ручную разморозку стоит производить каждый месяц. Приборы с капельной системой можно размораживать дважды в год. Холодильник с системой No Frost надо размораживать и чистить хотя бы раз в год.

4. Не держите холодильник и морозильную камеру пустыми

Если пространство заполнено до предела, холодному воздушному потоку негде перемещаться. Так увеличивается риск образования теплых «карманов». Однако пустой холодильник и морозилка — тоже плохо, они должны быть заполнены хотя бы наполовину, чтобы не терять эффективность работы. Если продуктов не хватает, положите среди запасов бутылки с водой.

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