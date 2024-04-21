Выше крыши: пять комнатных растений-великанов, которые могут дорасти до потолка

Конечно, прежде чем принести растение в свой дом, важно знать о его потребностях в освещении и поливе и разместить его там, где оно будет хорошо себя чувствовать. Если вы готовы обзавестись новой зеленью, предлагаем ознакомиться с пятью видами комнатных растений, которые при благоприятных условиях могут вырасти почти до потолка.

Монстера деликатесная

Может показаться, что за монстерой сложно ухаживать из-за ее размера и больших перфорированных листьев, но на самом деле это довольно легко. Для достижения наилучших результатов поставьте растение прямо на окно или недалеко от источника света, но избегайте попадания прямых солнечных лучей (кроме утренних).

Важно обеспечить растению хорошо дренированную почву и давать ей просохнуть между поливами. Правильный уход и шест из кокосовой койры или решетка помогут монстере вырасти до двух метров в помещении.

Стрелиция

Стрелиция или райская птица названа так в честь ее ярких, похожих на журавлей цветов. В дикой природе стрелиция вырастает до 7 метров в высоту, однако большинство стрелиций, выращиваемых в помещении, достигают примерно двух метров.

Для успешного роста райской птице нужны яркий непрямой свет и 3-4 часа прямых солнечных лучей. Почва между поливами должна просыхать. Кроме того, стоит использовать отстоявшуюся воду, это поможет испарить излишки минеральных солей. У стрелиции высокие требования к освещению, но в остальном это экзотическое комнатное растение выращивать совсем не трудно.

Замиокулькас

В последние годы замиокулькас стал популярным комнатным растением во всем мире из-за его устойчивости к широкому спектру условий. Он не требует много света и может хорошо расти и при более низком освещении. Идеальные условия — это яркий непрямой свет. Ему также необходимо давать отдохнуть между поливами.

Замиокулькас растет не быстро, но с годами, при оптимальном уходе, он может достигать 1,5 метров в высоту.

Сансевиерия