Выше крыши: пять комнатных растений-великанов, которые могут дорасти до потолка
Наверняка у вас доме есть место с большим окном, которое буквально требует зеленого дополнения. Существует множество популярных комнатных растений, которые могут вырасти до нескольких метров в высоту, превратив ваше жилье в насыщенный кислородом оазис, пишет Delfi Dom Sad.
Конечно, прежде чем принести растение в свой дом, важно знать о его потребностях в освещении и поливе и разместить его там, где оно будет хорошо себя чувствовать. Если вы готовы обзавестись новой зеленью, предлагаем ознакомиться с пятью видами комнатных растений, которые при благоприятных условиях могут вырасти почти до потолка.
Монстера деликатесная
Может показаться, что за монстерой сложно ухаживать из-за ее размера и больших перфорированных листьев, но на самом деле это довольно легко. Для достижения наилучших результатов поставьте растение прямо на окно или недалеко от источника света, но избегайте попадания прямых солнечных лучей (кроме утренних).
Важно обеспечить растению хорошо дренированную почву и давать ей просохнуть между поливами. Правильный уход и шест из кокосовой койры или решетка помогут монстере вырасти до двух метров в помещении.
Стрелиция
Стрелиция или райская птица названа так в честь ее ярких, похожих на журавлей цветов. В дикой природе стрелиция вырастает до 7 метров в высоту, однако большинство стрелиций, выращиваемых в помещении, достигают примерно двух метров.
Для успешного роста райской птице нужны яркий непрямой свет и 3-4 часа прямых солнечных лучей. Почва между поливами должна просыхать. Кроме того, стоит использовать отстоявшуюся воду, это поможет испарить излишки минеральных солей. У стрелиции высокие требования к освещению, но в остальном это экзотическое комнатное растение выращивать совсем не трудно.
Замиокулькас
В последние годы замиокулькас стал популярным комнатным растением во всем мире из-за его устойчивости к широкому спектру условий. Он не требует много света и может хорошо расти и при более низком освещении. Идеальные условия — это яркий непрямой свет. Ему также необходимо давать отдохнуть между поливами.
Замиокулькас растет не быстро, но с годами, при оптимальном уходе, он может достигать 1,5 метров в высоту.
Сансевиерия
Сансевиерия — это отличное высокорослое растения, которое может достигать 1,5 метров в высоту. Ее можно использовать для создания компактных вертикальных контрастов в помещении и размещать рядом с низкорослыми кустистыми растениями.
Сансевиерия не требует особого ухода и может переносить яркий непрямой солнечный свет после акклиматизации. Между поливами почва должна просыхать, а благодаря неглубокой корневой системе сансевиерии, ее можно долгие годы не пересаживать и выращивать в одном и том же горшке лишь иногда освежая почву.
Величественная пальма
Величественная пальма — это медленнорастущее растение, поэтому рассчитывать на то, что она вырастет быстро не стоит. При хорошем уходе она может достигать трех метров в высоту, а это, несомненно, придает пространству атмосферу джунглей. Эта пальма может адаптироваться к более слабому освещению, но яркий непрямой свет поможет ей сохранить здоровую листву и способствовать появлению новых ростков.
Поливать пальму необходимо раз в неделю или раз в две недели. Важно следить за тем, чтобы половина почвы просыхала между поливами. Как и другие виды пальм, величественная пальма хорошо себя чувствует при высоком уровне влажности.