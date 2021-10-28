Домашняя помощь от страховой: в каких случаях ее вызывают?
Домашняя помощь обеспечивает бесплатную круглосуточную первую помощь, если с жильем происходит неожиданный, внезапный и непредвиденный несчастный случай. Чаще всего требуется помощь сантехника, но люди обращаются за советом по самым разным вопросам: например, за услугой открывания замков и оформления ущерба.
“Больше всего работы службе домашней помощи PZU дают протечки и прорывы труб, которые причиняют ущерб как самому застрахованному лицу, так — зачастую — и имуществу других людей. Изучая такие случаи, можно заметить, что в них часто участвуют соседи — либо в качестве пострадавшего, либо в качестве причиняющего ущерб”, — сказала руководитель группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк.
Хабакукк добавила, что потерпевший имеет полное право потребовать компенсацию и, если у вас нет страхования ответственности, ее придется выплачивать из собственного кармана.
Примеры вызовов услуги домашней помощи PZU:
Ключи и замки
· Клиент забыл ключи и не может попасть домой.
· Клиент потерял ключи от дома.
· Ключ ломается в замочной скважине, домой не попасть.
· Клиент остался за дверью, ключ в квартире.
Вода попадает в соседскую квартиру
· Пришел сосед и сказал, что его подвесной потолок прогнулся, а обои отстают от стен. Осмотр технического помещения выявил протечку воды из корпуса бойлера.
· Квартиру заливает, клиент обратился к председателю квартирного товарищества, чтобы перекрыть воду, поскольку неизвестно, откуда именно она поступает. Подвесной потолок в ванной полон воды, есть угроза, что он упадет.
· В процессе ремонта квартиры сверху залило жилье клиента. Вода перекрыта. Электричество отключено.
· Клиент позвонил повторно и попросил быстро приехать на помощь. Оказалось, что сосед вновь начал затапливать его квартиру.
· В туалете прорвало водопроводную трубу, оказались залиты два нижних этажа.
· Внутри стены послышалось шипение, вероятно, где-то прорвало трубу с горячей водой. Оказалась повреждена стена из гипсокартона.
· Квартиру залил сосед с верхнего этажа. Повреждена техника.
· Клиент сообщил, что его залил сосед сверху. Поврежден потолок на кухне.
· Потоп в ванной комнате — лопнула труба и вода залила соседа снизу. Водой пользоваться невозможно.
· В ванной с гипсового потолка возле светильника капает вода.
Прочие связанные с водой аварии
· С крыши в квартиру проникает талая вода.
· Шланг унитаза оказался поврежден внутри стены.
· Ночью произошла авария. На втором этаже возле раковины лопнула какая-то труба, вода попала в квартиру ниже. В настоящее время вода перекрыта.
· Квартирное товарищество выполняло прочистку канализации, в результате чего произошло затопление. В туалете и ванной повреждения от воды, в квартире пахнет канализацией.
· Протекает бойлер, трубы целы. Вода в бойлере перекрыта.
Включенные в страхование жилья услуги домашней помощи в Эстонии, как правило, предусматривают следующее:
· Бесплатно предоставляется круглосуточная первая помощь, если с жильем происходит неожиданный, внезапный и непредвиденный несчастный случай.
· Предоставляется консультация относительно того, как вести себя при наступлении несчастного случая и по возможности предотвратить увеличение ущерба.
· При необходимости поставщик аварийной услуги является на место происшествия и обеспечивает физическую охрану места страхования до тех пор, пока проемы, образовавшиеся в результате наступления страхового случая, не будут временно закрыты, но не дольше 12 часов.
· Строение, являющееся застрахованным объектом, подправляется, на время закрывается и укрепляется с помощью временных средств с целью защиты имущества от воздействия внешних факторов и предотвращения увеличения ущерба.
· При наступлении страхового случая в связи с аварией в системе водоснабжения и наводнением услуга домашней помощи помогает ликвидировать аварию. Страховым случаем, связанным с аварией в системе водоснабжения, не является оттаивание трубопровода после замерзания и устранение его засора.
· При наступлении страхового случая в связи с кражей со взломом и вандализмом услуга домашней помощи помогает починить или сменить замок.
· Если в результате наступления страхового случая сломан замок или украдены ключи, в рамках услуги домашней помощи обеспечивается починка или смена замка.
PZU — международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число крупнейших. В PZU застраховано имущество каждого седьмого жителя Эстонии, а с 2020 года компания является официальным страховым партнером Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей.