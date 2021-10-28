Домашняя помощь от страховой: в каких случаях ее вызывают?

Домашняя помощь обеспечивает бесплатную круглосуточную первую помощь, если с жильем происходит неожиданный, внезапный и непредвиденный несчастный случай. Чаще всего требуется помощь сантехника, но люди обращаются за советом по самым разным вопросам: например, за услугой открывания замков и оформления ущерба.

“Больше всего работы службе домашней помощи PZU дают протечки и прорывы труб, которые причиняют ущерб как самому застрахованному лицу, так — зачастую — и имуществу других людей. Изучая такие случаи, можно заметить, что в них часто участвуют соседи — либо в качестве пострадавшего, либо в качестве причиняющего ущерб”, — сказала руководитель группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Хабакукк добавила, что потерпевший имеет полное право потребовать компенсацию и, если у вас нет страхования ответственности, ее придется выплачивать из собственного кармана.

Примеры вызовов услуги домашней помощи PZU:

Ключи и замки

· Клиент забыл ключи и не может попасть домой.

· Клиент потерял ключи от дома.

· Ключ ломается в замочной скважине, домой не попасть.

· Клиент остался за дверью, ключ в квартире.

Вода попадает в соседскую квартиру

· Пришел сосед и сказал, что его подвесной потолок прогнулся, а обои отстают от стен. Осмотр технического помещения выявил протечку воды из корпуса бойлера.

· Квартиру заливает, клиент обратился к председателю квартирного товарищества, чтобы перекрыть воду, поскольку неизвестно, откуда именно она поступает. Подвесной потолок в ванной полон воды, есть угроза, что он упадет.

· В процессе ремонта квартиры сверху залило жилье клиента. Вода перекрыта. Электричество отключено.

· Клиент позвонил повторно и попросил быстро приехать на помощь. Оказалось, что сосед вновь начал затапливать его квартиру.

· В туалете прорвало водопроводную трубу, оказались залиты два нижних этажа.

· Внутри стены послышалось шипение, вероятно, где-то прорвало трубу с горячей водой. Оказалась повреждена стена из гипсокартона.