Досадные ошибки при выборе штор, которые совершают все
Выбор красивых штор, подходящих для интерьера и отлично выполняющих свои функции, не так уж сложен, если знать, с какими подводными камнями можно столкнуться. Делимся самыми частыми ошибками заказчиков и сразу предлагаем решение проблемы.
Неправильная ширина шторы
Проблема
При покупке или заказе штор многие ориентируются на ширину стены, например, 200 см. И совершенно забывают про складки, которые ощутимо уменьшают размер готового полотна.
Как итог — две шторы не доходят друг до друга в центре окна и солнце или свет уличного фонаря постоянно попадают в комнату.
Решение
Ширину полотна определяют по длине карниза и типу желаемого крепления шторы. Чтобы рассчитать, сколько ткани понадобится, нужно знать коэффициент сборки.
Совет INMYROOM: при подсчете ширины шторы с обеих сторон нужно добавить еще по 10 см на подгиб боковых сторон, если вы планируете шить шторы самостоятельно.
Неправильная плотность шторы
Проблема
Частая ситуация: заказали штору из понравившейся ткани, повесили, она идеально подошла по размерам. На ночь закрыли окно, а с утра проснулись все так же рано, потому что гардины не блокируют солнечный свет — а ведь хотелось, чтобы блокировали.
Или, наоборот, хотели лишь немного затенить комнату, а в итоге получился полумрак, потому что шторы слишком плотные.
Решение
Их несколько. Для теневой стороны будут кстати полотна из легких материалов: органза, вискоза или шелк. Снова в моде тонкий хлопок и лен в природной цветовой гамме. Тюль, римскую штору, штору плиссе из таких натуральных тканей можно использовать самостоятельно, без дополнительных плотных гардин.
Если окна комнаты выходят на солнечную сторону или ночью в окно светит фонарь, нужно задуматься о шторах блэкаут, которые не пропускают свет.
Но еще удобнее — использовать готовые рулонные шторы «день-ночь», которые справляются с защитой от солнца даже лучше подклада блэкаут.
Неверная длина шторы
Проблема
Высчитав длину штор по высоте окна, можно в процессе развешивания обнаружить, что полотно слишком короткое — забыли про карниз. А если взять большой запас, край гардин будет лежать на полу.
Да, сейчас так модно, но только представьте, как это неудобно в быту: складки нужно постоянно расправлять, если вы сдвигаете и раздвигаете шторы на день и ночь, длинный край привлекает домашних животных и собирает на себя пыль и шерсть.
Решение
До подоконника: нижний край занавески находится на 1 см выше подоконника — ткань можно беспрепятственно двигать.
Ниже подоконника: занавески смотрятся аккуратнее, если свисают на 10–15 см ниже подоконника.
До пола: занавески заканчиваются на 1 см выше уровня пола, чтобы меньше изнашивались. Также можно выбрать такую длину штор, чтобы ткань ниспадала на пол.
Совет INMYROOM: для определения длины занавески измерьте расстояние от карниза или рейлинга до предполагаемого положения штор внизу.
Шторы по всей длине стены
Проблема
Шторы тоже начинают выглядеть как стена, особенно в закрытом виде. Для взгляда комфортнее, когда у них есть четкая граница.
Решение
Используйте портьеры и тюль чуть больше ширины окна — заодно сможете сэкономить на ткани, не бойтесь, если будет видно часть стены. Очень широкие шторы подойдут для панорамных окон.
Тюль даже там, где он не нужен
Проблема
Самое распространенное оформление окна — тюль и две гардины по бокам. А это иногда доставляет неудобства: дополнительные траты на ткань, необходимость стирки, так как тюль впитывает больше грязи и быстрее сереет. А еще изменение теплоотдачи от радиатора отопления, если он закрыт полотном.
Стоит добавить, что легкий тюль может при сильном ветре развеваться внутри комнаты или за окном, если вы решите устроить проветривание.
Решение
Во-первых, можно совсем не использовать тюль — чем не вариант? В помещении будет больше воздуха и света и меньше пыли.
Во-вторых, легкую ткань можно заменить на более удобные римские или рулонные шторы. Они могут использоваться как самостоятельно, так и в паре с гардинами.