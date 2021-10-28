Досадные ошибки при выборе штор, которые совершают все

Выбор красивых штор, подходящих для интерьера и отлично выполняющих свои функции, не так уж сложен, если знать, с какими подводными камнями можно столкнуться. Делимся самыми частыми ошибками заказчиков и сразу предлагаем решение проблемы.

Неправильная ширина шторы



Проблема

При покупке или заказе штор многие ориентируются на ширину стены, например, 200 см. И совершенно забывают про складки, которые ощутимо уменьшают размер готового полотна.

Как итог — две шторы не доходят друг до друга в центре окна и солнце или свет уличного фонаря постоянно попадают в комнату.

Решение

Ширину полотна определяют по длине карниза и типу желаемого крепления шторы. Чтобы рассчитать, сколько ткани понадобится, нужно знать коэффициент сборки.

Совет INMYROOM: при подсчете ширины шторы с обеих сторон нужно добавить еще по 10 см на подгиб боковых сторон, если вы планируете шить шторы самостоятельно.

Неправильная плотность шторы



Проблема

Частая ситуация: заказали штору из понравившейся ткани, повесили, она идеально подошла по размерам. На ночь закрыли окно, а с утра проснулись все так же рано, потому что гардины не блокируют солнечный свет — а ведь хотелось, чтобы блокировали.

Или, наоборот, хотели лишь немного затенить комнату, а в итоге получился полумрак, потому что шторы слишком плотные.

Решение

Их несколько. Для теневой стороны будут кстати полотна из легких материалов: органза, вискоза или шелк. Снова в моде тонкий хлопок и лен в природной цветовой гамме. Тюль, римскую штору, штору плиссе из таких натуральных тканей можно использовать самостоятельно, без дополнительных плотных гардин.

Если окна комнаты выходят на солнечную сторону или ночью в окно светит фонарь, нужно задуматься о шторах блэкаут, которые не пропускают свет.

Но еще удобнее — использовать готовые рулонные шторы «день-ночь», которые справляются с защитой от солнца даже лучше подклада блэкаут.

Неверная длина шторы



Проблема