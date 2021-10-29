Как оформить свое жилище, чтобы чувствовать себя дома как в отпуске?

К счастью, развитие массажных ванн не стоит на месте. Напротив, постоянно появляются все новые технологии и совершенствуются процедуры. Новейшие решения в системах гидромассажа ванн Aquator, производителя ванн с более чем 25-летним опытом – это так называемые акупрессурные массажи, когда вместо пары больших больших форсунок в ванне много форсунок меньшего размера. Большое количество водяных струй попадает на те точки тела, на которые воздействует классический игло- или акуперссурный массаж. Цель – опять же более эффективный и еще более расслабляющий результат.

Однако есть разница между ванной и ванной. Можно сказать, что массажная ванна – прямо-таки королева ванн. Хотя массажную ванну зачастую путают с джакузи – расслабление обеспечивают ведь обе, – массажная ванна имеет несколько преимуществ перед джакузи. А именно: ее водные форсунки устанавливаются в соответствии с потребностями пользователя и точно в нужных местах. Это в свою очередь многократно усиливает вышеупомянутый эффект, делая принятие ванны еще более эффективным и впечатляющим. Так что гидромассаж – это не только приятное расслабление, он лечит как физически, так и душевно: снимает стресс, мышечное напряжение, улучшает кровообращение, а также обеспечивает лучший сон. И это как раз все то, что необходимо после утомительной рабочей недели.

Все знают, что полежать в ванне в широком смысле полезно для организма – это переводит тело в состояние невесомости и снимает давление, созданное силой гравитации. Тем самым снимает напряжение, например, в позвоночнике, суставах, мышцах, тканях, фасциях и других местах и позволяет телу эффективно расслабиться.

Вот несколько советов, как сделать дом своим любимым отпускным пунктом назначения. Следуя им, вы никогда не будете против уикенда дома, и почувствуете себя там так же расслабленно, как в отпуске – какой бы напряженной ни была жизнь.

С чего начать? Прежде всего следует выбрать подходящее место для постройки сауны. Это может быть ванная комната, небольшой коридор или, например, гардеробная комната. Лучше всего для этого подходит все же ванная, потому что там уже есть все условия – это влажное помещение и есть возможность мыться. Нужно продумать также затраты. Самое трудоемкое и дорогое – построить паровую баню. При планировании сауны с электрической каменкой препятствием часто становится отсутствие достаточной электрической мощности. Существенно дешевле и проще в планировании построить и установить инфракрасную сауну. Saunamaailm рекомендует подумать также о возможности построить себе так называемую сауну «три в одном»: паровую парную с возможностью инфракрасного излучения. Так вы сможете каждый раз выбирать нужный вам режим.

Вовсе не стоит думать, что сауна – исключительно роскошь частных домов. Наш многолетний производитель саун Saunamaailm подтверждает, что в городских квартирах делают сауны так же активно и успешно, как в частных домах, и можно построить все известные виды саун: финскую сауну, парную баню, паровую баню или инфракрасную баню.

Ну а те, кто хочет получить от домашнего спа максимум, конечно, не перестают думать о сауне. Ведь сауна дарит отличное расслабление как после спорта или физической работы, так и после утомительного рабочего дня. В нашем климате это место, где зимой, продрогнув до костей, можно прогреться, а осенью прогнать ощущение вечной сырости. Ведь еще в старые времена знали, что сауна – это лекарство от ста болезней и источник хорошего физического и душевного самочувствия.

Если вы хотите одновременно освежиться домашним уходом – как это принято в спа – то стоит попробовать систему ухода за кожей KOLLER MILK O2., которая увлажняет кожу, запускает выработку коллагена, уменьшает возникновение морщин и помогает снять раздражение кожи. Все это благодаря крошечным, богатым кислородом микропузырькам, проникающим в поры кожи. Как система работает? Все просто – при помощи специального насоса высокого давления и генератора эффекта молока увеличивается содержание кислорода в чистой воде без единой добавки. Это выводит домашний спа на совершенно новый уровень! Причем достаточно 20-минутного цикла в ванне, обогащенной кислородом, чтобы увидеть первые результаты.

Конечно, строительство мини-сауны, подходящей для квартиры, довольно сложное и требует достаточно глубоких технических знаний и навыков, а также соблюдения правил безопасности и использования. Необходимо учитывать электросеть, влажное помещение, тип вентиляции и, конечно, практичность и комфорт. Не менее важен дизайн. Если в квартире строится сауна просто, чтобы была сауна, – без достаточного планирования и в спешке – это может закончиться ситуацией, когда в квартире создается просто новое место для хранения вещей. Будь причиной неудобство использования, недостаточное решение вентиляции или неважная работа источника жара.

Чтобы этого не произошло, стоит прибегнуть к помощи специалистов. Команда строителей Saunamaailm с более чем 20-летним опытом помогает своим клиентам как в поиске подходящего решения, так и в воплощении идеи в жизнь – от проектирования до реализации.

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Добавьте комфорта с помощью кресел-мешков

Нельзя не продумать, где отдохнуть после наслаждения водными процедурами и сауной. Если вы выбрали для дома более мягкий диван, можно, конечно, устроить себе там уютное гнездышко. Но, к сожалению, не так-то просто взять диван с собой, если вы на этот раз захотите для разнообразия расслабиться на террасе, читая книгу или наслаждаясь чаем, или же побездельничать в фойе сауны. Зато для этого как раз хорошо подходит кресло-мешок, которое готово отправиться за вами и вашим настроением куда угодно.

Конечно, есть разница между креслом-мешком и креслом-мешком. Om 110 – это совершенно классное, необычное для Эстонии инновационное мягкое кресло-мешок с поролоновым наполнителем. Погружаясь в него, вы буквально чувствуете, что прыгаете во что-то невероятно мягкое, и поскольку мешок адаптируется к форме тела, из него уже не так легко подняться. Да и кому это нужно после утомительной недели или освежающей сауны? Еще один хороший бонус в том, что при умелом сочетании кресло-мешок становится и весьма эффектным элементом интерьера.