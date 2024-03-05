Освещение в доме: как заставить свет "работать"

1. Несколько светильников в каждую комнату

Самая частая ошибка при создании освещения в домах Эстонии — на потолок вешают одну лампу, считая, что этого достаточно. В нашем темном климате освещение интерьеров играет важную роль — в маленькой комнате может быть два-три светильника, а в большом помещении и больше трех.

2. Один центр внимания

Как правило, с освещением переборщить невозможно, светильников дома может быть много, но не все они должны бросаться в глаза. Правило заключается в том, что либо светильники должны оставаться полностью незаметными, либо в комнате может быть установлен один эффектный светильник, также являющийся элементом интерьера.

3. У каждого светильника своя роль

Все домашние светильники могут выполнять определенную функцию — ни один не следует покупать только для того, чтобы повесить его на потолок или поставить в углу. Светильник может освещать желаемую область или объект, способствовать работе или приготовлению пищи, пробуждать эмоции или быть частью дизайна интерьера. Когда каждый светильник играет свою роль, легче экономить и на расходах на электроэнергию.

4. Лучше теплый свет, а не холодный

В домашних условиях лучше предпочесть теплый свет холодному. Теплота света измеряется в кельвинах: чем меньше число, тем теплее свет. Для гостиной подходит свет с температурой в 2700–3000 кельвинов.

5. Световой поток не должен утомлять

Иногда сильный световой поток необходим: например, над кухонной столешницей или в зоне домашнего офиса. Однако в большинстве мест дома важно, чтобы световой поток оказывал успокаивающее, а не стимулирующее действие. Световой поток измеряется в люменах на квадратный метр. В спальне достаточно более мягкого освещения — сила света там может составлять 150 люмен на квадратный метр, в гостиной — около 200 люмен, а на кухне — не менее 200–250 люмен на квадратный метр. В любом случае важно помнить, что чем выше интенсивность света, тем быстрее он утомляет глаза.

6. Игра света и тени порождает уют