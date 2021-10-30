Как не надо оформлять совмещенный санузел: 8 частых ошибок

Совмещенный санузел — частое явление в современных домах. Одни находят такой вариант более удобным и специально объединяют ванную с туалетом, другие мирятся с тем, что имеют. Как бы то ни было, это помещение должно быть стильным, функциональным и комфортным — ведь здесь мы проводим немало времени. Рассказываем, как не стоит обустраивать совместный санузел: топ-8 распространенных ошибок.

Игнорировать эргономику



Расположить всю необходимую сантехнику и мебель на скромной площади — задача не из простых, но и этого недостаточно. На этапе планирования совмещенного санузла важно учесть все нюансы использования пространства: чтобы не тянуться за полотенцем к дальнему углу и не спотыкаться об унитаз на входе в помещение.



Пытаться объять необъятное



Здраво оцените размеры помещения, не пытайтесь уместить все и сразу, оставив свободным лишь крохотный пятачок между унитазом и раковиной. Чтобы чувствовать себя в ванной комнате комфортно, возможно, имеет смысл перенести стиральную машинку на кухню, остановиться на душевой кабине или отказаться, к примеру, от громоздкой тумбы для хранения.



Забыть про существование нестандартных решений



Времена, когда вся сантехника была типовых форм и размеров, остались далеко позади. Современный рынок предлагает множество нестандартных решений для обустройства совмещенного санузла. Вы можете подобрать угловые унитаз или ванну, остановиться на миниатюрной раковине, компактной мебели или узкой бытовой технике.



Отвергнуть зонирование



В совмещенном санузле приемы зонирования придутся как нельзя кстати, будь то визуальное разграничение пространства, полуперегородка или ширма.



Не предусмотреть ниши



Устройство ниш — отличный вариант экономии пространства и дополнительного хранения в условиях скромной площади ванной комнаты.



Не работать с пространством