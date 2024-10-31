Хэллоуин дома: пять "жутких" идей для декора квартиры(1)
На маркетплейсах представлено множество товаров к Хэллоуину: от традиционных тыкв и фонариков до посуды в виде черепов и костюмов из “Игры в кальмара”. Кроме того, некоторые украшения к празднику можно сделать самим. Вместе с дизайнерами собрали несколько вариантов, как подготовить дом или квартиру к Хэллоуину.
Палитра праздника
Основные цвета Хэллоуина — оранжевый и черный, именно они должны преобладать в этот праздник в интерьере дома или квартиры. “Оранжевый — цвет тыквы, осенних фруктов, урожая. Черный — цвет ночи, всех злых существ, тайны. Все это можно разбавить яркими акцентами — красный, фиолетовый. Это основная палитра, при помощи которой интерьер станет узнаваемым к празднику”, — рассказала дизайнер интерьера Виктория Силаева.
Оранжевый цвет можно ввести в интерьер с помощью тыкв и осенних листьев. Например, входную дверь украсить оранжевым венком, говорит дизайнер интерьера Алена Чмелева. Второй важный цвет Хэллоуина — это черный, достаточно будет интерьерных акцентов. Можно поменять скатерть на темную, а на потолочные светильники подвесить черные шляпы. Даже обычный белый воздушный шарик можно легко сделать мистическим, обтянув черной сетчатой тканью. Рассмотрим несколько приемов подробнее.
1. Тыква-мумия или тыква в пауках
Главное украшение Хэллоуина — тыквы. И здесь множество вариантов, как обыграть их. Например, можно купить в магазине настоящие тыквы, сделать из них композиции в виде фонарей или страшных фигур. Либо же можно заказать фонари в виде тыквы на маркетплейсах или сделать тыкву-мумию свои руками. Для этого нужно обмотать тыкву марлей (или веревкой) и наклеить глаза.
Еще один вариант — покрасить тыкву. “Например, покрасить ее в белый или черный цвет и нанести изображения насекомых, пауков, летучих мышей. Или просто создать графический орнамент. Приклеить клепки, стразы, черное кружево или обмотать нитями”, — рекомендует дизайнер Алена Чмелева.
2. Кровавые свечи и ночник с пауками
Неотъемлемые атрибуты Хэллоуина — это свечи и фонарики. Они помогут создать мистическую атмосферу в квартире. Способов обыграть их тоже множество. Например, из обычных свечей можно сделать кровавые. Для этого понадобятся два вида свечей — белые и красные. Нужно зажечь красную свечу и воском от нее украсить белую. Получится достаточно реалистично.
Создать мистическую атмосферу помогут и обычные банки под соленья. Есть два варианта, как их превратить в декор для Хэллоуина, говорит Алена Чмелева. Первый вариант — обклеить банки листьями и внутрь поставить восковые круглые свечи.
Второй вариант — превратить банки в ночник с пауками. Для этого нужно взять банки нескольких размеров, маленькие белые фонарики с батарейным питанием, марлю или вату (имитацию паутины) и резиновых пауков. Последних можно купить в детском магазине. “Расстелите кусок марли и положите сверху фонари. Оберните марлю вокруг фонарика. Используя японскую палочку для суши, опустите ее на дно банки. Добавьте паука”, — рассказала Алена Чмелева.
Такие светильники можно разместить в любом месте. Особенно хорошо они будут смотреться на комоде или в центре обеденного стола. Как альтернативу подобным светильникам можно использовать гирлянды. Есть специальные серии к Хэллоуину — в виде тыкв, черепов, но подойдут и обычные фонарики.
3. Стая летучих мышей или приведений
Дом можно украсить бумажными летучими мышами, подвесив их к потолку или прикрепив к стенам. Для этого понадобятся черный картон (или обычный пакет для мусора), ножницы, нитки или двусторонний скотч. Шаблоны летучих мышей можно нарисовать или найти в интернете. Чтобы такая стая выглядела натурально, лучше сделать шаблоны разных размеров. После чего вырезать из картона фигуры и подвесить их к люстре или прикрепить к стене.
Можно купить готовые композиции и наклейки и украсить ими стены или также подвесить к потолку. Это могут быть наклейки в виде летучих мышей, призраков или тыкв с черепом.
4. Паутина и кровавые следы
Можно создать в квартире имитацию паутины. Для этого понадобится несколько метров марли. Ее можно развесить в квартире, украсив искусственными пауками и летучими мышами. Марлей, имитирующей паутину, можно затянуть зеркала или подвесить композицию к потолку.
Простой и бюджетный способ создать устрашающую атмосферу в квартире — сделать кровавые отпечатки на зеркалах или стеклянной двери. Понадобятся красная краска и собственный отпечаток руки или ноги. Минус такого декора — потом вам придется смывать краску с зеркал.
Можно усилить впечатление более драматичными акцентами. Это может быть, например, скелет или ведьма, встречающие при входе, или торчащие из-под коврика в прихожей или вазона ноги. Еще один вариант — сделать кокон в паутине и повесить его на стену. Для этого понадобятся пакеты, бумага и марля. Из пакетов и бумаги нужно сформировать фигуру, после чего обмотать ее марлей.
5. Обеденная зона на Хэллоуин
Особое внимание дизайнеры советуют уделить столовой зоне, где будут собираться гости за праздничным ужином. “Эта зона должна быть яркой, привлекать внимание. Для декора стола можно использовать искусственных пауков, мини-фигурки ведьм. В этом году богатый урожай яблок, можно декорировать карамельные яблоки лентами и мини-фигурками. И, конечно, тыква, свечи”, — рекомендует дизайнер интерьера Виктория Силаева.
По ее словам, лучше использовать многослойную сервировку несколькими видами тарелок и застелить подходящую по тематике скатерть — она может быть оранжевого цвета. Прекрасно подойдут тематические цветочные композиции из цветов и веток. Ветки можно собрать в ближайшем парке и окрасить черной краской из баллончика.
Еще можно приготовить “мистические блюда” — в интернете множество подобных рецептов. Например, печенье “Пальцы ведьмы” или торт “Мумия”. Помимо декора квартиры, не забудьте продумать свой образ к Хэллоуину. Если времени делать его самостоятельно нет, то можно купить готовый костюм себе и даже своему питомцу.