Мифы и реальность: как экономить электричество

– Стиральной машине все равно, сколько в ней белья. Она работает по встроенной программе одинаково при любом количестве белья. Если вы загрузите белья больше допустимого, то вы просто сломаете машину, ее части — ремни, мотор — быстрее износятся. Если вы включите полупустую машину, меньше энергии она не потратит, а потратит меньше воды.

– Вообще никакой разницы нет. Раньше действительно было так, что на потолке было люминесцентное освещение, а в напольном светильнике были галогенные лампы. Тогда да, была разница в их мощности и в потреблении этой мощности. Сегодня с LED-лампами никакой разницы нет.

И надо учитывать, что самые дешевые LED-лампы ничего не экономят. Их качество скверное, это еще, так сказать, старая серия ламп.

Во многом это зависит от скачков напряжения, от корректной работы электрика, от конкретного места, где находится лампа. Если это ванная комната, то там лампа, подлежащая использованию в сухом помещении, долго не прослужит. Также LED-лампы не любят, когда их роняют. Поэтому многое зависит, роняли ли вы ее где-то или, может, еще на складе лампочка падала. Ударов они боятся. Контакт в них может легко разойтись.

– На сегодняшний день лучше всего использовать LED -лампы (светодиодные. — Прим. ред.). Они служат дольше и теперь стали намного качественнее. И да, они самые экономичные. Насколько экономичнее, это зависит от конкретной мощности, от оболочки лампы, от того, насколько она рассеивает свет. По меньшей мере, LED-лампы примерно в семь раз экономичнее других. Если электросистема в здании в порядке, то эти лампы могут прослужить 5–6 лет, а бывает, что и спустя 10 лет качество их освещения не меняется.

Множество нехитрых советов, как экономить на электричестве, можно найти в интернете. Да и многие из этих советов уже устойчиво вошли в наш обиход. Разобраться в том, какие же из советов действуют на практике, помогает главный преподаватель отделения электрики Таллиннской строительной школы Ингрид Кнуут.

Если машина с функцией сушилки, то да, она измеряет уровень влажности, чтобы определить, сколько энергии нужно на высушивание белья. Но в плане стирки современные стиральные машины еще не так умны, чтобы определять — вот тут всего пара вещей, значит, мне надо меньше энергии.

А если мы говорим о более старых моделях стиральных машин, то они еще “глупее”. Они просто работают по встроенному режиму. Современные машины в любом случае уже произведены более экономичными.

Совет 4: Нагревайте в электрическом чайнике только такое количество воды, какое вам в данный момент нужно.

– В отношении чайника, так же, как и стиральной машины, важно следить, чтобы нагревательные элементы были чистыми. Если на них образовалась накипь, то электроприбору приходится использовать больше энергии, чтобы нагреться до нужной температуры.

Если же говорить о том, нагревать ли полный чайник или нет, то такая маленькая экономия и вовсе не экономия. Смысла в этом нет.

Совет 5: Вынимайте из розетки все электрокабели — зарядки от телефона и компьютера, когда вы их не используете.

– Не надо их все время вынимать. Во-первых, вы просто выломаете розетки из стены. Сегодня их не встраивают так, что они железно сидят внутри. Во-вторых, если прибор выключен, то он не потребляет энергию.

Единственное, целесообразно выключать все из розетки, когда в здании некорректная проводка, нет качественного заземления. Тогда в грозу действительно может подскочить импульс и повредить электроприбор. Чтобы защитить от скачка, например, свой дорогой телевизор, можно установить в розетку сетевой фильтр (варистор), если он уже не встроен в телевизор. Также есть удлинители, в которых сетевой фильтр тоже встроен.

Но вынимать штепсель с целью экономии — это глупость.

Совет 6: Поставьте холодильник дальше от источника тепла и не убирайте внутрь горячую пищу.