Кто бы мог подумать! Как цвет спальни влияет на ваш характер

Учеными доказано, что определенные цвета снижают стресс и тревожность, помогают обрести гармонию и покой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют присмотреться к своей спальне, чтобы понять, как именно ее цвет влияет на настроение и характер и что нужно сделать, чтобы всегда оставаться бодрыми, полными сил и при этом сохранять внутреннюю гармонию.

Оранжевый



Этот цвет характеризует людей, не склонных к депрессиям и хандре. Жизнерадостные, компанейские, легкие на подъем люди излучают энергетику оптимизма и не унывают понапрасну. Такой цвет стен спальни указывает и на сильную интуицию, которая помогает решать сложные вопросы и оказываться в нужном месте в нужное время. Персиковые оттенки указывают на более спокойных людей, способных к вдумчивым размышлениям и творческой работе.



Серый



Наличие серых стен в спальне отличает людей, склонных к минимализму. Спокойные и уравновешенные личности не гонятся за выдуманными идеалами и обладают уникальным умением извлекать ценные уроки из промахов. Они трудолюбивы и усердны, не способны на ложь и предательство, предпочитают уединение шумным компаниям и работу в одиночестве, а не в команде.



Синий



Синие спальни указывают на людей спокойного характера, которые следуют путем духовного развития и мало интересуются материальными ценностями. Их отличает умение оказываться рядом в нужную минуту, помогать и не просить ничего взамен. Из недостатков людей, предпочитающих оттенки синего в своей спальне, можно выделить неумение постоять за себя и податливость, которая зачастую мешает отказывать манипуляторам.



Коричневый



Такой цвет спальни указывает на прагматичных, уверенных в себе и уравновешенных личностей. Они не склонны к бесшабашным поступкам и авантюрам, привыкли доверять тому, что видят, работать, не покладая рук, и ценят справедливость. Любители оттенков коричневого ценят практичность, позволяя себе дорогостоящие вещи, которые служат годами, и такая черта характера нередко трансформируется в привязанность к старым традициям и консерватизму.

