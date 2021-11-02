Экспресс-уборка, если гости неожиданно на пороге: наводим чистоту за несколько минут

Каждый раз я была уверена, что мои гости обязательно заметят каждый квадратный сантиметр, который не был идеально чистым. Но со временем я пришла к мысли, что большинство моих гостей слишком заняты, чтобы замечать мелкие пылинки и соринки, из-за которых я так волновалась. Такое умозаключение заставило меня вспомнить о том, что лично я замечала в домах других людей в качестве гостя, и я поняла, что этот список на самом деле выглядит очень коротким!

К счастью, все мои переживания остались в прошлом, и сегодня мне удалось сократить всю рутинную подготовку к приходу нежданных гостей до нескольких задач. И я совершенно честно признаю, что мой экспресс-клининг — это не столько уборка, сколько создание иллюзии чистоты. Ведь если все выглядит чистым, значит, у ваших гостей будут все основания полагать, что так оно и есть. И для меня этого более чем достаточно!

Итак, сегодня я хотела бы поделиться с вами своим списком экспресс-уборки.

1. Место возле входной двери. Пространство у входа, на которое ваши гости точно обратят внимание, пока снимают куртки. Так что не забудьте навести там порядок и убрать всю обувь и куртки, которые могут загромождать вход в ваш дом или квартиру.

2. Запах. Все мы испытываем так называемую “слепоту носа”, когда дело касается запаха собственного дома. Но не стоит забывать, что ваши гости не привыкли к запаху вашего дома, поэтому если что-то в вашем жилище пахнет плесенью или чем-то несвежим, они обязательно это учуют. Поэтому не забудьте запустить диффузор-освежитель или откройте окна, чтобы наполнить комнату приятным и свежим воздухом.