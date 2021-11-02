Экспресс-уборка, если гости неожиданно на пороге: наводим чистоту за несколько минут
Каждый раз я была уверена, что мои гости обязательно заметят каждый квадратный сантиметр, который не был идеально чистым. Но со временем я пришла к мысли, что большинство моих гостей слишком заняты, чтобы замечать мелкие пылинки и соринки, из-за которых я так волновалась. Такое умозаключение заставило меня вспомнить о том, что лично я замечала в домах других людей в качестве гостя, и я поняла, что этот список на самом деле выглядит очень коротким!
К счастью, все мои переживания остались в прошлом, и сегодня мне удалось сократить всю рутинную подготовку к приходу нежданных гостей до нескольких задач. И я совершенно честно признаю, что мой экспресс-клининг — это не столько уборка, сколько создание иллюзии чистоты. Ведь если все выглядит чистым, значит, у ваших гостей будут все основания полагать, что так оно и есть. И для меня этого более чем достаточно!
Итак, сегодня я хотела бы поделиться с вами своим списком экспресс-уборки.
1. Место возле входной двери. Пространство у входа, на которое ваши гости точно обратят внимание, пока снимают куртки. Так что не забудьте навести там порядок и убрать всю обувь и куртки, которые могут загромождать вход в ваш дом или квартиру.
2. Запах. Все мы испытываем так называемую “слепоту носа”, когда дело касается запаха собственного дома. Но не стоит забывать, что ваши гости не привыкли к запаху вашего дома, поэтому если что-то в вашем жилище пахнет плесенью или чем-то несвежим, они обязательно это учуют. Поэтому не забудьте запустить диффузор-освежитель или откройте окна, чтобы наполнить комнату приятным и свежим воздухом.
3. Если есть хоть одна вещь, которую ваши гости никак не могут не заметить, так это беспорядок. И так происходит вовсе не потому, что ваши гости ищут повод, чтобы придраться. Наш мозг запрограммирован на то, чтобы замечать, когда вещи лежат не на своих местах, поэтому наши глаза естественным образом привлекают кучи разброшенных вещей. А самый простой способ убрать беспорядок — просто спрятать его с глаз долой! Только не забывайте потом доставать вещи обратно, а то вы рискуете обзавестись ящиками “вечного” хлама.
4. Грязная ванная комната. Обязательно найдите время на уборку в ванной комнате до прихода гостей, потому что ею воспользуются так же точно, как и войдут в дом через входную дверь. И ваши гости наверняка заметят любой беспорядок в ней. Используйте несколько чистящих салфеток, чтобы протереть столешницу и раковину, если это необходимо. Сложите в корзину всю одежду и полотенца, если они лежат на полу. Замените полотенца. А что касается туалета, то вы легко можете освежить унитаз самодельными бомбочками, рецептом которых я уже делилась ранее.
Я надеюсь, что этот список окажется для вас полезным и поможет быстро подготовиться к самым неожиданным визитам гостей.