ФОТО | Lartusi открыл в Таллинне новый магазин товаров для интерьера — а заодно и рождественский сезон!

В обновленном магазине, который находится на втором этаже торгового центра, доступен самый широкий выбор товаров Villeroy & Boch и Alessi в Эстонии. В магазине теперь также имеется отдел товаров для ванны с такими брендами, как Blomus, Menu, Mette Ditmer, Hugo Boss, Meraki и многими другими.

С этой недели в Lartusi начался праздничный период и на продажу выставлена рождественская коллекция, а также много идей для подарков на Рождество.

Среди товаров для дома есть также широкий ассортимент ароматических свечей различного размера от Baobab, Urban Apothecary и Acqua Di Parma. Самые большие из них могут гореть до 400 часов.

Смотрите фотографии с торжественного открытия!