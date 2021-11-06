ФОТО | "Страшила Даг": в Новой Зеландии нашли, наверное, самую тяжелую картофелину в мире

Пара опустилась на колени и попыталась откопать этот “Неопознанный Лежащий Объект”. Колин решил, что они имеют дело с гигантским грибом. Но когда “гриб” был вытащен, отмыт, поковырян вилкой и попробован на вкус, выяснилось, что этот вовсе не гриб, а самая что ни на есть настоящая гигантская картофелина!

“Мы не могли поверить в это, — рассказывает Донна. — Она была просто огромной!” И уродливой.

Но вполне возможно, что это самый крупный картофель за всю историю наблюдений. Когда пара затащила картофелину в гараж и поставила на свои старые весы, то оказалось, что этот монстр весил удивительные 7,9 кг (17,4 фунта). Примерно как пара мешков обычной картошки из магазина или одна маленькая собачка.

За несколько недель, прошедших после их необычной находки 30 августа, картофель пары стал чем-то вроде знаменитости на их небольшой ферме недалеко от Гамильтона. Они назвали картофель Даг, и Колин даже соорудил специальную тележку, чтобы картошку было удобнее передвигать.

“Мы надели на него шляпу. Мы разместили его фото на Facebook, взяли на прогулку, подарили ему немного солнышка, — рассказывает Колин. — Все это довольно весело. И люди радуются”.

Более официальное взвешивание в местном фермерском магазине показало, что Дуг весит 7,8 кг. AP сообщает, что текущий мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, принадлежит британской картофелине, официально зафиксированный вес которой в 2011 году составил пять килограммов.

Новозеландская пара уже обратилась в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы вес “Страшилы Дага” был зафиксирован официально, но все еще ждут ответа о том, будет ли их картофелина подвергнута необходимым процедурам. А пока они положили его в холодильник, чтобы картофель как можно дольше оставался свежим.

На вопрос, что они планируют сделать с Дагом дальше, Колин сказал, что, скорее всего, они сделают из него картофельную водку.