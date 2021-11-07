Как быт убивает дизайн: 10 ошибок, которые вы совершаете дома

Когда мы получаем от дизайнера визуализацию, которая полностью нас устраивает, мы часто забываем или не думаем о том, что в процессе обживания интерьера мы сами же эту “картинку” и разрушаем. Как этого избежать и какие промахи чаще всего допускают владельцы квартир — архитектор Евгения Матвеенко (архитектурное бюро Flatsdesign) рассказывает про десять типичных ошибок и делится советами, как их исправить.

Магниты на холодильнике



Чаще всего, когда приходишь фотографировать готовый объект, приходится убирать именно магниты: эти маленькие элементы вносят визуальный сумбур в любой интерьер.

Как этого избежать? Решений может быть несколько. Первое — заранее попросить дизайнера предусмотреть доску для магнитов и место для ее размещения. Второй вариант — покрыть часть стены или всю поверхность специальной краской “Магнитная доска”. К ней можно будет крепить магниты — и они точно станут интересным акцентом в интерьере.

Сувениры из разных стран



Сувениры — это практически то же самое, что и магниты на кухне, но вот незадача: их не прикрепить на магнитную доску. Тут нужна структура. Какая? Все просто. Чаще всего страна или город, из которого вы привезли сувениры, имеет свой символ. И, как правило, это архитектурное сооружение. Покупайте их одномасштабными, то есть примерно одного размера.

Таким образом, можно не в хаотичном порядке разбросать по шкафам и полкам архитектурные шедевры мира, а структурировать их в целую улицу, создав коллекцию, которая точно не останется без внимания.

Средства для мытья посуды



Чистящие средства на виду — еще одна беда, которая встречается практически у всех. Но что поделать — они действительно должны быть под рукой. Выход один — переливать все эти средства в красивые, подобранные к интерьеру дозаторы и контейнеры.

Если же вы еще на счастливом этапе проектирования, попросите дизайнера предусмотреть в мойке встроенную систему хранения средств, чтобы на поверхности совсем ничего не было.

Гладильная доска