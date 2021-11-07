Как быт убивает дизайн: 10 ошибок, которые вы совершаете дома
Когда мы получаем от дизайнера визуализацию, которая полностью нас устраивает, мы часто забываем или не думаем о том, что в процессе обживания интерьера мы сами же эту “картинку” и разрушаем. Как этого избежать и какие промахи чаще всего допускают владельцы квартир — архитектор Евгения Матвеенко (архитектурное бюро Flatsdesign) рассказывает про десять типичных ошибок и делится советами, как их исправить.
Магниты на холодильнике
Чаще всего, когда приходишь фотографировать готовый объект, приходится убирать именно магниты: эти маленькие элементы вносят визуальный сумбур в любой интерьер.
Как этого избежать? Решений может быть несколько. Первое — заранее попросить дизайнера предусмотреть доску для магнитов и место для ее размещения. Второй вариант — покрыть часть стены или всю поверхность специальной краской “Магнитная доска”. К ней можно будет крепить магниты — и они точно станут интересным акцентом в интерьере.
Сувениры из разных стран
Сувениры — это практически то же самое, что и магниты на кухне, но вот незадача: их не прикрепить на магнитную доску. Тут нужна структура. Какая? Все просто. Чаще всего страна или город, из которого вы привезли сувениры, имеет свой символ. И, как правило, это архитектурное сооружение. Покупайте их одномасштабными, то есть примерно одного размера.
Таким образом, можно не в хаотичном порядке разбросать по шкафам и полкам архитектурные шедевры мира, а структурировать их в целую улицу, создав коллекцию, которая точно не останется без внимания.
Средства для мытья посуды
Чистящие средства на виду — еще одна беда, которая встречается практически у всех. Но что поделать — они действительно должны быть под рукой. Выход один — переливать все эти средства в красивые, подобранные к интерьеру дозаторы и контейнеры.
Если же вы еще на счастливом этапе проектирования, попросите дизайнера предусмотреть в мойке встроенную систему хранения средств, чтобы на поверхности совсем ничего не было.
Гладильная доска
Почему-то очень часто хозяева ее просто не убирают. Хотя уже давно придумали варианты ее стационарного хранения и быстрого сбора, но и сегодня она остается местом для складирования вещей.
Чтобы этого избежать, заранее предусмотрите место для глажки в гардеробной или постирочной. И сделайте его нескучным — пусть рядом появится телевизор или музыкальный центр. А если таких мест нет, то можно воспользоваться дизайнерскими находками.
Обувь в прихожей
Зачастую дизайнеры забывают предусмотреть большое количество мест для хранения обуви. А хозяев квартиры чаще интересует, где будет висеть их верхняя одежда. И то, что мы в результате получаем прихожую с огромным количеством сезонной обуви, никого в начале проектирования не волнует.
Лучше всего предусмотреть отдельные обувницы и функциональные банкетки или пуфики с ящиками — каждое место будет использовано. Ну и не забывайте убирать сезонную обувь.
Спортивный инвентарь
Беговая дорожка, на которой висят вещи и хранятся гантели, с которыми вы занимаетесь дома пару раз в неделю, — это распространенная картина, но не шедевр. Чтобы исправить ошибку, предусмотрите для тренажера и аксессуаров определенную зону. Хорошая идея — отгородить ее ширмой или вообще устроить мини-тренажерный зал на лоджии.
А еще стоит подумать: так ли необходимы эти вещи в маленьком пространстве квартиры?
Цветные полотенца в ванной комнате
Когда мы видим проект своей будущей ванной, мы не обращаем внимания, что в представленных визуализациях не будет разноцветных полотенец, к которым мы привыкли. Скорее, они будут поддерживать цвет в интерьере или станут продуманным ярким цветовым пятном.
Совет: постепенно замените все полотенца на однотонные. А чтобы отличить, где чье, можно нашить на каждое первую букву имени.
Специи и масло на кухне
Конечно, такие вещи лучше убирать, оставлять в шкафу. Но если это доставляет вам неудобства, приспособьте под них красивые емкости. Не стоит хранить специи над варочной панелью. Лучше предусмотрите для них отдельную панель на кухне.
Постельное белье
Представьте себе спальню в пастельных тонах, а в ней — кровать, на которой из-под бежевого покрывала виднеется ярко-голубое постельное белье с цветочками. Полный провал!
Выход из этой неловкой ситуации практически такой же, как и с полотенцами: подберите текстиль в стилистике интерьера. Или сшейте покрывало подлиннее и заправляйте постель полностью, а сверху бросьте декоративные подушки.
Разбросанные игрушки и учебники в детских комнатах
Как бы сложно ни было приучить ребенка к порядку, делать это лучше с самого раннего детства. А чтобы он сам хотел это делать, купите яркие ящики или корзины, чтобы можно было все сложить на свои места. Учите его структурированию с самого раннего возраста.
Не забывайте: мелкие вещи, которые никак не оформлены и не систематизированы, создают хаос и беспорядок. От этого интерьер перестает быть цельным. Попробуйте побыть фотографом у себя в доме: что бы вы убрали? Думаю, многие вещи вы спрятали бы от камеры.