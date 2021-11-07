Не тащите это домой! Находки на улице, которые способны навлечь беду

Вещи, найденные на улице, могут нанести сильный вред, поэтому во все времена к сомнительным находкам относились настороженно. Эксперт сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как так или иная вещь, оказавшаяся под ногами, может повлиять на дальнейшее, чтобы обезопасить себя и близких от возможных проблем.

Ключи. Найденные ключи могут нести энергетику разрухи и бедности. Такие предметы могут быть заговорены на отъем финансов, потому брать их домой нельзя. Такую находку можно бережно поднять с земли с помощью платка или палки и разместить на видном месте.

Деньги. Энергетика денег особенно сильна, и самым негативным влиянием обладают монеты, особенно если они найдены на перекрестке. Деньги часто используют в обрядах и ритуалах на освобождение от негативных программ, а значит, подбирая находку, можно перенести на себя чужие проблемы. В случае, если деньги все же подняты, тратить их нужно незамедлительно, причем на незначительные вещи. Легкие деньги должны уходить легко, и тогда проблем можно избежать.

Острые вещи. Ножи, булавки, ножницы и прочие острые предметы специалисты в области биоэнергетики категорически запрещают брать в руки. Кроме случайной инфекции в случае нечаянного ранения эти вещи могут нести негатив, способный отравить существование.

Зеркала. Карманные зеркальца, найденные на улице, нельзя брать в руки, а еще более опасно — смотреться в них. Магические свойства этих предметов могут привести к неурядицам, а если выброшенный предмет был частью ритуала, то и к большим проблемам в жизни.

Расчески. Эти предметы аккумулируют в себе энергетику прошлых владельцев, и забирая чужой предмет себе в дом, можно притянуть все беды чужого человека себе. Расческой, найденной на улице, нельзя пользоваться даже после тщательной промывки.