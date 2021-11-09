Как избежать хаоса в доме? 8 советов по организации вещей
Меньше вещей, меньше уборки
Самый простой совет по наведению порядка в доме — иметь меньше вещей. Для некоторых людей выбросить бесполезные вещи или передать их для повторного использования — элементарно, но для других отказаться от вещей может быть очень сложно эмоционально. Часто думают, что, может быть, конкретная вещь когда-нибудь снова понадобится, или, что это действительно бесполезная вещь, но чей-то подарок. Если в доме скапливается слишком много вещей, неизбежно возникает беспорядок, избавиться от которого можно лишь отказавшись от ненужных предметов. Имеет смысл сформулировать для себя конкретные условия: например, что предметы, которые не использовались в течение последних двух лет, следует передать для повторного использования.
У каждой вещи свое место
Большинству людей уборка не нравится не потому, что пылесосить и вытирать пыль –масштабная работа, а потому, что приходится сталкиваться с множеством вещей, у которых нет своего определенного места. Если на шкафу в прихожей лежат ключи, шарфы и перчатки, рулетка, фонарик и прочие мелкие приметы — это уже и есть хаос. Но если все члены семьи знают, где место для каждой их вещи и не бросают их где попало, уборка станет намного более простым и менее неприятным занятием. Свое место должно быть у полиэтиленовых и бумажных пакетов, тары, принадлежностей для уборки и другие подобных вещей, которые способны быстро создать хаос даже в закрытой кладовке. Необходимо продумать, где хранить журналы, газеты и приходящую в почтовый ящик рекламу, чтобы они не лежали просто на столе.
Убирайте вещи в шкаф
На открытые полки можно ставить лишь отдельные предметы. Чем меньше в доме открытых поверхностей и чем больше закрытых шкафов и ящиков, тем легче контролировать беспорядок. Если какие-то мелочи должны быть легко доступны, они могут храниться в подходящих к интерьеру текстильных, деревянных или плетеных коробках.
Система внутри шкафов
Если шкафы в спальне набиты одеждой и при открытии из кухонного шкафа выпадают вещи, необходимо создать систему. Проще всего это сделать с самого начала с помощью качественных гардеробных систем и кухонной фурнитуры, но можно также купить, например, прозрачный пластиковый ящик, содержимое которого будет просто опознать. Систему можно создать при помощи ящиков и коробок разных размеров, а также подвесных текстильных полок.
Однообразные банки и емкости
Чем меньше кухня, тем легче возникает беспорядок. Когда макароны, рис, кукурузные хлопья, мука, кофе и прочее находится в разных ящиках кухонного шкафа, они занимают много места и создают визуальный хаос. Если все сухие продукты поместить в одинаковые стеклянные, пластиковые или металлические банки, их можно даже выставить на открытой полке. Становится все более модным использовать подобное решение в ванной комнате, где можно разместить одинаковые емкости, чтобы избежать визуального шума, вызванного разными шампунями и другими бутылками.
Обувь — в обувной шкаф
Обувь создает беспорядок в прихожей или, при ее отсутствии, в гостиной, поэтому стоит вложиться во вместительный закрытый обувной шкаф, ведь, как правило, обувь всей семьи на небольшой открытой полке не помещается.
Детям — несколько ящиков для игрушек
Если у детей есть всего одна коробка для игрушек разных типов, они не смогут быстро найти нужные им вещи и будут просто складывать их в кучу посреди комнаты. По возможности для разных типов игр и игрушек лучше предусмотреть отдельные ящики, чтобы кубики, настольные игры, плюшевые мишки и музыкальные инструменты находились в разных местах.
В детской комнате лучше поставить комоды, а не шкафы
Дети не очень хорошо справляются с поддержанием порядка в шкафах, поэтому комоды и ящики под кроватями в детской обычно более практичный выбор, чем классический шкаф. Ребенку нужно объяснить, где лежат носки, где будет белье, а при необходимости ящики можно пометить соответствующими картинками.