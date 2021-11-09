Как избежать хаоса в доме? 8 советов по организации вещей

Меньше вещей, меньше уборки

Самый простой совет по наведению порядка в доме — иметь меньше вещей. Для некоторых людей выбросить бесполезные вещи или передать их для повторного использования — элементарно, но для других отказаться от вещей может быть очень сложно эмоционально. Часто думают, что, может быть, конкретная вещь когда-нибудь снова понадобится, или, что это действительно бесполезная вещь, но чей-то подарок. Если в доме скапливается слишком много вещей, неизбежно возникает беспорядок, избавиться от которого можно лишь отказавшись от ненужных предметов. Имеет смысл сформулировать для себя конкретные условия: например, что предметы, которые не использовались в течение последних двух лет, следует передать для повторного использования.

У каждой вещи свое место

Большинству людей уборка не нравится не потому, что пылесосить и вытирать пыль –масштабная работа, а потому, что приходится сталкиваться с множеством вещей, у которых нет своего определенного места. Если на шкафу в прихожей лежат ключи, шарфы и перчатки, рулетка, фонарик и прочие мелкие приметы — это уже и есть хаос. Но если все члены семьи знают, где место для каждой их вещи и не бросают их где попало, уборка станет намного более простым и менее неприятным занятием. Свое место должно быть у полиэтиленовых и бумажных пакетов, тары, принадлежностей для уборки и другие подобных вещей, которые способны быстро создать хаос даже в закрытой кладовке. Необходимо продумать, где хранить журналы, газеты и приходящую в почтовый ящик рекламу, чтобы они не лежали просто на столе.

Убирайте вещи в шкаф

На открытые полки можно ставить лишь отдельные предметы. Чем меньше в доме открытых поверхностей и чем больше закрытых шкафов и ящиков, тем легче контролировать беспорядок. Если какие-то мелочи должны быть легко доступны, они могут храниться в подходящих к интерьеру текстильных, деревянных или плетеных коробках.

Система внутри шкафов